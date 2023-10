Agroalimentare, Amadori entra nel capitale di Forno d’Oro

(Teleborsa) – Amadori si rafforza nel business delle carni avicole, avviando una partnership industriale con l’ingresso nel capitale di Forno d’Oro, azienda di trasformazione alimentare specializzata nella lavorazione di carni avicole e preparazione di prodotti di alta gamma (dagli arrosti ai pronto-cuoci). Il Gruppo cesenate è entrato nel capitale con una quota del 70%, mentre ai fondatori, la famiglia Cosaro, resta il 30% del capitale e la gestione operativa di Forno d’Oro.

Forno d’Oro, società vicentina attiva da oltre 40 anni, ha realizzato un fatturato di oltre 26 milioni di euro nel 2022 ed impiega 76 dipendenti fra impiegati e addetti alla produzione. Uno dei punti di forza dell’azienda è rappresentato dal sito produttivo di 8.000 mq a Isola Vicentina (VI), che vanta di linee produttive di ultima generazione, grazie ai significativi investimenti sostenuti negli ultimi anni.

Il Gruppo Amadori, dopo l’acquisizione del Prosciuttificio Lenti in Piemonte, prosegue il suo percorso di rafforzamento della propria supply chain e della gamma di prodotti e, grazie all’acquisto di Forno d’Oro, va ad aumentare la propria flessibilità operativa, acquisendo competenze e capacità produttiva su questa gamma di prodotti.

Ampliamento della gamma di prodotti

Il Gruppo punta così a rispondere al meglio alla domanda di affettati avicoli, ampliando il proprio assortimento e la gamma arrosti e affettati di pollo e tacchino, sviluppando il business in un mercato che pesa a volume il 14% sul totale degli affettati e salumi in Italia e che, nel suo complesso, ha registrato un valore di 1.607 milioni di euro nel 2022, con una continua prospettiva di crescita nei prossimi anni.

“Attraverso questa partnership di maggioranza, in cui la famiglia fondatrice di Forno d’Oro rimane all’interno della compagine societaria per collaborare insieme a noi all’ulteriore sviluppo aziendale, ci dotiamo di know-how e strutture per sviluppare l’offerta degli elaborati ad alto valore aggiunto e contenuto di servizio: elementi che consentiranno di pianificare il business del prossimo Piano Strategico con queste ulteriori leve”, spiega l’AD Denis Amadori.

“Sin dalla sua nascita, Forno d’Oro è sempre stata una famiglia prima ancora che un’azienda, ed oggi entra a far parte di un grande gruppo ai vertici dell’agroalimentare italiano, che condivide i nostri stessi valori: ricerca della qualità, cura, attenzione e passione per il proprio lavoro”, commenta Severino Cosaro di Forno d’Oro.