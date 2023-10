Tesco si attende un ribasso dell'inflazione alimentare

Tesco, il più grande rivenditore al dettaglio della Gran Bretagna, ha migliorato la guidance per l’intero esercizio 2023/24, prevedendo ora di realizzare un utile operativo rettificato retail compreso tra 2,6 e 2,7 miliardi di sterline, rispetto ai 2,5 miliardi di sterline previsti in precedenza.

Inoltre, il gruppo prevede di generare quest’anno un free cash flow retail compreso tra 1,8 e 2 miliardi di sterline, superando l’intervallo di orientamento a medio termine compreso tra 1,4 e 1,8 miliardi di sterline.

Nel primo semestre Tesco ha realizzato un utile operativo rettificato retail pari a 1,42 miliardi di sterline

Il risultato è stato superiore alla previsione media degli analisti di 1,35 miliardi di sterline. Le vendite su base comparabile nel Regno Unito sono aumentate dell’8,7% nel primo semestre.

“L’inflazione alimentare è diminuita nel corso del semestre e, sebbene permangano le pressioni esterne, prevediamo che continuerà a farlo nella seconda metà dell’anno – ha commentato il CEO Ken Murphy – Siamo in una posizione forte per continuare a investire per i clienti e continueremo ad abbassare i prezzi ovunque possibile, facendo tutto ciò che è in nostro potere per garantire che i clienti possano trascorrere un Natale fantastico e conveniente facendo acquisti da Tesco”

(Teleborsa)