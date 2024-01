Trattori, a Bruxelles parte il tavolo sull'agricoltura. Ma è l'ennesima beffa

La protesta dei trattori si allarga a macchia d’olio. Dalla Francia alla Germania arriva anche in Italia dove da Bologna passa in Abruzzo per sbarcare anche nel Lazio. I costi sono troppo elevati, gli agricoltori sono al limite, schiacciati anche dalla grande distribuzione che impone prezzi sempre più bassi. E Bruxelles non trova niente di meglio che far partire oggi il Dialogo strategico sul futuro dell’agricoltura. Un tavolo di confronto che, si riunirà ogni 4-6 settimane, ma però non porterà a nulla almeno fino a settembre, cioè dopo le elezioni europee in programma per il 6-9 giugno. Con buona pace delle imprese che invece sono già oggi alla canna del gas.

In ogni angolo d’Europa, i manifestanti sottolineano infatti che i magini si assottigliano e ai piccoli imprenditori non resta più nulla, come ha evidenziato il Comitato degli Agricoltori Traditi (C.R.A.) che si scaglia contro una Unione europea, favorevole alle grandi realtà a danno delle piccole e medie aziende che in Italia contribuscono a circa il 40% dell’export per più di 200 miliardi.

Per gli agricoltori, la politica dell’Unione favorisce le grandi confederazioni agricole e danneggia così le piccole realtà, indipendentemente dalla qualità e dalle caratteristiche dei prodotti. Per non parlare della lobby della carni e del pesce sintetico che da Oltreoceano spinge per la commercializzazione di prodotti realizzati in lavoratorio anche nel Vecchio continente.

In Italia la protesta si allarga

Due incursioni nelle vie di Frosinone. Mercoledì novantina di trattori agricoli hanno sfilato sulla Strada Regionale 156 Monti Lepini nel tratto urbano che attraversa il capoluogo. La carovana di mezzi agricoli, seguendo il percorso concordato con la Questura ha poi raggiunto piazzale Europa dove i mezzi schierati sono rimasti in presidio per diverse ore, con striscioni che hanno evidenziato i motivi della protesta: le politiche comunitarie e le decisioni del governo che – sostengono – non tutelano il settore. La prima manifestazione solo lunedì scorso. E in programma ce ne sono altre.

La situazione non va meglio in Emilia-Romagna. Cuore pulsante dell’agrcoltura italiana, anche in questa regione i trattori promettono di tornare in strada a Bologna. Anche in questo caso scene analoghe martedì. Centinaia di agricoltori hanno chiesto al governo di intervenire per evitare la chiusura delle aziende per efffetto congiunto di politiche comunitarie errate e costi saliti alle stelle sia per il carburante che per i fertilizzanti.

Due giorni di proteste si sono appena concluse in Abruzzo. A Pescara e i trattori si sono posizionati pressi dei caselli autostradali, da Pescara a Celano a Vasto-San Salvo a Pratola Peligna. Per i lavoratori le politiche agricole imposte dall’Unione Europea sono “disastrose e distruttive per il comparto”. “Prezzi alti di produzione e alla vendita non riusciamo quasi neppure a recuperare le spese. Siamo in ginocchio”, hanno spiegato i manifestanti.

Intanto in Francia e Germania sale la tensione

L’epicentro delle proteste francesi continua a essere nel sud-ovest dove ad Agen sono state incendiate balle di fieno miste a letame davanti alla prefettura. Si è unito alla protesta il terzo sindacato di categoria, la Conféderation Paysanne e i manifestanti sono stati sempre più numerosi nell’est. A Strasburgo, mercoledì, diverse centinaia di trattori hanno bloccato l’autostrada che corre intorno alla città ed è di fatto una tangenziale frequentatissima. In Germania la situazione resta incandescente dopo la protesta di due settimane fa.

Ma Bruxelles fa orecchie da mercante

L’Unione continua a parlare di trasformare la transizione verde in un nuovo modello di business. Senza occuparsi dei problemi reale del mondo dell’agricoltura. “È chiaro che dobbiamo agire per il futuro del comparto agroalimentare europeo, dobbiamo assicurarci che rimanga competitivo ma con un reddito adeguato per gli agricoltori e le imprese lungo la catena”, ha sottolineato il vicepresidente della Commissione europea per il Green Deal, Maros Sefcovic.

Ma il tema centrale resta “trovare un equilibrio tra competitivita dell’agricoltura e i limiti planetari, chiedendo misure e strumenti concreti”. Di qui il Dialogo strategico sul futuro dell’agricoltura, che sara presieduto dal professore tedesco Peter Strohschneider, per tentare di sedare gli animi in vista delle elezioni europee (6-9 giugno). Ma il fatto che i primi risultati arriveranno a settembre, non consola certo gli agricoltori, che non hanno i tempi delle istituzioni, ma delle imprese.