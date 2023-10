Affitti turistici, Emma Villas con il collocamento punta a più clienti e visibilità

“È stata una IPO faticosa e impegnativa, abbiamo preso senz’altro un momento di mercato molto complesso e articolato, però per noi è sufficiente perché abbiamo intenzione di entrare anche in maniera graduale e senza fare delle operazioni stravolgenti o troppo forzate”. Così Gianmarco Bisogno, presidente e amministratore delegato di Emma Villas, ha commentato la quotazione in Borsa della sua società.

Emma Villas, sbarcata nei giorni scorsi su Euronext Growth Milan (EGM), è uno dei principali operatori in Italia nel settore degli affitti turistici di ville e dimore di pregio cui abbina l’offerta di prodotti e servizi aggiuntivi al soggiorno. Gestisce oltre 550 proprietà in esclusiva in Italia e ospita annualmente più di 50.000 ospiti. Emma Villas rappresenta la ventiseiesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese. Si tratta della quarantanovesima quotazione del 2023 su Euronext.

Acquisizioni in vista dopo l’Ipo

“Quindi sono molto contento – ha aggiunto – soprattutto perché è una base di partenza per la nostra azienda, che ci potrà consentire di avere sicuramente – dal punto di vista finanziario – delle somme importanti da utilizzare per lo sviluppo, come acquisire altre società del nostro settore, sviluppare la nostra rete e i canali di vendita, ma soprattutto la Borsa ci consentirà di essere visti e conosciuti sicuramente molto di più rispetto allo stato attuale, e soprattutto è la certificazione per i nostri proprietari e per i nostri clienti di una società che ha tutti i requisiti che in questo mondo spesso mancano”.

Ampliamento del portafoglio

Gli obiettivi della quotazione, “sono sostanzialmente l’ampliamento del portafoglio di ville in Italia, attraverso un incremento progressivo della rete di acquisizione diretta e indiretta, l’ampliamento delle acquisizioni anche all’estero che siamo intraprendendo e anche un forte impulso sui canali di vendita diretti e indiretti, quindi l’ampliamento anche dei canali di vendita a livello oramai globale, perché comunque è una realtà che lavora a livello globale”, ha spiegato Giovanni Tordi, general manager di Emma Villas.

“Un altro il driver di sviluppo è sicuramente la digitalizzazione del business, che è un elemento importante sia nella fase di acquisto che nella fase di gestione degli ospiti, ricordando che comunque gestiamo solo in Italia circa 50 mila ospiti ogni anno – ha proseguito Tordi – e poi un tema importante è l’acquisizione di società di property manager che hanno in portafoglio già delle ville, questo perché la presenza territoriale per noi è fondamentale”.

Ampliato il livello dei servizi

Il punto di forza del business, ha raccontato il general manager, è il fatto che “il modello di business di Emma Villas è la capacità di gestire a livello globale tutte le esigenze che ha un proprietario, quindi il fatto di essere in grado di garantire il budget. Questo è un elemento sicuramente di forza, che ci contraddistingue. Ma oltre a questo la possibilità di gestire le ville come property manager è un elemento che dà serenità ai proprietari, che non riescono a fare questo”.

“In più abbiamo ampliato tutta una serie di servizi che sono di natura assicurativa e gestionale, che sollevano i proprietari da una serie di

problematiche che altrimenti incontrerebbero se gestissero da soli le loro proprietà – ha aggiunto – Quindi il mix di questi elementi ci mette in condizione di essere un po’ unici sul mercato“.