Airbnb trova l'accordo con l'Agenzia delle Entrate e paga 576 milioni di euro

Siglato l’accordo tra Airbnb e l’Agenzia delle Entrate. La piattaforma di affitti brevi verserà all’erario italiano 576 milioni di euro relativi agli anni fiscali 2017-2021 per chiudere il contenzioso in corso. Lo annuncia la società americana in una nota spiegando che non cercherà di recuperare dagli host le ritenute fiscali per questo periodo. “Stiamo anche proseguendo il confronto costruttivo con le autorità per quanto riguarda il periodo 2022-2023. L’Italia è un mercato importante per Airbnb” si spiega in una nota.

Ad Airbnb erano stati sequestrati 779 milioni di euro da parte della procura di Milano proprio per il periodo 2017-2021. Ad Airbnb era contestata la mancata applicazione della cedolare secca al 21% sugli affitti. Contro il provvedimento l’azienda aveva presentato ricorsi in Italia e in Europa, vedendo però respinte le proprie ragioni.

La somma è composta per 353 milioni da ritenute dovute e non versate, per 174 milioni da sanzioni e per 49 milioni da interessi. “L’importo – sottolinea l’Agenzia – è stato determinato in seguito alla ricostruzione della base imponibile su cui la società avrebbe dovuto applicare la ritenuta del 21%”

Collaborazione con le autorità italiane

“L’accordo di oggi significa che possiamo concentrarci nella continuazione della nostra collaborazione con le autorità italiane in materia di tasse, regole per le locazioni brevi e turismo sostenibile, a vantaggio degli host e degli ospiti. Ci sono migliaia di host in Italia. Oltre tre quarti di loro hanno solamente un annuncio; l’host tipico ha guadagnato l’anno scorso poco più di 3.500 euro. Circa un due terzi (59%) ha dichiarato che i proventi realizzati ospitando gli consente di arrivare a fine mese. Il 15% afferma di lavorare nella sanità, l’educazione o la pubblica amministrazione”, spiega la società.

“Auspichiamo – continua la società – che l’accordo con l’Agenzia delle Entrate e le recenti novità normative possano fare chiarezza sulle regole riguardo gli affitti brevi per gli anni a venire”.