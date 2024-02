Allarme previdenza, milioni di lavoratori in pensione con metà dello stipendio

Pensione sempre più lontana e sempre meno ricca per chi ha iniziato a lavorare dal 1996. E cioè per persone di fascia compresa fra i 40 e i 55 anni. Per loro, che potrebbero avere fino a 28 anni di contributi già versati, scatta infatti la tagliola della riforma pensionistica 2024 senza che peraltro ci sia stata una compensazione attraverso forme pensionistiche integrative. E’ il risultato di un’indagine dell’Osservatorio di Moneyfarm che prevede milioni di lavoratori andranno in pensione con la metà dello stipendio.

Lo scenario

“Nel 2024 in Italia il rapporto spesa pensionistica/PIL- uno degli indici con cui si misura la sostenibilità del welfare pubblico – salirà al 16,2% dal 15,8% del 2023: un aumento dovuto anche alla rivalutazione delle pensioni per effetto dell’inflazione e che inciderà in modo significativo sul futuro del sistema pensionistico e dei cittadini” spiegano gli analisti.

“Si ricorda che, nel 2010, si prevedeva un rapporto spesa/PIL del 15% per il 2020 e attorno al 16% per il 2045: un solo punto percentuale equivale a circa 19 miliardi di euro all’anno di spesa pensionistica”aggiungono.

Effetti collaterali della riforma 2024

“La situazione è così delicata che la Riforma 2024, per la prima volta dalla Riforma Monti-Fornero del 2011, ha modificato le regole non solo per chi è vicino all’età pensionabile (Quota 103 e Opzione Donna), ma anche per coloro che hanno iniziato a lavorare a partire dal 1996 e che rientrano nel sistema di calcolo contributivo” precisano gli analisti.

Secondo Moneyfarm “per questi lavoratori “giovani” si allontana la possibilità di pensione anticipata tre anni prima del requisito di vecchiaia (oggi pari a 67 anni): il valore della pensione dovrà infatti essere pari ad almeno 1.320 euro netti al mese (3 volte l’assegno sociale, prima era 2,8). Tale soglia scende leggermente per le lavoratrici con un figlio (2,8 volte) e con due o più figli (2,6 volte). Inoltre, negli anni dell’anticipo (fino al compimento dei 67 anni), la pensione non potrà essere più elevata di circa 2.230 euro netti al mese (38.910 euro lordi all’anno, pari a 5 volte il trattamento minimo)” evidenziano.

Buone notizie solo per chi avrà pensioni basse

“Si restringe infatti la platea di chi rischia di andare in pensione a 71 anni e oltre con la pensione di vecchiaia contributiva (prima la soglia minima di pensione era di 672 euro netti al mese, mentre oggi è scesa a 534). Secondo l’OCSE, chi entra oggi nel mondo del lavoro passerà circa un terzo della propria vita futura in pensione ma, a partire dal 2030 circa, la situazione per i conti pubblici corre il rischio di complicarsi ulteriormente con l’ingresso in pensione di molti Boomers” aggiungono.

Il nodo della previdenza integrativa

Il peggio è che non c’è stato negli anni un reale sviluppo della previdenza complementare. “E’ ancora poco diffusa: ad oggi solo 26 italiani su 1003 stanno attivamente mettendo da parte dei risparmi in strumenti di previdenza complementare e nel periodo 2007-2022 solo il 22% del TFR è stato destinato a questo tipo di strumenti. Tra l’altro, a fine 2022, si registrano quasi 2,5 milioni di “silenti”, ossia persone che possiedono un fondo pensione ma che hanno smesso di versare, dei quali circa la metà da oltre 5 anni” sottolineano.

Situazione critica per chi andrà in pensione fra il 2031 e il 2062

Lo studio Moneyfarm analizza poi 8 profili di italiani, pari a 3.182.376 individui (circa il 5% della popolazione), nati nel 1964, 1974, 1984 e 1994, che andranno in pensione tra il 2031 e il 2062. Secondo l’indagine, per il 53% di questi (che corrisponde agli occupati) l’età di pensionamento media sarà di 67 anni, la pensione pubblica media complessiva di 1.125€ netti/mese; tra uomini e donne la differenza può arrivare fino al 26%: donne estremamente penalizzate.

Inoltre il tasso di sostituzione per i lavoratori 30enni e 40enni è pari o inferiore al 50% rispetto al 66% degli uomini 60enni di oggi. Per non parlare del fatto che solo il 30% dei trentenni e il 22% delle trentenni del campione ha oggi un fondo pensione. Ed infine del totale del campione, solo il 19% ha un fondo pensione, mentre il 35% non lo ha. Si stima che un 7% di inoccupati abbia un fondo pensione, pur avendo smesso di versare; il restante 39% potrà sostenersi solamente con pensioni già in erogazione o altre forme assistenziali.

La ciambella di salvataggio è nella pianificazione finanziaria

“I dati che emergono mostrano quanto sia necessario e urgente occuparsi da subito del proprio futuro, integrando la pensione pubblica con una qualche forma di previdenza complementare. L’industria del risparmio gestito è chiamata ad attivarsi per stimolare la consapevolezza dell’inadeguatezza della sola previdenza pubblica e ad accompagnare lavoratori e non nella scelta della forma di pensione integrativa più adatta alle loro esigenze” spiega Andrea Rocchetti, Global Head of Investment Advisory di Moneyfarm.

“Nei Paesi dove la previdenza integrativa è più diffusa, il cittadino ha mediamente più familiarità con il concetto di pianificazione finanziaria e sa riconoscere il valore della consulenza professionale” conclude.