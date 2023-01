Milano apre in ribasso aspettando Powell. La Cina rilancia i titoli del lusso: Cucinelli e Moncler

Apertura Borsa, Milano parte in ribasso

Apertura in ribasso di circa mezzo punto a Milano. I mercati sembrano afflitti dalla sindrome di Stoccolma. A spegnere l’esuberanza degli ultimi giorni sono stati, infatti, gli interventi di due membri del board della Federal Reserve. Mary Day della Fed di San Francisco e Raphael Bostic della Fed di Atlanta hanno ribadito che la campagna contro l’inflazione va avanti senza esitazioni, l’obiettivo minimo è un tasso sopra il 5%, dall’attuale range 4,25%-4,50%.

Oggi a Parigi si tiene un convegno organizzato dalla Riksbank, la banca centrale. In mattinata parlano Jerome Powell, Andrew Bailey della Banca d’Inghilterra ed Isabel Schnabel del board della Bce.

Asia

La Cina tira dritto sulla riapertura, milioni di persone si stanno mettendo in viaggio per raggiungere le famiglie in vista del Capodanno lunare. Domenica, primo giorno di ingressi liberi attraverso gli aeroporti, ci sono stati 250 mila arrivi dall’estero. Per far fronte all’aumento dei contagi la Cina sta trattando con i principali produttori di vaccino.

Le opportunità del giorno

Lusso

Il 2023 sarà l’anno del consumatore cinese. È quanto sottolinea UBS in una nota sul comparto del lusso ricordando gli ultimi tre anni di restrizioni per far fronte al Covid. Secondo le stime di UBS nel 2022 il peso dei consumatori cinesi sulle vendite di lusso è stato del 17%, contro il 33% del 2019. Gli esperti si aspettano che il settore nel 2023 segni un +9% delle vendite (+6% il consenso) proprio grazie alla ripresa dei volumi in Cina.

Brunello Cucinelli

Risultati record (leggi qui). Oggi la società presenta la collezione uomo a Pitti Uomo.

Sotto la lente

Anima

Sui quotidiani si parla della possibilità che il cambio al vertice ad Amundi Italia avvicini una mossa espansionistica della società del risparmio gestito controllata dal Credit Agricole. Mediobanca Securities conferma la raccomandazione Neutral e il TP a 3,6 euro. La raccolta netta a dicembre, segnalano gli analisti, è ammontata a 253 milioni di euro, per un totale da inizio anno positivo per oltre 1,6 miliardi di euro.

Omer

Ha siglato un contratto di fornitura da 25 milioni di euro con Alstom.

Stm

Apple avrebbe pianificato l’impiego di un suo chip, in sostituzione di quelli forniti da Broadcom.

Analisi tecnica

Banca Sistema

Chiusura a 1,61 euro. I prezzi accumulano da due trimestri in quello che dovrebbe trasformarsi in un segnale rialzista i cui target potenziali sono in zona 1,8/2 eu.

Interpump

A 47,62 € consolida il segnale rialzista delle ultime settimane.

Technogym

Chiusura a 7,84€ Il superamento di area 8 eu, completerebbe un modello d’inversione di medio periodo.

Tim

Attacca con violenza area 0,25€. Il titolo è in rialzo da quattro settimane. Il consenso raccolto da Bloomberg rimane molto prudente con 7 Buy, 14 Neutral, 2 Sell e target obiettivo medio a 0,31 euro. Websim-Intermonte ha raccomandazione Molto Interessante target price a 0,43 euro.

Tinexta

Il rialzo a 24,72€ completa un movimento rialzista che apre nuovi spazi. Sopra 25 eu conviene rientrare.

Webuild

A 1,45€ consolida sopra il supporto in zona 1,40/1,38 eu,. Target minimo in area 1,55€.

Wiit

A 19,07€ consolida la banda 17-19€ propedeutica alla ripresa al recupero, partito dai minimi di settembre scorso. Area d’acquisto.

Analisi della tendenza

Ftse Mib (25.385)

L’indice ieri ha allungato ancora. È però ancora presto per decretare la ripresa del rally partito dai minimi di settembre. Segnali più attendibili arriverebbero con la rottura di 25.500 punti. Al momento prevale una logica di consolidamento nel range 23-25mila punti.

Previsioni

Milano guadagna da inizio anno più del 7%, contro il +1,3% dell’indice S&P500 di Wall Street. Il distacco non stupisce Jupiter, che consiglia l’azionario dell’Europa. Le prospettive economiche sono critiche, ma quelle delle imprese forniscono ragioni per essere ottimisti, scrivevano in una nota due gestori, Mark Nichols. Attualmente riconoscono che investire in Europa sembra piuttosto rischioso. Una guerra vicina, un’infrastruttura energetica inadeguata, un’inflazione record, consumi in affanno e tassi d’interesse in aumento. “Per nostra fortuna, investire in azioni europee non significa investire in Europa”.

L’angolo degli analisti

Promossi

Essilux

UBS ha alzato il TP a 210 euro da 173 euro.

Moncler

UBS ha alzato da 57 a 63 euro il TP, confermando la raccomandazione Molto Interessante. “La forza del marchio promette significativo potenziale di rialzo nel 2023″, spiegano gli analisti, che citano il rimbalzo atteso in Cina.

Salvatore Ferragamo

UBS ha alzato da 12,8 a 14 € il TP, pur restando prudenti. “Restiamo cauti su Ferragamo, dato il debole momentum del marchio e tenuto conto del fatto che la mole di investimenti necessari non è pienamente riflessa nel consenso”, spiegano gli analisti.

Zegna

UBS ha alzato da 10,7 a 12 $ il prezzo obiettivo su Zegna. “La crescita dei ricavi di Zegna nel 2023 potrebbe sovraperformare per via della sua esposizione sopra la media alla Cina. Ad ogni modo, rimaniamo più cauti del consenso sui margini”, spiegano gli analisti.

Bocciati

Enel

Morgan Stanley ha ridotto il giudizio a Poco Interessante, con TP che passa da 7,2 a 5,3 €. Gli analisti citano la probabile sostituzione dell’amministratore delegato Francesco Starace, chiesta dal ministro Salvini, come elementi di “ulteriore cautela per gli investitori”.

Erg

Morgan Stanley ha ridotto il giudizio a Poco Interessante con TP che passa da 31 a 29 €. Gli analisti ritengono che il titolo ai valori attuali di Borsa sia caro. Morgan Stanley evidenzia come il regime fiscale in Italia sul settore manchi di chiarezza, rappresentando un ostacolo per le aziende. Gli esperti poi continuano a vedere volatilità macro in Italia.

Ferrari

Goldman Sachs riduce il target a 181 eu.

Generali

Morgan Stanley ha abbassato il giudizio a Poco Interessante con TP che passa da 19 a 17 €. Riduciamo il rating per riflettere l’incertezza sull’allocazione di capitale, spiegano gli analisti. MS vede una forte crescita dei ricavi, ma in attesa di ulteriore chiarimento sulla strategia si aspetta che l’incertezza continui a pesare sul titolo

Tod’s

UBS ha ridotto il TP da 40 a 34 €, confermando la raccomandazione Neutral.

Conferme

Cnh

Equita Sim conferma rating Hold, con TP di 16,5 €. Dopo otto mesi di sciopero, i dipendenti di due impianti dell’azienda hanno rifiutato anche quella che la società ritiene l’ultima, migliore e definitiva offerta; in una dichiarazione Cnh ha anche incoraggiato i dipendenti a “riconsiderare la loro posizione con un’altra votazione”. Il sindacato non ha rivelato quanti lavoratori hanno rifiutato l’accordo quadriennale, che includeva aumenti salariali dal 25% al 38%. Lo stabilimento di Racine (vicino a Chicago) produce trattori e mietitrebbie, mentre lo stabilimento di Burlington (Iowa) costruisce terne e carrelli elevatori. La performance di Cnh negli ultimi trimestri non è stata impattata dallo sciopero in quanto riguarda solo il 3% del totale della forza lavoro del gruppo (circa 10% del nord America) pari a oltre 1.000 dipendenti e sono stati assunti lavoratori sostitutivi per mantenere le fabbriche operative. La difficoltà nel trovare un accordo potrebbe comunque rappresentare un fastidioso precedente.

Maire Tecnimont

Akros conferma la raccomandazione BUY e il TP a 4 € dopo che a Doha, in Qatar, c’è stata la firma relativa al complesso integrato di polimeri da 6 miliardi $ che verrà realizzato nella città industriale di Ras Laffan. La quota dell’azienda italiana è di 1,3 miliardi $. “Il contratto è grande e conferma la forte posizione competitiva dell’azienda in un mercato promettente”, commentano gli analisti.

Saes Getters

Akros conferma rating Molto Interessante, con TP a 30 €, dopo l’accordo con la statunitense Resonetics per la cessione del business del NITINOL e, in particolare, delle controllate Usa Memry Corporation e Saes Smart Materials. Il business, notano gli esperti, è stato venduto ad una valutazione eccellente e le somme incassate permettono al gruppo di fare importanti investimenti per lo sviluppo delle altre attività in portafoglio.

Saipem

Mediobanca Securities conferma il TP di 1,2 €. Gli esperti si focalizzano sull’ultima scoperta di petrolio in Guyana che potrebbe richiedere una nuova piattaforma adibita alla produzione e allo stoccaggio di petrolio. MB crede che questo possa rappresentare una buona notizia per Saipem, che si è aggiudicata tutti i contratti per Exxon in Guyana.

Pillole dall’estero

AstraZeneca

Ha firmato un accordo per l’acquisizione di CINCOR PHARMA, società biofarmaceutica statunitense attiva nello sviluppo di nuovi trattamenti per l’ipertensione e per la malattia renale cronica. La casa farmaceutica anglo-svedese lancerà un’opa in contanti su CinCor a 26 dollari per azione, più un diritto, non negoziabile, di 10 dollari per azione in contanti pagabile dopo la presentazione, per l’approvazione normativa, di uno specifico farmaco contro l’ipertensione. L’operazione prevede un controvalore complessivo è di 1,8 miliardi di dollari.

Bentley

L’azienda di Crewe, che risale al 1919, ha dichiarato di aver consegnato 15.174 auto lo scorso anno, il 4% in più rispetto al 2021, grazie alla domanda record nelle Americhe, in Europa e nell’Asia Pacifica. Ieri Rolls-Royce ha rannunciato di aver consegnato 6.021 auto lo scorso anno, con un aumento dell’8% rispetto all’anno precedente.

Geberit

Goldman Sachs ha alzato il rating sul titolo della società svizzera operante nel settore dei sanitari a Neutral da Vendere.

Lg

Il colosso sudcoreano e mondiale dell’elettronica ha voluto inviare al mercato un segnale di ottimismo nel weekend durante l’ultima esposizione delle sue nuove proposte a Las Vegas. L’ad William Cho ha ribadito l’intenzione di puntare più sulla crescita di lungo periodo con investimenti mirati che sui tagli di costo di breve termine. In particolare cambieranno processi e metodi con lo sviluppo di nuove attività tramite l’innovazione in-house e l’insediamento di partnership strategiche. Ci sarà nel futuro di Lg una maggiore dimensione delle piattaforme software, dei servizi, dei contenuti e delle soluzioni. Cho ha sottolineato che la divisione per i componenti dei veicoli elettrici (VS) per la prima volta è diventata redditizia dopo dieci anni di investimenti, raggiungendo un portafoglio ordini di 80 trilioni di KRW (circa 60 mld di €). Lg prepara anche nuovi dispositivi di intrattenimento veicolare e sta puntando con forza sullo smart home e internet delle cose con la soluzione ThinQ UP che sarà lanciata da quest’anno in America.

Porsche Holding

Ha concluso l’acquisizione di una quota del 25% più una azione del capitale di Porsche AG. L’operazione è stata realizzata in due tranche e la seconda ha riguardato il 7,5% del capitale ordinario della casa automobilistica. Questa acquisizione è stata finanziata con la distribuzione di un dividendo straordinario da parte di Volkswagen AG. La quota del dividendo straordinario di circa 3,1 miliardi di euro attribuibile a Porsche Holding è stata utilizzata quasi completamente (3 miliardi) per l’acquisto della seconda tranche di azioni di Porsche AG.

Vodafone

Ha raggiunto un accordo per la vendita della sua controllata ungherese, Vodafone Magyarorszag Zrt, alle società 4iG e Corvinus, una holding controllata dallo Stato, per un controvalore di 1,7 miliardi di euro. I proventi della cessione verranno utilizzati per ridurre l’indebitamento.

Obbligazioni

Treasury a 3,52%, in assestamento dopo il forte apprezzamento di venerdì. Mary Daly e Raphael Bostic, membri della Fed, hanno ribadito che i tassi arriveranno a breve sopra il 5%. Entrambi non votano nel 2023. Più importante dovrebbe essere quello che dirà stamattina Jerome Powell a Stoccolma.

Btp a 4,17%, in calo lo spread. Il Ministero dell’Economia ha comunicato ieri di aver affidato a Barclays Bank Ireland, BNP Paribas, Citibank Europe, Goldman Sachs e Intesa Sanpaolo. il mandato per il collocamento sindacato di un i Btp ventennale scadenza 1° settembre 2043. L’operazione sarà effettuata in relazione alle condizioni di mercato. Gli attuali rendimenti sono ancora un’ottima occasione d’acquisto

Energia e valute

Petrolio

In calo all’apertura dello 0,5% a 74,3 dollari il barile. Brent Ieri era arrivato a guadagnare il 3%, poi, in serata, ha perso forza, in sintonia con il mercato azionario. Troppa volatilità per imbastire nuove strategie.

Gas

Sale del 6% a 74,8 euro al Megawattora

Valute

Il dollaro (1,07 il cambio con l’euro) è ai minimi da giugno. Euro/Usd (1,074). Gli interventi di Jerome Powell ed Isabel Schnabel dovrebbero stabilire se il rally della valuta unica può entrare in una nuova fase o spegnersi, come probabile. Secondo Athanasios Vamvakidis di Bank of America Merrill Lynch il calo del dollaro è esagerato Lo strategist prevede una ripartenza della valuta unica solo da aprile in avanti, verso quota 1,1.

Oro

Terzo giorno di apprezzamento a 1.874 dollari. La strada verso quota 2000 è sempre più aperta. Il rimbalzo è guidato dai consumatori cinesi in vista del Capodanno lunare. Quest’anno la corsa agli acquisti è ancora più frenetica dopo tre anni di lockdown. Uno dei regali più gettonati è una riproduzione in oro a 24 carati di un coniglio, animale simbolo del nuovo anno solare. Si aggiungono gli acquisti della banca centrale che in dicembre ha aumentato di trenta tonnellate la sua dotazione, portandola a 2.010 tonnellate. In novembre aveva acquistato trentadue tonnellate

Frase del Giorno

Il denaro è come l’aria, fin che c’è non te ne accorgi.