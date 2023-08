Auto: anche la Turchia ora ha più siti industriali che l'Italia

Il ceo di Stellantis, Carlos Tavares, ha assicurato al governo che in Italia si torneranno a produrre un milione di macchine (oggi simo a quota 400 mila, nei tempi belli si superava il milione e mezzo). Ma di strada da percorrere, sempre che la Casa ex Fiat, ormai a trazione francese lo voglia davvero fare, appare lunga.

La conferma arriva dai nuovi dati Acea sui siti produttivi, vecchi ma soprattutto nuovi, presenti nell’area del Vecchio Continente. Ebbene, l’Italia che rappresenta ancora il terzo mercato europeo dell’auto, in quanto a stabilimenti non è soltanto dietro a Francia, Germania e Gran Bretagna, ma sta scivolando sempre più nelle retrovie, superata persino dalla Turchia.

Una situazione che si sta via via aggravando con la corsa (sciagurata, aggiungiamo noi…) all’elettrificazione. Una rivoluzione che non obbliga soltanto ad una massiccia riconversione delle fabbriche esistenti, ma che necessita della costruzione di nuovi impianti produttivi e gigafactory per la produzione di batterie.

Italia ai margini

In tutto questo proliferare di investimenti strategici il nostro Paese appare drammaticamente ai margini. In poco più di dodici mesi, infatti, gli stabilimenti in Europa sono passati da 301 a 322. La parte del leone la fanno Germania (66 impianti) Francia (guardacaso cuore di Stellantis, 38). L’Italia è al sesto posto (27 impianti) dopo anche la Turchia (28). Un dato, tra l’altro, che non tiene conto della parabola della componentistica, un comparto estremamente rilevante nel nostro Paese ma che dovrà affrontare una dolorosissima (in termini di posti di lavoro) riconversione verso l’elettrico.

Sta di fatto che nella Penisola a tutt’oggi di questi 27 impianti nessuno è di nuova costruzione contro i 5 della Germania ed i 3 della Francia. In dettaglio sono attivi nove siti di assemblaggio di auto, tre per furgoni, tre per camion e altrettanti per i bus e sette per i motori, mentre sono soltanto due le fabbriche di batterie. La terza, quella di Termoli, non sarà attiva prima del 2026. Ancor più drammatico è il dato relativo alle fabbriche di batterie. I grandi costruttori hanno annunciato e in parte già realizzato enormi impianti soprattutto in Francia e Germania. E l’Italia? Stellantis ha in programma la realizzazione di una gigafactory che per il momento resta sulla carta.

Le promesse di Stellantis al governo

Il crollo della produzione in Italia è dovuto in massima parte al mancato rinnovamento della gamma ed alla esternalizzazione su siti esteri di produzioni prima presenti nel nostro Paese. Il ceo del gruppo, Tavares al primo incontro con il governo, ha assicurato il proprio impegno per tornare a produrre in Italia.

Il nuovo appuntamento è previsto nella prima parte del mese prossimo ed il ministro Adolfo Urso si è detto fiducioso in una inversione di tendenza rispetto alla deindustrializzazione di questi anni. Anche i sindacati, ricevuti al ministero, ne sono usciti fiduciosi. I dati Acea, impongono però, oltre alle promesse, un bagno di realtà.