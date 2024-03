Auto elettrica cinese, Commissione Ue: "Abbiamo le prove del dumping". Da luglio nuovi dazi

L’indagine dell’Unione Europea sugli aiuti di stato della Cina ai produttori di auto elettriche è a un punto di svolta ed è sempre più probabile che già a luglio arrivino dei nuovi dazi all’importazione. Come scritto in un documento ufficiale uscito ieri, la Commissione Ue ha raccolto prove sufficienti sulle illecite sovvenzioni statali ai produttori asiatici. Per questo Bruxelles metterà subito in atto un sistema di registrazione doganale delle autovetture elettriche cinesi che sbarcano in Europa. Lo scopo è quello di imporre ai produttori, in maniera retroattiva, gli eventuali dazi che saranno concordati a luglio.

Importazioni a +14%

Nel documento si evidenzia che le importazioni in Europa di auto prodotte in Cina siano aumentate del 14% su base annua, e come i danni prodotti da questa “invasione” possano presto diventare irreparabili per i produttori europei.

Immediata la reazione dei vertici della Camera di commercio cinese, che in una nota si dicono delusi dai risultati a cui è giunta la Ue, sottolineando come a loro dire l’aumento delle importazioni di auto prodotte in Cina sia solo una diretta conseguenza della crescente domanda

Il discorso di von der Leyen

L’apertura di un’indagine sui sussidi statali concessi alle aziende che producono auto elettriche in Cina era stato anticipato nel settembre 2023 dal presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “I mercati globali sono invasi da auto elettriche cinesi particolarmente economiche. Il loro prezzo è tenuto artificialmente basso da enormi sussidi statali. Questa tendenza provoca distorsioni di mercato. Oggi voglio annunciare che la Commissione europea sta avviando un’indagine anti-sovvenzioni sui veicoli elettrici provenienti dalla Cina. L’Europa è aperta alla concorrenza, ma non a una corsa al ribasso” aveva detto.

Qualche settimana dopo, l’Unione europea ufficializza l’apertura dell’indagine dalla durata massima di 13 mesi, – dall’inizio di ottobre 2023 alla fine di ottobre 2024 – con la possibilità però di imporre sanzioni provvisorie già dopo 9 mesi di indagine che diventeranno effettive allo scadere dei 13 mesi.

Innalzamento dei dazi già a luglio 2024

Il documento della Commissione europea sembra dunque anticipare che questa sarà la via, per cui già dalla prossima estate saranno imposti dazi provvisori sulle auto elettriche prodotte in Cina che, allo scadere dei termini delle indagini, diventeranno ufficiali.

Ancora non è dato sapere quanto saranno pesanti questi dazi. Attualmente, le auto prodotte in Cina ed esportate in Europa sono già sottoposte a un dazio del 10%, ma le prime indiscrezioni parlano di innalzare questo dazio al 27,5%, portando così l’Europa sulle stesse posizioni degli Stati Uniti.