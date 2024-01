Auto elettrica, ecco la vera autonomia delle vetture pulite

Le immagini choc di migliaia di auto elettriche (soprattutto Tesla) bloccate dal freddo record a Chicago ripropone il tema della reale autonomia delle vetture a spina. Anche perché soltanto pochi mesi fa la stessa Tesla è stata multata per 2,2 milioni di dollari dalla Korea Fair Trade Commission per aver dichiarato il falso proprio in merito alla percorrenza dei suoi veicoli.

A fare un po’ più di chiarezza ci ha pensato la società di analisi Recurrent, che ha condotto ulteriori test sull’autonomia delle vetture elettriche confrontandoli con le stime ufficiali dell’Epa ( l’agenzia del governo Usa preposta alla protezione della salute umana e dell’ambiente). I risultati hanno rivelato una notevole differenza tra l’autonomia reale dei veicoli e le cifre pubblicizzate. Ad esempio, una Tesla Model Y del 2021, a cui l’Epa certifica l’autonomia di 580 chilometri, in un percorso reale su strada arriva a malapena a 400 chilometri.

Il freddo killer

E poi ci si è messo il freddo a far crollare le ultime illusioni. Quando il termometro scende sotto zero, infatti l’autonomia reale della Tesla Model Y già presa in esame non è più di 400 chilometri, ma scende addirittura a 320. La società di analisi con sede a Seattle non ha analizzato solo le prestazioni delle vetture di Elon Musk. E i dati per certi versi sono ancora più strabilianti.

Se la Model Y perde il 24 % di percorrenza, (come pure la Model 3), c’è la Ford Mustang che vede il percorso accorciarsi del 34%. Stesso dato di -34% per la Hyundai Kona. Si arriva quindi a Chevrolet Bolt con – 42% e a Volkswagen ID.4 che lascia sul terreno il 46%. Si salva (per modo di dire) l’Audi E-Tron che vede un calo del 16%.

Un doppio problema: batterie e centraline di ricarica

Nel tentativo di far scordare il “cimitero di Chicago” ed assolvere le vetture elettriche, i difensori del green hanno messo in luce un doppio problema per i possessori di veicoli a spina. A causare la moria di auto elettriche negli Usa, viene detto, non è stata infatti solo la “gelata” che spegne le batterie, ma anche (e questo è la prima volta che emerge) il problema delle postazioni di ricarica.

Anche i “distributori” sono infatti andati in tilt a causa del freddo, finendo per non erogare elettricità alla giusta potenza, e dunque aumentando notevolmente i tempi per le soste e le attese. In sostanza, molte delle auto finite in panne nella città americana, erano riuscite a partire ma poi sono giunte alle stazioni di rifornimento quasi del tutto scariche finendo per bloccarsi a causa del distributore in tilt. Un bel pasticcio, soprattutto pensando al nostro Paese dove la stragrande maggioranza degli automobilisti non ha la possibilità di ricaricare a casa come pure non dispone di un posteggio attrezzato o di una presa disponibile.

L’ultima beffa: la colpa è degli automobilisti

Ma i difensori del green ad ogni costo si sono spinti più in là. I responsabili del maxi blocco a Chicago alla fine sarebbero i proprietari stessi delle vetture perché non hanno rispettato i dovuti accorgimenti per il corretto funzionamento delle batterie anche in condizioni così estreme.

In sostanza il possessore di un’auto elettrica dovrebbe in taluni casi attivare la funzione chiamata “partenza programmata” che effettua una pre-climatizzazione di abitacolo e batteria. Come dire che per evitare brutte sorprese lo sfortunato possessore di un’auto elettrica deve sempre prevedere la temperatura che farà in giorno seguente e dunque attivare un abbonamento ad un istituto meteorologico affidabile.

Non è finita: peccato che per attivare il meccanismo di pre-climatizzazione (che causa un notevole dispendio di energia) occorre disporre di un livello di carica superiore al 20%. Una vera beffa per chi in buona fede acquista un’auto a spina pensando di poter godere della stessa libertà dei possessori di vetture endotermiche .