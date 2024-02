Auto elettrica: ecco la verità sui reali tempi di ricarica

Dove trovo una centralina di ricarica? Sarà compatibile con il mio modello di vettura? E soprattutto: quanto tempo ci metterò a ricaricare l’auto? Proprio quest’ultima domanda è quella che più sta frenando (e a ragione) il mercato dei veicoli elettrici. Per questo tutte le case automobilistiche stanno cercando un modo per abbattere i tempi in cui si è obbligati a rimanere fermi alla colonnina prima di ricominciare il viaggio. In questa corsa tecnologica c’è però chi mescola le carte in modo poco chiaro dichiarando prestazioni che però non corrispondono alla realtà dei fatti. Un po’ come succede per l’autonomia: le case dichiarano che con un pieno la vettura percorre, ad esempio, 500 chilometri, quando in realtà il percorso medio è ben inferiore.

Velocità effettiva di ricarica

Questa forbice tra dichiarato sul libretto e realtà è stata messa in luce dal settimanale inglese Autocar che ha testato la velocità effettiva di ricarica delle auto elettriche, cercando per ogni test di mantenere per quanto possibile le stesse condizioni. Emerge così che la ricarica non avviene mai con i valori dichiarati e – soprattutto – non è costante nelle varie fasi della ricarica: i picchi si ottengono solitamente durante le prime fasi, quando la batteria è intorno al 30%, mentre avvicinandosi alla carica completa la potenza della ricarica diminuisce. Considerando ciò, diventa ancora più importante il dato della potenza media che l’auto è in grado di ricevere (e l’infrastruttura può erogare) durante tutta la ricarica, dal 10 al 90%, percentuale consigliata dai produttori per preservare al massimo la batteria.

Alcuni esempi

La Kia EV6 fa registrare una potenza media di 169 kW. L’elettrica coreana sulla carta riesce a caricare fino a 350 kW, ma resta lontana nel test, arrivando al massimo a 224 kW. La Polestar 2 nella versione Long Range riesce a caricare mediamente con 124 kW a fronte di una potenza massima dichiarata di 205 kW. Durante il test, la potenza massima raggiunta è di 192 kW. La Porsche Taycan dichiara una potenza massima di ricarica di 270 kW, ma durante il test è arrivata al massimo a 263 kW.

La potenza media di ricarica è stata di 198 kW. Dichiara una potenza massima di 170 kW e raggiunge un massimo di 165 kW durante il test la berlina Mercedes EQE 350. La potenza media della carica rilevata è di 131 kW. La Kia EV9, che riesce a replicare la potenza massima dichiarata con quella di picco durante il test: 210 kW. La potenza di ricarica media scende però a 170 kW. E ancora la Jeep Avenger ha circa il 40 KW di scarto tra dichiarato e realtà. La 500 Abarth 29 Kw di scarto. Per la Smart siamo a 70 Kw. Ma per la Tesla Model Y si arriva quasi al 50%. Meno distanti le prestazioni di Bmw e Volkswagen.