Banca Ifis celebra l'Economia della Bellezza: vale 500 miliardi di Pil

L’Economia della Bellezza cresce a doppia cifra

Un nuovo spazio per incontrare l’arte contemporanea: Banca Ifis, in occasione dei 40 anni dalla propria fondazione, ha aperto al pubblico il Parco Internazionale di Scultura, esposizione permanente di opere monumentali ospitata all’interno della cinquecentesca Villa Fürstenberg a Mestre, che è anche sede della banca. L’iniziativa aiuta a cogliere fino in fondo il valore dell’Economia della Bellezza, che nel 2022, secondo il Market Watch prodotto dall’Ufficio Studi di Banca Ifis, ha raggiunto quota 499 miliardi di euro, crescendo del +16% rispetto ai 431 miliardi di euro del 2021. Di fatto, si tratta di una crescita più che doppia rispetto al resto del sistema produttivo italiano.

Villa di famiglia

A volere questo spazio all’interno di quella che una volta era la residenza di famiglia è stato il presidente di Banca Ifis, Ernesto Fürstenberg Fassio, che ha accolto gli ospiti nella serata dell’inaugurazione. “L’arte – ha detto il presidente – è strettamente connessa con scienza, economia e società. E anche il legame fra Arte e Banche è chiaro e indissolubile fin dall’antichità. Proprio grazie al supporto agli artisti si sono creati numerosi capolavori della storia dell’arte, nel corso dei secoli. Il sostegno economico e culturale all’Arte, si rivela ancora oggi, infatti, uno strumento principe nello sviluppo delle strategie di posizionamento delle migliori banche.

Artisti Italiani e Internazionali

Non ce ne sarebbe bisogno, ma è importante ricordare che furono proprio i banchieri fiorentini del rinascimento i primi a valorizzare l’arte e la cultura nella catena di valore del denaro”. Curato da Giulia Abate e Cesare Biasini Selvaggi, il Parco Internazionale di Scultura è ospitato all’interno degli oltre 22 ettari di giardino di particolare pregio naturalistico e di biodiversità.

Inaugurazione

Nello spazio espositivo sono presenti a oggi dodici opere di artisti italiani e internazionali: Fernando Botero, Annie Morris, Park Eun Sun, Igor Mitoraj, Manolo Valdés, Pablo Atchugarry, Pietro Consagra, Roberto Barni, Julio Larraz e Philip Colbert. Alla presentazione hanno preso parte anche il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, il presidente del Veneto Luca Zaia e il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Il progetto artistico vuole anche ribadire la relazione tra Banca Ifis e la cultura, oltre che il rapporto che, storicamente, i banchieri hanno avuto con gli artisti.