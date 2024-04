Beffa Elkann a Mirafiori: "Super conti Exor grazie a Fiat. Miliardi ai lavoratori"

I dipendenti di Mirafiori in cassa integrazione da mesi, quelli di Maserati che non vedono un domani e gli altri addetti degli stabilimenti italiani di Stellantis in attesa degli investimenti promessi dal Ceo, Tavares, si staranno certamente interrogando sulla destinazione dei 1,9 miliardi di euro che John Elkann ha evocato “in favore dei dipendenti” durante la presentazione dei conti Exor agli azionisti.

Un risultato 2023 positivo, quello della holding che controlla, oltre alla casa automobilistica franco-italiana anche Iveco e Juventus, che vede un utile consolidato di 4,194 miliardi di euro, in calo di 33 milioni rispetto ai 4,277 miliardi del 2022. Il Nav (net asset value) è salito del 25,7% a 35,513 miliardi, con il Nav per azione in aumento del 32,7%, con una performance superiore a quella dell’indice Msci World di 15,1 punti percentuali. Agli Agnelli vanno 57 milioni.

Stellantis e Ferrari tirano i conti

Ma soprattutto i dipendenti ex-Fiat si chiederanno perché l’Italia venga penalizzata da un gruppo che sta investendo ovunque (Francia, Germania, Polonia, Serbia, Spagna, Marocco, Tunisia) salvo che nel nostro Paese, quando, come scrive Elkann “il principale fattore che ha determinato la crescita del nostro Nav per azione quest’anno é stata l’ottima performance delle nostre maggiori società Ferrari e Stellantis, il cui valore é cresciuto rispettivamente del 52% e del 59%, un aumento combinato di 8,2 miliardi di euro”. Una beffa che si amplifica alla frase successiva quando Elkann ricorda che “l’11 luglio Fiat celebrerà i 125 anni dalla sua fondazione ad opera del mio trisnonno, il senatore Giovanni Agnelli.

Per il terzo anno consecutivo Fiat é stato il marchio più grande di Stellantis in termini di volume di vendite con 1,35 milioni di unità vendute in tutto il mondo (un aumento del 12% rispetto al 2022)”. Di più, l’amministratore delegato di Exor, rimarca poi il “successo della 500e, leader europea tra le city car elettriche e orgogliosamente costruita a Mirafiori”. Va ricordato a questo punto che a Mirafiori si producono in un giorno le 500e che si vendono in un mese.

Proprio per questo nello stabilimento torinese da settimane migliaia di operai sono in cassa integrazione. E che vi sia un “orgoglio” torinese da parte di Stellantis, andrà spiegato alle maestranze che domani saranno in sciopero (il primo unitario dopo 14 anni) proprio per protestare contro lo smantellamento del sistema industriale automobilistico piemontese.

L’elettrico non tira, ma Stellantis tira dritto

Anche a marzo le vendite di auto a spina sono cresciute meno del previsto, tanto che gruppi come Bmw, Volkswagen, Mercedes ed altri stanno riconsiderando i tempi del passaggio dall’endotermico alla batteria. Nella lettera agli azionisti Elkann dipinge invece un quadro straordinariamente positivo. “Le vendite globali di Bev Stellantis sono cresciute del 21% su base annua – scive il Ceo, – ed oggi é sulla buona strada per raggiungere obiettivi del suo piano strategico Dare Forward 2030 che mira a raggiungere entro la fine del decennio il 100% delle vendite di auto in Europa e il 50% delle vendite di auto e veicoli commerciali leggeri negli Stati Uniti costituite da veicoli elettrici a batteria”.

Leapmotor non arriverà a Mirafiori

“Stellantis é stata attiva nella ricerca di opportunità per aumentare la sua esposizione nel mercato degli Ev – recita ancora la lettera agli azionisti. – A ottobre 2023, l’azienda ha investito circa 1,5 miliardi di euro per acquisire il 20% circa di Leapmotor e ha creato Leapmotor International, una joint venture guidata da Stellantis al 51%-49% che ha diritti esclusivi per l’esportazione e la vendita, oltre che per la produzione, dei prodotti Leapmotor al di fuori della Grande Cina. Questa e’ la prima parnership globale nel settore degli Ev tra un importante produttore di automobili e un costruttore cinese esclusivamente Bev”. Da ricordare che vi era stata la voce di uno sbarco di Leapmotor proprio a Mirafiori con la produzione di un’auto simile alla 500. Ipotesi poi scartata a favore della Polonia.

Ricchi premi, ma a chi?

Il 2023, ha poi sottolineato Elkann, é stato un anno record per Stellantis: “Questi risultati eccellenti non premiano solo gli azionisti , ma anche i dipendenti di Stellantis, che riceveranno quasi 1,9 miliardi in base ai risultati raggiunti. Dalla sua fondazione nel 2021 Stellantis ha distribuito un totale di 6 miliardi ai propri dipendenti in tutto il mondo; una dimostrazione tangibile di come l’azienda abbia allineato i propri incentivi ai risultati a beneficio di tutti i dipendenti”.

L’omaggio a Marchionne

Non è mancato poi il ricordo di Sergio Marchionne. “Quasi vent’anni fa, nel giugno del 2004, Sergio era stato nominato Ad di Fiat. La società aveva visto una serie di Ad succedersi prima del suo arrivo ed era sull’orlo della bancarotta. Quando rifletto su dove siamo oggi, sono molto grato a Sergio per averci mostrato che l’impossibile é possibile”, scrive Elkann, sottolineando che “il suo coraggio e la sua tenacia hanno salvato prima Fiat e poi Chrysler, oltre al lavoro di centinaia di migliaia di persone che lavoravano direttamente e indirettamente per queste aziende”. Lavoratori che ora si chiedono, dopo la chiusura dello stabilimento Maserati di Grugliasco (tanto caro proprio a Marchionne, se anche il nuovo ad di Stellantis, Carlos Tavares, tenga come il suo predecessore alle auto made in Italy. Sta di fatto che Elkann conclude: “Mentre proseguiamo il nostro percorso verso il futuro, ricorderemo sempre ciò che Sergio giustamente disse: la mediocrità non vale mai il viaggio. Ci manchi molto, caro Sergio”.

Il confronto Stellantis- Urso e l’Alfa “Milano”

La lettera agli azionisti di John Elkann arriva proprio all’indomani del durissimo confronto tra il Ceo del gruppo automobilistico, Carlos Tavares e il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Alle minacce lanciate dal manager di “conseguenze” per gli stabilimenti in Italia se non vi saranno adeguati “incentivi” o se il governo aprirà ad un “costruttore cinese”, Urso, pur tenendo comunque aperto il canale del dialogo, risponde con una significativa battuta. “Un’auto chiamata Milano non si può produrre in Polonia – ha detto il ministro in merito alla presentazione del nuovo mini Suv del Biscione. – Questo lo vieta la legge italiana che nel 2003 ha definito l’Italian Sounding, una legge che prevede che non bisogna dare indicazioni che inducano in errore il consumatore. “Un’auto Milano si deve produrre in Italia”. Secca la Replica di Tavares: “La stessa auto prodotta in Italia sarebbe costata 10 mila euro in più”. Una risposta con cui si ribadisce il concetto già espresso dal Ceo che “Stellantis andrà a produrre dove costa meno, in barba al rapporto storico con l’Italia”.

“Si lavora comunque in un confronto costruttivo e continuativo con Stellantis – ha però poi aggiunto Urso, – affinche’ si possa concretizzare il piano già annunciato dall’ amministratore delegato Tavares per arrivare nel tempo a produrre almeno un milione di veicoli nel nostro Paese”. “Questo soddisferà parzialmente la domanda interna – ha aggiunto, – perché il delta, il divario, tra auto prodotte e immatricolateé amplissimo, il più ampio d’Europa, perché Stellantis produce in Italia 450.000 vetture, i due terzi per l’esportazione, a fronte di 1,4 milioni di vetture immatricolate”. Urso ha ribadito che “mi risulta che il partner cinese di Stellantis intenda realizzare uno stabilimento in Europa e sta valutando se farlo in Polonia o in altri Paesi. Potrebbe farlo in Italia, benvenga. E in seconda istanza, quello che dico spesso, é che in Spagna ci sono 7 case automobilistiche, in Francia, Polonia, Germania, Slovacchia, Ungheria ce ne sono 5-6. L’Italia e’ l’unico caso in Europa dove una sola casa automobilistica, che non riesce a soddisfare le esigenze del mercato interno”.

Gli altri asset

Tornando a Exor, la lettera di Elkann ha evidenziato gli altri asset del gruppo. Lingotto, un gestore di asset patrimoniali alternativi lanciato da Exor a maggio 2023 “a distanza di un anno, si é sviluppata rapidamente fino a raggiungere un organico di quasi 40 professionisti specializzati nelle attività di investimento e i suoi asset sotto gestione (Asset Under Management) alla fine del 2023 ammontavano a circa 4,5 miliardi di dollari. Per quanto riguarda invece Christian Louboutin, in cui Exor ha investito nel 2021, “l’azienda progredisce verso l’obiettivo di superare un miliardo di euro di ricavi, continuiamo ad essere entusiasti delle sue prospettive e la partnership che abbiamo avuto negli ultimi tre anni ci incoraggia nella nostra convinzione di un futuro brillante”.

C’è poi il capitolo sanità: “Abbiamo investito complessivamente quasi 4 miliardi di euro nel settore dell’healthcare, investendo sia in società, sia tramite Exor Ventures”. Sempre per quanto riguarda il comparto salute, Elkann ha ricordato che “2023, abbiamo ulteriormente ampliato la nostra presenza nel settore sanitario acquisendo una partecipazione del 15% in Philips per un valore di 2,8 miliardi. Nel corso della sua storia di 130 anni, Philips ha costruito un marchio affidabile e di valore. Sosteniamo in pieno la leadership e la strategia di Philips. La società è ben posizionata per cogliere le entusiasmanti opportunità che stanno plasmando il settore healthtech”.

Note positive nella lettera agli azionisti, infine, per quanto riguarda la Juventus e l’informazione. La Juve è all’anno zero. E’ in rosso ma “stiamo ripartendo”. In quanto al quotidiano Repubblica “è ormai una media company. Crescono le copie digitali”. Ma anche in questi ultimi casi però, come per Stellantis in Italia, la fotografia positiva fatta dal Ceo desta più di un punto interrogativo

,