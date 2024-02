La birra Baladin lancia il crowdfundig per crescere e andare in Borsa

Parte dal crowdfunding per poi puntare a Piazza Affari. Prenderà il via nei prossimi giorni la campagna di raccolta fondi di Baladin, uno dei big della birra artigianale in Italia, che punta a raccogliere 5 milioni di euro per poi sbarcare in Borsa entro il 2028. Nel 2022, Baladin ha raggiunto una produzione di 25.850 ettolitri, con ricavi pari a 16,05 milioni e un ebitda del 20% “con un tasso di crescita superiore alla media del comparto”.

La campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma Mamacrowd “rientra all’interno di un ambizioso piano di sviluppo al 2028 che prevede una crescita significativa del fatturato, la creazione di un ciclo dell’acqua sostenibile attraverso la costruzione di un pozzo e l’avvio di Open Hub, il primo birrificio condiviso d’Italia”. Nel 2028 il birrificio punta a raggiungere ricavi per 50 milioni, con un’ebitda del 25% e una produzione di circa 100mila ettolitri/anno.

Attualmente la famiglia del fondatore Teo Musso controlla il 70% del capitale, mentre Oscar Farinetti è al 16% e il resto è distribuito tra il management del birrificio.

Il birrificio Baladin nasce nel 1986 a Piozzo, in Piemonte, dove il fondatore Teo Musso decise di aprire un pub, Le Baladin, per offrire birre provenienti da tutto il mondo. Nel 1996, Musso trasformò il suo pub in un’attività di produzione e vendita diretta, “dando inizio, di fatto, al concetto di birra artigianale per cui il Birrificio Agricolo Baladin, negli anni, è diventato un punto di riferimento per l’intero settore”.

Dalla community a Piazza Affari

“Abbiamo scelto di aprire il capitale dell’azienda per crescere insieme alla nostra community e condividere il percorso che abbiamo immaginato. Il coinvolgimento di coloro che amiamo definire i ‘baladiniani’, che insieme a noi condividono valori identitari e filosofia del birrificio, rappresenta, infatti, uno dei pilastri dell’azienda. Non cerchiamo solo soci, ma veri e propri ambasciatori pronti a disegnare insieme a noi il Birrificio Baladin di domani” sottolinea Teo Musso, fondatore e ceo del birrificio. Questa campagna, aggiunge il figlio Isaac Musso, crowdfunding manager e investor relation della società, è “una grande opportunità per Baladin in quanto ci consentirà di compiere un significativo salto dimensionale e di sviluppare ulteriormente alcuni valori fondanti della nostra realtà”.

“L’apertura del capitale rappresenta, inoltre, un primo importante approccio ai mercati finanziari. Noi abbiamo intenzione di continuare a crescere e di mantenere un indirizzo verso il mercato dei capitali. Pensiamo che ci siano dei segmenti di quotazione che possono essere interessanti e siamo convinti che lo sbarco in Borsa per noi possa essere la cosa più bella, come continuazione della nostra storia. Diventare una public company ci affascina”.