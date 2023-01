Bollette, Giorgetti: in arrivo un nuovo meccanismo di calcolo

Bollette, nuovo meccanismo di calcolo

Nuovo meccanismo di calcolo in arrivo la prossima primavera per le bollette. Lo ha annunciato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, sottolineando che il nuovo sistema – almeno nelle intenzioni – dovrebbe muoversi su un doppio binario: da un lato, tutelare le fasce protette incentivando, in parallelo, il risparmio energetico. “Presupposto per questa riorganizzazione del meccanismo di determinazione dei prezzi è avere un quadro dei dati il più omogeneo e completo possibile”, precisa Giorgetti che sottolinea anche come la riduzione dei consumi di energia “sia in linea con il regolamento elaborato dall’Europa che prevede un obiettivo di riduzione globale volontario del 10% del consumo lordo di elettricità e un calo obbligatorio del 5% del consumo di elettricità nelle ore di punta”.

Fascia protetta per il 70-80% dei consumi

In pratica, secondo le primissime indicazioni si vuole “dare una fascia protetta di consumo del 70-80%” comparandola con i consumi “degli anni precedenti tutelata allo stesso prezzo, poi se qualcuno consuma di più paga un prezzo più elevato” per quella parte del 20-30 per cento sottoposto al mercato. Al momento, si tratta di un piano ambizioso ma solo abbozzato che dovrà prendere forma nei prossimi mesi. Come anticipa lo stesso Giorgetti, infatti, le informazioni devono essere rese disponibili al governo, al ministero competente, il Mite, e a quello dell’Economia: “Se faccio una politica per sterilizzare gli impatti sulle famiglie e le imprese devo avere tutte le informazioni su come si forma il prezzo e come evolve giorno per giorno”.



Le associazioni dei consumatori vogliono di più

Intanto, secondo i dati diffusi pochi giorni fa da Arera, la bolletta dell’elettricità per gli utenti sul mercato tutelato subirà una diminuzione del -19,5%. Un “segnale positivo ma ancora insufficiente” per le associazioni dei consumatori. Sulla stessa linea l’Unione Nazionale Consumatori. “Bene ma non basta! Il calo è certo positivo ma insufficiente per compensare i rincari record dei trimestri precedenti. Le bollette restano da ricovero – afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori. La riduzione delle tariffe della luce è una buona notizia, ma il calo disposto da Arera non è sufficiente a recuperare gli effetti degli aumenti registrati nell’ultimo anno, afferma il Codacons.