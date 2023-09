Bruxelles accelera sulla transizione green per paura delle elezioni

Lo spettro delle elezioni europee fa paura. Il voto potrebbe infatti cambiare gli equilibri politici in seno al Palramento europeo. Così a Bruxelles si accelera sulla transizione energetica, il cavallo di battaglia del centrosinistra europeo. Anche a dispetto del fatto che misure come l’auto green o la casa ecosostenibile a tappe forzate rischi di impoverire buona parte della popolazione del Vecchio Continente. L’ultima mossa, in ordine temporale, è il via libera del Parlamento europeo ad una serie di misure per promuovere la diffusione delle energie rinnovabili.

Il faro verde è in linea con il Green Deal e con REPowerEU

L’aggiornamento della direttiva sulle energie rinnovabili (RED III), già concordato tra i deputati e il Consiglio, porta la quota vincolante di rinnovabili nel consumo finale di energia al 42,5% (dal 32%) entro il 2030, con l’obiettivo di raggiungere il 45%. In dettaglio, la normativa prevede lo snellimento delle procedure per la concessione di permessi per nuovi impianti di energia rinnovabile, come pannelli solari e centrali eoliche, o per l’adeguamento di quelli esistenti.

Secondo le nuove regole stabilite da Bruxelles, le autorità nazionali non potranno impiegare più di dodici mesi per autorizzare la costruzione di nuovi impianti di energia rinnovabile situati nelle cosiddette “zone di riferimento” per questa tipologia di produzione. Al di fuori di queste zone, la procedura non potrà comunque superare i 24 mesi. La legislazione è stata approvata con 470 voti favorevoli, 120 contrari e 40 astensioni. Per entrare in vigore, il testo dovrà ora essere formalmente adottato dal consiglio.

Il pressing è anche a mezzo stampa

L’Agenzia internazionale per l’energia (Aie) ha stimato che la domanda di petrolio, gas naturale e carbone raggiungerà il picco prima del 2030. Sarà l’ “inizio della fine” dell’era dei combustibili, come spiega il giornale britannico Financial Times. Secondo le previsioni dell’Aie il consumo dei tre principali combustibili fossili inizierà a diminuire nel corso di questo decennio grazie alla rapida crescita delle energie rinnovabili e alla diffusione dei veicoli elettrici.

Lo scorso anno l’Aie aveva previsto che la domanda aggregata di combustibili fossili avrebbe raggiunto il picco intorno al 2030, ma adesso ha anticipato le proiezioni. “Stiamo assistendo all’inizio della fine dell’era dei combustibili fossili e dobbiamo prepararci alla prossima era”, ha dichiarato il capo dell’Aie Fatih Birol a proposito delle proiezioni, che saranno pubblicate il mese prossimo nel World Energy Outlook dell’agenzia.

“Ciò dimostra che le politiche climatiche funzionano” ha aggiunto. Nell’ editoriale per il quotidiano britannico, Birol ha annunciato questa “svolta storica” ma ha invitato i politici a fare di più per accelerare la transizione energetica e ridurre le emissioni, nonostante gli ostacoli politici alla decarbonizzazione. La risposta da Bruxelles non è tardata ad arrivare con le nuove misure di semplificazione sulle rinnovabili.

Il punto è che il passaggio all’elettrificazione non è detto sia poi così green

La transizione energetica richiede l’utilizzo intensivo di alcune materie prime. L’Europa da anni ha acquistato all’estero le commodities il cui mercato è dominato dalla Cina che non venderà certo a buon mercato materie prime e terre rare. Diversi esperti ritengono sarà possibile riavviare l’attività estrattiva nel Vecchio Continente, ma saranno necessari diversi anni perchè si vada a a regime.

Così il rischio di dipendenza dall’estero, in particolare da Cina e Russia, è dietro l’angolo. Infine, oltre all’aumento dei prezzi delle commodities, al momento non è chiaro quale sarà il bilancio dell’attività estrattiva in termini di emissioni. Nulla esclude quindi che la sfida dell’aumento della quota di rinnovabili si trasformi in un boomerang tutt’altro che green.