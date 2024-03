Cacao alle stelle: uova di Pasqua più care fino al 40%

Prezzo alle stelle per il cacao che ha superato per la prima volta nel corso della settimana pasquale i 10 mila dollari alla tonnellata.

Mercato da 160 miliardi solo 20 vanno ai produttori

L’impennata della materia prima ha fatto salire ovviamente anche quello dei prodotti lavorati, uova di Pasqua comprese soprattutto in Europa che è il maggior consumatore di cacao per consumo e utilizzo con l’Italia che è terza al mondo nel settore della trasformazione. Dopo petrolio e caffè, quello del cacao è il terzo mercato mondiale per valore sul fronte delle materie prime con un fatturato di 160 miliardi di euro. Di questi solo 20 vanno ai paesi produttori.

Calo della produzione in costa d’Avorio causa cambiamenti climatici

Gran parte del cacao arriva dalla Costa d’Avorio (il 45% del totale). Il problema è a causa dei cambiamenti climatici la produzione si è considerevolmente abbassata e di quel 45% ne manca all’appello il 36%. Le fave di cacao risentono dei cambiamenti repentini di clima inoltre i prezzi troppo bassi pagati ai coltivatori non hanno permesso di sostituire molte piante, attaccate dai parassiti e, quindi, ancora più deboli di fronte agli effetti del cambiamento climatico che si è fatto sentire in quelle aree. Il risultato è stato un brusco calo della produzione pari a 350 mila tonnellate che ha portato a una impennata dei prezzi.

In Italia il giro d’affari del cioccolato vale 2 miliardi di euro

Una associazione dei consumatori, il Codacons, ha detto che nell’ultimo anno ci sono stati rincari per le uova di Pasqua, con aumenti tra il 16% e il 24% rispetto allo scorso anno, con punte fino al 40%. Ora sono attesi contraccolpi anche su altri prodotti a base di cioccolato, che in Italia registra un consumo di circa 2 chilogrammi a persona e un giro d’affari che supera i 2 miliardi di euro annui.Come detto, l’origine della crescita dei prezzi è legata al mercato. Il terzo anno di raccolti deludenti e quindi la scarsità di prodotto avevano portato già a febbraio il cacao a 6mila dollari la tonnellata: basta pensare che un anno fa era a 2.500 dollari.

Ma l’impennata dei prezzi è legata an che a meccanismi finanziari: proprio come le cryptovalute o il mercato azionario e anche sulle commodities si può fare trading . Secondo Bloomberg, quel che sta accadendo per il cacao è simile a quanto successo sui mercati dell’energia europei nell’estate del 2022 quando il prezzo dell’elettricità e del gas schizzò ai massimi storici.