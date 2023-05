Cambiamento climatico, ci sono 105 modi per investire attraverso gli Etf

Investire nel cambiamento climatico. La narrazione legata alle inondazioni in Emilia Romagna hanno rilanciato il tema anche in Italia. Le case d’investimento, però, si sono mosse in anticipo, in particolare dopo gli accordi di Parigi sul Clima e ancora prima il Protocollo di Kyoto. Gli accordi stabiliscono che la temperatura globale non dovrebbe crescere di oltre 1,5 gradi oltre i precedenti livelli industriali. Per raggiungere questo obiettivo, l’utilizzo di combustibili fossili è stato molto ridotto e tutte le altre varie fonti devono essere gestite in maniera sostenibile. Tutto ciò rappresenta anche una responsabilità delle aziende.

In questi anni sono nati 105 Etf che investono negli 83 indici sul cambiamento climatico attualmente esistenti sul mercato

I fornitori degli indici possono valutare come le aziende impattano sull’ambiente con le loro attività. Di solito, questi indici sono meno rigidi rispetto a tanti altri indici di sostenibilità dove il fornitore degli indici considera anche criteri sociali e di governance. Aggiungiamo che gli indici sul cambiamento climatico e gli ETF sono molto richiesti da fondi d’investimento, compagnie d’assicurazione e fondi pensione.