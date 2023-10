Carbon tax, Fincantieri e la sfida per l'industria cantieristica

Da un lato c’è la carbon tax e l’efficientamento energetico, dall’altro la necessità di investire in tecnologia oggi per realizzare delle navi Net Zero nel 2050. Nel mezzo grandi gruppi industriali come Fincantieri che devono innovare e allo stesso tempo essere competitivi sui mercati internazionali. Non si tratta di uno scherzo perché Bruxelles continua ad alzare l’asticella. Con la Carbon tax, entrata in vigore il primo ottobre, gli utilizzatori di acciaio importato dovranno infatti rendicontare anche le emissioni realizzate dai loro fornitori, persino se esterni alla Comunità europea. Un gioco al massacro, a tappe forzate, che rischia di metter in difficoltà l’intero comparto italiano dell’industria pesante. Con in più il rischio concreto di giocare a favore di Pechino.

Il nuovo meccanismo di tassazione funziona così

“Dal primo ottobre è partito il periodo transitorio del #CBAM (carbon border adjustment mechanism) applicata dalla Commissione sui settori ad alta emissione di CO2 come acciaio e alluminio” spiega Gianclaudio Torlizzi, fondatore della società di consulenza indipendente T-commodity, nonchè consulente dei ministeri della Difesa e delle Imprese e del Made in Italy per l’analisi dei flussi delle materie prime. L’esperto, che in più occasioni ha ribadito la necessità di far slittare gli obiettivi del green deal, non nasconde le sue preoccupazioni per la nuova tassa.

“Le imprese europee dovranno rendicontare su base trimestrale la quantità di emissioni di CO2 necessarie alla produzione dell’acciaio/alluminio importato da Paesi extra-Ue. La follia è che l’importatore Ue dovrà spiegare al produttore extra Ue come calcolare la CO2. Si tratta tra l’altro di dati sensibili che il fornitore extra Ue non darà mai” aggiunge.

“Il rischio è che le imprese europee per non sottostare a questa normativa trasferiranno la produzione in Paesi limitrofi extra Ue come Turchia e in Serbia. Importante evidenziare infatti come tale provvedimento riguardi solo la materia prima, non il prodotto finito. Pertanto il rischio ancora maggiore di tale provvedimento è di fare un regalo a Pechino che ci invaderà con i suoi prodotti finiti” conclude.

La decarbonizzazione è una sfida senza precedenti per l’industria cantieristica e crocieristica

“Stiamo lavorando da anni sul tema della decarbonizzazione e della carbon tax, considerando le varie evoluzioni del regolamento fino a Net zero previsto nel 2050, con tutte le sue declinazioni” spiega a Verità & Affari Marco Bognolo, vicepresident basic design direzione navi mercantili, delegato alla decarbonizzazione in Fincantieri. Un esempio concreto? Il FuelEU Maritime, che è un testo che esprime come i vari combustibili contribuiscono a ridurre l’impatto sulle emissioni, come spiega l’esperto. “E’ uno scenario complesso che lascia intuire il mondo assai variegato all’interno del quale le aziende si muovono” conclude Bognolo, che evidenzia come negli anni il gruppo abbia investito in innovazione proprio per rendere le nuove navi al passo con i target ambientali.

Tre le direttrici del piano industriale di Fincantieri per centrare gli obiettivi di decarbonizzazione

Il gruppo si è innanzitutto mosso sulla riduzione dei consumi nella costruzione delle navi. La progettazione è infatti molto cambiata rispetto a dieci anni fa e utilizza sistemi estremamente complicati e sofisticati, tecnologicamente avanzati. Persino sfruttando l’intelligenza artificiale. In secondo luogo, Fincantieri si è focalizzata sul cambiamento del modo di fare crociera che coinvolge non solo l’industria cantieristica, ma anche in maniera profoda il mondo delle infrastrutture e degli operatori del settore. Una delle conseguenze di questo nuovo sistema di tassazione delle emissioni Ue, ad esempio, è il fatto che determinati itinerari non siano più sostenibili. Per rientrare nei target delle emissioni, le navi saranno costrette a rallentare e a valutare nuovi itinerari più brevi. Con tutte le conseguenze del caso sulle rotte crocieristiche e anche sui porti in cui le navi si fermano. Infine, Fincantrieri si sta allineando alla FuelEU Maritime che riguarda la transizione verso combustibili alternativi.

Intanto a Bruxelles c’è stata un’accelerazione nell’analisi di combustibili alternativi

Ma non è una scelta indolore per l’industria cantieristica. Questo fenomeno, spinto dall’Unione, si porta infatti dietro la necessità di effettuare investimenti importanti in innovazione per lo sviluppo di nuove tecnologie. Non solo. Il cambiamento ha coinvolto il mondo della progettazione e della gestione della nave, inclusa la supply chain come la logistica del carburate nei porti. Inoltre l’evoluzione normativa potrebbe portare in dote l’uscita dal mercato di alcune navi in circolazione. Ad esempio c’è chi già prospetta già la sostituzione delle vecchie navi, di venti o trent’anni fa, come i traghetti greci.

Intanto Net Zero al 2050 è praticamente un obiettivo molto vicino per un settore che richiede anni di lavoro per la realizzazione di una nave. Basti pensare che dal momento in cui un’azienda cantieristica contatta un potenziale cliente sono necessari fra i 5 e i 6 anni per la consegna della nave che ha un’aspettativa da circa 25 anni. Ma per effetto dei nuovi target ambientali, ci vorrebbe oggi una sfera di cristallo per proporre in vendita una nave che possa essere a zero emissioni nel 2050.

Gli investitori sono particolarmente attenti allo sforzo di cambiamento di Fincantieri

La decarbonizzazione è in sintesi un processo estremamente complesso. In particolare, Fincantieri lo sta affrontando trasferendo tutte le informazioni sul lavoro che sta facendo agli investitori internazionali. “Abbiamo un piano di sostenibilità molto ricco perchè coinvolge veramente tutte le divisioni dell’azienda. E’ composto da 41 obiettivi con 300 sottobiettivi che è stato percepito molto positivamente dalla comunità finanziaria in assoluta trasparenza” ha precisato Emanuela Bacci, responsabile del bilancio di sostenibilità di Fincantieri. Anche questo è un modo per poter navigare al meglio verso gli obiettivi di transizione energetica.