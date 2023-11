Carissima auto elettrica, adesso la stangata arriva anche sul cambio gomme

L’auto elettrica scivola anche sulle gomme. Non bastasse il costo d’acquisto della vettura a “spina”, superiore del 30% rispetto agli stessi modelli endotermici, il neo possessore un un’auto green deve prepararsi ad aprire più spesso il portafoglio per la sostituzione dei pneumatici. Lo Swedish transport safety research institute (la Svezia è uno dei Paesi a più forte penetrazione di vetture green) conferma: “Buona parte dei proprietari di auto elettriche hanno sperimentato un’usura più rapida dei propri pneumatici rispetto alle auto termiche”. Stesso risultato da Ast Euromasters (uno dei grandi fornitori di pneumatici) nel Regno Unito. “Bisognerà prepararsi – è l’allarme di Ast – ad una sostituzione accelerata delle gomme sui veicoli elettrici”.

Ma quali sono i motivi di questa usura da allarme rosso? “La ragione principale – spiega Michelin – è la massa del veicolo. A parità di prestazioni, un’auto elettrica è circa il 20% più pesante di un veicolo termico. La relazione è diretta, il tasso di usura degli pneumatici del veicolo elettrico sarà quindi del 20% più veloce o superiore”. “Per ridurre questo tasso di usura – è la conclusione del famoso brand – è necessario progettare pneumatici più resistenti”. E dunque più costosi.

Meno chilometri e più costi

Ma oltre al semplice peso dell’auto a concorre al consumo delle gomme ci sono anche la forma dell’auto (quelle elettriche sono più massicce), il modo in cui si utilizza il veicolo e la tipologia di strade percorse. A fare definitiva chiarezza sull’argomento ora arriva un dossier elaborato sul campo da 1link Service Network una delle maggiori piattaforme europee per la gestione delle flotte auto in Europa.

i dati raccolti, analizzando il comportamento delle vetture del gruppo, gli pneumatici montati sulle auto elettriche avrebbero una durata, in media di 10.219 chilometri in meno rispetto a quelli montati su auto a benzina o ibride. In sostanza i possessori di auto elettriche devono prepararsi a un cambio gomme ogni 29mila chilometri o 551 giorni di guida. Per le auto a benzina, invece, si parla di 39 mila chilometri e 670 giorni. Insomma, non proprio un dettaglio. Anche guardando a gomme e ruote, i costi lievitano. Le auto elettriche infatti hanno pneumatici più grandi (18 pollici) con un costo medio attorno ai 240 euro a fronte dei 150 euro (pneumatici da 17 pollici) per le auto a benzina.