Casa green, entra nel vivo lo scontro sulle sanzioni per i proprietari

In scena oggi il terzo Trilogo, il negoziato sulla direttiva Ue case green tra Parlamento, Consiglio e Commissione. E riparte il braccio di ferro sulle sanzioni per chi non si allinea ai diktat di Bruxelles sulle abitazioni a basso impatto ambirentale. Lo scorso 5 ottobre i falchi di Timmerman sono riusciti a riportare in auge la bozza che prevede multe “salatissime” per le famiglie italiane che non rispettano la direttiva Ue (Epbd) sull’adeguamento energetico. Sanzioni e panlità che, secondo il testo, dovranno essere “proporzionate, effettive e dissuasive”.

“Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione senza ritardo le modifiche apportate alle disposizioni comunicate conformemente all’articolo 27 della direttiva 2010/31/UE” si legge nel documento. Inutile dire che se dovesse passare questa linea, saranno guai per gli italiani che dovranno mettere mano al portafogli per ottemperare agli obblighi comunitariu in tempi record.

L’impatto sul mercato immobiliare rischia di essere pesante

A pagare saranno quindi i piccoli propriateri. Senza contare che la direttiva rappresenta una spada di Damocle per i prezzi del mattone. Come se non bastasse poi le nuove regole sugli immobili green sono un rischio anche per gli istituti di credito che già sono alle prese con i crediti inesigili e il rallentamento dell’economia che rischia di mettere in difficoltà le imprese debitrici.

La situazione è quindi estremamente delicata. Tanto più che per cambiare il volto delle abitazioni sono necessarie materie prime preziose, soprattutto in un contesto internazionale a dir poco incandescente.

Inoltre i prezzi delle commodities, energia inclusa, attesi in forte ascesa. Non a caso, il governo italiano ha chiesto un cambio di passo sugli obiettivi della transizione energetica sulla scia di quanto già fatto da Grsan Bretagna e Giappone.

Ma a Bruxelles il verbo ambientalista non sembra tener conto dello scenario

“Vogliamo coltivare il supporto pubblico per il Green Deal europeo, perché i nostri cittadini hanno affrontato molte difficolta, con l’inflazione alta, i prezzi dell’energia altissimi e le conseguenze dei cambiamenti climatici. Per questo dobbiamo impegnarci attraverso le organizzazioni della societa civile” ha affermato il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue responsabile per il Green Deal europeo, Maros Sefcovic, ad una manciata di ore dall’inizio del Trilogo.

“I consumatori hanno un ruolo-chiave nel modellare la transizione verde dell’Europa”, ha aggiunto Sefcovic, al convegno del Comitato economico e sociale europeo (Cose) ’Responsabilizzare i consumatori sui cambiamenti climaticì, parte dei Dialoghi sociali sulla transizione verde. “Se lo guardiamo da una prospettiva piu ampia, siamo tutti consumatori”, che hanno una scelta davanti: “Possiamo passare a un consumo ambientale e sostenibile oppure no, dobbiamo stimolare un cambiamento positivo”. Cambiamento che, secondo i falchi di Bruxelles, passa però anche per multe e sanzioni.

