ChargeGuru, la ricarica per l'auto elettrica direttamente dal concessionario

La ricarica per l’auto elettrica direttamente dal concessionario, dove l’auto elettrica viene acquistata. Se il futuro della mobilità sarà green (seppur con molti interrogativi ancora da risolvere, come si sa), ChargeGuru, operatore europeo nella ricarica, ha scelto l’Italia per continuare a crescere. Replicando il successo ottenuto in Francia, la società delle colonnine ha stretto un accordo già con diverse case automobilistiche a livello nazionale, da Porche a Polestar fino a Ford, e punta ad allargare la platea nei prossimi mesi.

In pratica, i clienti, al momento dell’acquisto dell’auto nuova ed elettrica, potranno chiedere direttamente al concessionario cosa fare per installare un punto ricarica a casa loro. E siccome 2 persone su 3 vivono in condominio, ChargeGuru si è fuso recentemente anche con Zeplug, nota proprio per portare la ricarica nei palazzi e negli uffici. Dal matrimonio è nato così uno dei maggiori fornitori di soluzioni per la ricarica dei veicoli elettrici in Europa, con un’offerta completa che va dall’installazione alla messa in servizio.

“Da una parte, quindi, puntiamo ad essere il partner di riferimento per l’azienda automobilistica al servizio dei suoi clienti – spiega Diego Trabucchi, country manager Italia di ChargeGuru –. Dall’altra di lavorare con i condomini, per affrontare tutte le problematiche che possono emergere nell’installazione dell’infrastruttura, la creazione dell’impianto elettrico comune fino al singolo punto di ricarica”.

Il 2023 ha visto una crescita di 10 volte per la società in termini di fatturato e colonnine. Ed entro il 2025 si punta ad avere 100mila punti di ricarica installati a livello europeo. Sempre all’interno dei condomini e delle aziende. Non lungo le strade, come altri operatori. “In questo senso partiremo dalle città più grandi e con la Ztl, dove quindi l’elettrico diventa essenziale – prosegue Trabucchi -. Gli incentivi del governo sono un aiuto per il settore, ma è importante che sia possibile programmarli all’interno di un piano pluriennale e che vengano erogati per incentivare le nuove installazioni e non chi l’installazione l’ha già fatta”.