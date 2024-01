Cig e altolà alla Quattroporte: Maserati e il sogno infranto di Marchionne

L’ultima notizia è di questi giorni: la nuova Maserati Quattroporte prevista per la fine del 2025 dovrebbe subire ritardi nei tempi di sviluppo, costringendo il Tridente a rimandarne la data di lancio. Un nuovo colpo al blasonato marchio italiano che arriva dopo la decisione di chiudere lo stabilimento di Grugliasco e di mettere in cassa integrazione non solo gli operai di Mirafiori ma anche quelli dello storico stabilimento di Modena. D’altra parte dicembre si è chiuso con un calo di vendite del 48% con un semestre non positivo che rischia di vanificare le buone performance della prima parte dell’anno. La Casa stessa ha dichiarato ricavi di 500 milioni di euro nel terzo trimestre 2023 rispetto ai 600 milioni dello stesso trimestre dell’anno precedente. Ed il quarto non sembra migliore.

Indice puntato sulla Cina

L’azienda ha motivato il ricorso alla cassa integrazione al drastico calo di ordini a causato soprattutto del rallentamento del mercato cinese, uno dei più importanti per il Tridente. Per questo la dirigenza ha congelato gli investimenti preferendo fare ricorso agli ammortizzatori. Ma il sindacato non ci sta: “Fatti come la vendita dello stabilimento di Grugliasco e lo stop agli investimenti non possono essere legati solo al rallentamento della Cina”. E ci si chiede se l’attuale management di Stellantis intenda davvero smantellare completamente la strategia voluta la Marchionne che si incentrava proprio su Torino. Il manager scomparso, artefice della riscossa del gruppo italiano, immaginava infatti una strategia di sviluppo della Fiat basata, da una parte sulla globalizzazione della produzione con particolare riferimento ai modelli di minori dimensioni, dall’altra sulla valorizzazione dei brand di lusso (Ferrari, Maserati) con Torino al centro. “Che futuro ha la produzione di automobili di prestigio in Italia – si chiedono i sindacati, ma anche il governo, – settore tradizionalmente di punta e con importanti investimenti anche sulla ricerca e sviluppo?”

Oltre 100 anni al top

Maserati viene da una storia gloriosa. Nel 1914, in un piccolo garage del centro di Bologna, Alfieri, Ettore ed Ernesto Maserati fondavano la Officine Alfieri Maserati. Seguivano decenni di innovazioni tecnologiche e uno straordinario palmares di vittorie nelle competizioni internazionali. Nel 1937 i fratelli Maserati ne cedevano la proprietà ad Adolfo Orsi, che di lì a poco trasferiva la produzione a Modena. Ed ai successi nel mondo delle corse seguiva l’ingresso nell’élite dell’industria automobilistica mondiale. A causa di problemi finanziari il Tridente passò poi a Citroen, a De Tomaso (ex pilota automobilistico e proprietario dell’omonima azienda) e ancora a Chrysler, Ferrari e quindi Fiat che ne fece il suo marchio di lusso. Nell’ultimo quarto di secolo Maserati ha continuato ad essere considerata una delle migliori espressioni del made in Italy anche se in realtà il mito inizia ad appannarsi.

Il sogno infranto di Marchionne

Dare a Maserati il posto che le spetta per il suo blasone storico, per il suo fascino e la sua caratura a livello mondiale. Era questo il sogno di Sergio Marchionne che nel 2014 pose la prima pietra a Grugliasco, la nuova casa del Tridente, in quella fabbrica che Fca aveva rilevato nel 2009 e che era la base dell’impresa di una Torino come centro propulsivo della rinascita dello storico marchio modenese. Ed in effetti in una prima fase il supermanager aveva raccolto quanto sperato. Poi dopo la morte di Marchionne il salto all’indietro, basti pensare che nel 2017 il brand di lusso italiano produceva 55.000 auto all’anno, mentre nel 2021 questo numero è calato a 8.000. Da qui la decisione di spostare l’assemblaggio delle fuoriserie del Tridente da Grugliasco, messo per giunta in vendita su internet, a Mirafiori.

Quale futuro per il Tridente

Il gruppo franco-italiano afferma comunque che Maserati resta centrale. E che il marchio del Tridente, nonostante il rinvio produttivo della nuova Quattroporte, lo stop alla Ghibli e la messa in vendita di Agap per 25 milioni, continuerà a produrre vetture oltre che a Modena anche a Mirafiori ( la GranCabrio, GranTurismo, il Levante). Ma è evidente la fine del sogno di Marchionne di fare di Torino la città capitale del polo del lusso. Alla guida di Maserati ora c’è Davide Grasso, arrivato a Modena nel 2019 da esperienze diverse dall’auto. È stato amministratore delegato di Converse, marchio del gruppo Nike dove ha ricoperto diversi ruoli di leadership. Grasso, in una recente intervista a Repubblica , ha ribadito la strategia di Stellantis del “tutto elettrico” anche per il Tridente. Secondo Grasso il divieto dell’Ue di vietare la vendita di auto diesel e benzina dal 2035 per il marchio è “abbastanza irrilevante” perché ” ci stiamo muovendo con anticipo e il cambiamento ci troverà pronti”. Il manager ha poi annunciato che c’è una precisa strategia per crescere e ritrovare numeri soddisfacenti. E che è già previsto il lancio sei nuovi modelli compresa una super car tutta elettrica. “Dal 2025 tutta la gamma sarà elettrificata e dal 2030 solo elettrica – ha spiegato – Dopo la GranTurismo Folgore e la Grecale Folgore, a gennaio 2024 presentiamo anche la GranCabrio in versione elettrica. Poi, all’inizio del 2025 debutterà la nuova Quattroporte. Sarà solo elettrica come tutti i modelli che la seguiranno”.

Ma la strategia è davvero così chiara?

Le dichiarazioni di Grasso sono di metà dicembre. Ad un mese di distanza ecco però la cassa integrazione a Mirafiori e a Modena e il rinvio del lancio proprio della Quattroporte. Da quanto è emerso la vettura non è stata cancellata, ma sono sorti dubbi sul “come farla”. Le berline di lusso elettriche già esistono (vedi ad esempio Bmw i7 e Mercedes EQS) ma per Modena il consumatore di questa fascia sarebbe mutevole. E dunque su cosa puntare? Per quanto riguarda i Suv c’è già la Levante (che diventerà elettrica). E allora berlina o crossover? C’è poi la questione prestazioni: la corsa tecnologica legata alle vetture “a spina” rischia di mandare in pensione anche i modelli più nuovi. Allora meglio attendere e guardarsi bene attorno. Ora, è vero che un errore, in questa fase, si paga salato. E nessuno in questa fase lancia allarmi apocalittici. Ma in una industria abituata a progettare su più anni, un rallentamento a pochi mesi dal lancio di un modello importante pone qualche interrogativo.