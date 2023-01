Cloud, ecco perché barcolla il piano Colao per il Polo strategico con Tim

Il progetto cloud dell’ex ministro Vittorio Colao nel mirino delle inhouse

Il piano così com’è non s’ha da fare. Almeno non nella versione immaginata dall’ex numero uno dell’innovazione tecnologica. Parola delle società partecipate dalle Regioni, specializzate nell’archiviazione, conservazione e gestione dati, che non hanno alcuna intenzione di tirare remi in barca per fare spazio al Polo strategico nazionale (Psn). Una realtà, quest’ultima, che fa capo a Tim (45%), Leonardo (25%), CDP (20%) e Sogei (10%), ma che si appoggia a tre multinazionali statunitensi: Microsoft, Google e Oracle.

Il motivo? Consegnare i dati critici e strategici della Pubblica amministrazione al Psn significherebbe gettare a mare centinaia di milioni di investimenti pubblici delle Regioni in infrastrutture e servizi cloud. Danneggerebbe il sistema delle inhouse che sono state in prima linea nella gestione dei dati sanitari durante la pandemia. Infine affiderebbe i dati degli italiani a società statunitensi che sulla base del Cloud Act dovranno trasferirli su richiesta al governo americano. Argomento, quest’ultimo, che passerà al vaglio anche del Copasir. In sintesi, per Assinter, associazione delle partecipate pubbliche specializzate in cloud e dati, si tratterebbe di un grave errore.

Della questione si discuterà oggi in Senato in un convegno organizzato da Assinter al quale parteciperà Alessio Butti, sottosegretario con delega all’innovazione. Al centro del dibattito “le società in-house ICT pubbliche patrimonio tecnologico del Paese e protagoniste dell’innovazione della PA. Per un digital Made in Italy”. Sullo sfondo un progetto alternativo di tipo federale che coinvolga le inhouse delle Regioni con le caratteristiche delineate recentemente dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn). E soprattutto mantenga una matrice europea all’interno di Gaia X, il piano comunitario di federazione di infrastrutture di dati e fornitori di servizi Ue per la sovranità digitale europea.

Il governo di Mario Draghi ha messo le basi per il Psn senza consultare le inhouse

“Ci sono aziende regionali che da decenni investono in infrastrutture – spiega il presidente di Assinter, Diego Antonini – E’ un patrimonio pubblico che va preservato”. Eppure quando è stato nessuno ha interpellato le inhouse. “C’è stato un omento in cui abbiamo avuto l’impressione che tutto ciò che è stato sviluppato in questi anni dalle inhouse pubbliche non valesse niente – prosegue -. Il nostro sistema di aziende non è stato minimamente considerato neanche per piani che non riguardano l’infrastruttura. Nella sanità abbiamo assistito alla genesi di progetti senza che nessuno ci ha chiedesse niente. Eppure gli unici a gestire il fascicolo sanitario elettronico, anche se non in tutte le regioni, eravamo noi delle inhouse. Allora perchè non condividere in un piano paritetico? Perchè siamo stati estromessi?”

Tutto è iniziato con il bando del Psn

A gennaio del 2022, il ministro Colao ha indetto il bando da 723 milioni per la creazione di un Polo per la migrazione verso il cloud di dati e servizi digitali della Pubblica Amministrazione. A vincere è stata la cordata capitanata da Tim con Leonardo, Cdp e Sogei. L’obiettivo? Portare a bordo il 75% delle amministrazioni italiane entro il 2026 grazie anche ai fondi del Pnrr.

Il punto è però che molte amministrazioni erano e sono anche oggi già sul cloud creato dalle partecipate regionali, società pubbliche che hanno investito nell’infrastruttura e nei servizi per la gestione dei dati. E che ora rischiano di vedersi sfilare parte della loro attività. La partita è decisamente di peso se, come ha riferito il numero uno dell’Acn, Roberto Baldoni, “l’8-10% dei dati complessivi potrebbe essere raggruppato come strategico, il 12% è critico e l’80% è ordinario”. In pratica il 22% dei dati dovrebbe quindi confluire sul Psn.

Il condizionale è d’obbligo

Secondo le partecipate pubbliche, infatti, non esiste alcun obbligo di trasferimento dei dati critici sul Psn. Piuttosto i dati devono essere trasferiti solo a strutture certificate, secondo i parametri appena definiti dall’Acn. “Il Psn sarà certamente certificato, ma non sarà l’unico” riprende Antonini. “Non vogliamo avere una logica di netta contrapposizione con altri progetti – precisa – Quello che ci piacerebbe è una sorta di riconoscimento di una certa competenza su determinati argomenti. Non vogliamo combattere il Psn sotto il profilo dell’infrastruttura, ma che tutte le inhouse che hanno delle infrastrutture certificate, cioè quelle definite candidabili Psn dal censimento Agid di tre anni fa, abbiano pari dignità con il Psn”. Di qui l’idea di “un approccio federato con la possibilità di servizi offerti da altri in maniera complementare” senza un sistema chiuso.

Intanto a dicembre è arrivata anche 3i, software house di Inps, Inail e Istat

La sua mission è “lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di soluzioni software e di servizi informatici a favore degli enti previdenziali delle pubbliche amministrazioni centrali”. Un terzo incomodo? Sembra proprio di si. Almeno a giudicare dalle parole dell’ex ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, al momento della sua ideazione nell’aprile dello scorso anno. “L’obiettivo è garantire una gestione dei dati più efficiente e democratica e fornire servizi all’avanguardia per migliorare il benessere della collettività. Un passo avanti per la transizione digitale di tutta la pubblica amministrazione” aveva spiegato il ministro. Anche 3i è a capitale interamente pubblico. E, essendo appena nata in un settore nuovo, è facile immaginare che possa delegare parte del business ad aziende americane.

“Oggettivamente esiste un nodo, che si chiama il Cloud Act – conclude Antonini- Benché gli Stati Uniti siano nostri alleati, il Cloud Act resta un fatto molto grave perché autorizza i funzionari della sicurezza nazionale a chiedere ed ottenere i dati di chiunque ovunque siano purché gestiti da società americane. Ora i tecnici dicono che il cloud act può essere calmierato con la cifratura dei dati. Forse si però è un sistema tecnico che viene usato per ovviare ad un problema di legge che esiste. Per cui noi, essendo società pubbliche, siamo favorevoli ad una sovranità dei dati che sia ovviamente di tipo europeo. E in particolare su alcuni dati ci piacerebbe che fosse italiano”. Solo così del resto si potrà parlare di sovranità digitale nazionale.