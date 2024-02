Cloud, il polo va avanti con Tim. Ma la nuvola pubblica nasce grazie alle partecipate

Il polo strategico nazionale va avanti fra mille peripezie. Inclusa una sentenza del consiglio di Stato che dichiara illegittima l’assegnazione della commessa alla cordata costituta da Tim, Cdp, Sogei e Leonardo su tecnologia cloud Google. Oracle e Microsoft. Di sovranità digitale, invece, si parla sempre meno. Eppure, mentre il governo sonnecchia sul tema, tre partecipate pubbliche hanno pensato bene di unirsi con l’obiettivo di creare un cloud pubblico tutto italiano.

L’idea è arrivata di Liguria digitale, Csi Piemonte e Aci Informatica. Assieme le tre aziende hanno deciso di sviluppare i servizi cloud che sono necessari alla pubblica amministrazione dei loro soci. E non solo. L’alleanza è un unicum nel panorama nazionale e non è escluso possa aprire anche ad altre partecipate pubbliche dell’informatica. Società che complessivamente realizzano un fatturato da circa un miliardo di euro e oltre 8mila dipendenti.

Intanto l’operazione voucher va avanti

Obiettivo l’informatizzazione di quasi 8mila enti entro il 2026. Sul piatto ci sono circa 3,5 miliardi. Di questa cifra 500 milioni servono per la migrazione sul cloud, per il rinnovo dei siti delle amministrazioni e per l’implementazione dei sistemi di pagamento. Per l’abilitazione al cloud dei comuni sono attualmente ancora disponibili 7,9 milioni. L’esito delle candidature sarà noto il 29 marzo 2024.

Anche il Polo nazionale sta procedendo a passo spedito

A dispetto della decisione del Consiglio di Stato, Tim sta andando avanti con la migrazione degli enti pubblici sul Polo nazionale creato dall’ex monopolista con Cdp, Sogei e Leonardo. Il problema è che però l’assegnazione avvenuta nell’agosto 2022 è stata bocciata dalla giustizia amministrativa di secondo grado.

Nel dettaglio, la cordata guidata da Tim sei era aggiudicata la gara da 1,9 miliardi, a parità di offerta, avvantaggiandosi del diritto di prelazione. Ma nella sentenza del 24 ottobre, il Consiglio di Stato hanno decretato l’illegittimità dell’esercizio della prelazione perché implicherebbe che la concessione sarebbe stata affidata senza gara.

In nodo

L’assegnazione senza gara è un fatto impensabile alla luce non solo della normativa nazionale, ma anche di quella comunitaria. “Se si permettesse di mutare le regole del gioco in corso d’opera, si arriverebbe al risultato di alterare la par condicio tra i concorrenti” avevano scritto i magistrati in merito all’assegnazione decisa ai tempi del ministro Vittorio Colao.

Operazione che ha avvantaggiato Tim di cui peraltro lo Stato è socio, come del resto di Sogei e Leonardo, ed è quindi in aperto conflitto di interessi. Per non parlare del fatto che la manovra non è nemmeno servita a mettere in sicurezza Tim che all’assemblea di aprile sarà al centro di uno scontro durissimo fra lo Stato e il maggiore socio privato Vivendi.

Rischio risarcimento per le casse pubbliche

A questo punto della storia, non si può più tornare indietro. Tuttavia la sentenza del Consiglio di Stato ha aperto le porte ad un potenziare risarcimento milionario da parte della cordata antagonista, composta da Fastweb ed Aruba.

Il quantum è tutto da definire, ma è certo che le due società non si lasceranno sfuggire l’occasione di rifarsi a spese dei contribuenti. Intanto le partecipate pubbliche andranno avanti. A realizzare quello che la politica ha in parte immaginato e poi però non ha contribuito a realizzare: un cloud nazionale a capitale integralmente pubblico.