Salario minimo, Cnel: "Meglio potenziare contrattazione collettiva e aumentare le ore lavorate nell'anno"

Il 7 ottobre è stata approvata la seconda parte del documento del CNEL con le osservazioni conclusive e le proposte in materia di salario minimo , dopo l’incarico che l’ente presieduto da Renato Brunetta ha ricevuto dall’esecutivo Meloni lo scorso agosto. Si tratta della seconda parte dell’analisi complessiva, dopo quella relativa all’inquadramento del tema , mentre i l documento finale sarà discusso in Assemblea nella seduta del 12 ottobre.

Nel documento il Cnel ribadisce che la priorità è quella di potenziare e sviluppare la contrattazione collettiva.

Il piano d’azione indicato quindi è quello di supportare la contrattazione collettiva per arrivare alla definizione di trattamenti retributivi adeguati, correggendo al contempo le criticità legate ai CCNL come per esempio i ritardi nei rinnovi contrattuali.

Il salario minimo, secondo il CNEL, costituisce solo una componente all’interno di un ragionamento più ampio e quindi “non risolverebbe né la grande questione del lavoro povero né la pratica del dumping contrattuale né darebbe maggior forza alla contrattazione collettiva.”

Le proposte del CNEL per favorire la contrattazione collettiva

Secondo l’organismo guidato da Brunetta, dunque, l’adeguatezza delle retribuzioni è un principio che va sviluppato attraverso la contrattazione collettiva, tramite l’implementazione di un piano do azionai nazionale che vede coinvolti Governo, Parlamento e organizzazioni datoriali e dei lavoratori.

“Il CNEL suggerisce di evitare che, nella determinazione della tariffa retributiva, la questione dei salari minimi adeguati entri a pieno titolo nel vortice della comunicazione politica, in chiave di acquisizione del consenso, perdendo poco alla volta la sua attendibilità rispetto a parametri di sostenibilità economica e sociale.

Da valorizzare è dunque la via tradizionale che è quella della contrattazione collettiva e cioè il contributo di quelle forze sociali che rappresentano, assumendosene la responsabilità, gli interessi della domanda e dell’offerta di lavoro.”

Il lavoro povero è quello temporaneo

Dato che il lavoro povero riguarda principalmente lavoratori temporanei, parasubordinati, occasionali, stagisti e lavoratori con mansioni discontinue, che di fatto non sono coperti pienamente dalla contrattazione collettiva per quanto riguarda i trattamenti integrativi e le prestazioni di welfare, la proposta del Consiglio è quella di introdurre, tramite contrattazione, una tariffa parametrata sugli indicatori della direttiva europea o comunque interventi legislativi ad hoc con l’obiettivo di incrementare il numero di ore lavorate nell’arco dell’anno.

Interventi appositi, poi, servono in favore degli stagisti, per i quali il CNEL ricorda l’attuale vuoto legislativo e propone di ripristinare, ad esempio, il contratto di inserimento e di valorizzare l’apprendistato. “Sul part time si potrebbero innestare misure legislative per razionalizzare gli interventi a sostegno dell’occupazione femminile e della conciliazione vita lavoro.”

Contrastare il fenomeno dei contratti pirata

Per contrastare il fenomeno dei contratti pirata, poi, si propone un intervento legislativo a sostegno della contrattazione collettiva di qualità, individuando i CCNL più diffusi per ogni settore di riferimento, condizionando la registrazione nell’archivio nazionale dei contratti.

Nell’ambito del lavoro domestico, inoltre, sottolinea il CNEL, l’introduzione di un salario minimo darebbe luogo, senza adeguate misure di sostegno alle famiglie e alle persone non autosufficienti, a un probabile drastico incremento del lavoro in nero.