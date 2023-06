Con il trasloco di Cy4gate la sicurezza digitale esordisce allo Star

L’azienda è “una sartoria digitale” dice l’ad Emanuele Galtieri

Lunedì esordisce allo Star (il segmento tech di Borsa Italiana) Cy4gate, società attiva nel mercato cyber intelligence e security. L’annuncio è stato salutato oggi da un rialzo del 3,72% a 9,19 euro. Come dice l’amministratore delegato Emanuele Galtieri quella che sta per arrivare sul listino maggiore proveniente dall’Egm è “una sartoria tecnologica” , capace di assicurare “un supporto di prossimità ai clienti consolidando l’azienda per renderla sostenibile nel lungo periodo”

Due anni fa l’esordio all’Egm

Cy4Gate è stata quotata all’Egm a giugno 2020 al prezzo di 3,19 euro raccogliendo 18 milioni Era stata la seconda quotazione di quell’anno dopo la lunga pausa imposta dal Covid.

La storia comincia nel 2014

Cy4Gate nasce nel 2014 come joint venture tra Elettronica Spa (attiva da oltre 60 anni nel campo delle Contromisure elettroniche, socio di maggioranza con circa l’80%) ed Expert System (sviluppo di algoritmi di intelligenza semantica, con una partecipazione del 17% circa), specializzata nella sicurezza cibernetica.

Per Websim il titolo vale 14,2€

Il titolo è coperto dagli analisti di WebSim secondo i quali il passaggio sul segmento STAR del mercato rmaggiore di Piazza Affari garantirà maggiore visibilità e liquidità al titolo. Il giudizio Molto Interessante, TP 14,20 €.

I risultati del primo trimestre

La società ha registrato ricavi pari a 14,1 milioni di euro nel primo trimestre del 2023, in crescita di circa il 13% rispetto al primo trimestre 2022 (12,5 mln di €). Il risultato, sottolinea la società, rispecchia l’elevata stagionalità che caratterizza il mercato. I costi operativi evidenziano un significativo incremento e così il margine operativo lordo risulta negativo per 301 mila €, in controtendenza rispetto al dato positivo dell’esercizio precedente, pari a 1,5 mln di €. Questo dato sconta l’effetto combinato della stagionalità dei ricavi e della crescita progressiva dei costi legati all’assunzione di nuove figure professionali destinati a supportare la crescita attesa. Oggi i dipendenti del gruppo sono 407.

La fusione con Rcs e il Pnrr

I margini si normalizzeranno entro fine anno beneficiando degli effetti della stagionalità sull’ultimo trimestre dell’anno. In sostanza, al 31 marzo 2023 “i costi e i ricavi del gruppo risultano sostanzialmente in linea con il budget previsto”, sottolinea Cy4Gate. Inoltre, non sono state ancora sprigionate la maggior parte delle sinergie operative derivanti dalla fusione con RCS o introiti derivanti dai progetti connessi al PNNR.