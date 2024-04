Centro studi Confindustria, il costo dell'elettricità frena la crescita e le rinnovabili non bastano

Vari fattori frenano la crescita in Italia tra cui il costo dell’elettricità pagato dalle imprese che resta più alto rispetto ai principali paesi Ue e anche rispetto ad altri grandi competitor internazionali, come Usa e Giappone. Lo spiega il rapporto di primavera elaborato dal Centro studi di Confindustria sottolineando anche lo sviluppo delle fonti rinnovabili non basta a colmare questo divario. Infatti con il balzo dei prezzi del gas nel 2021-2022, il divario si è allargato ed è rimasto più ampio nel 2023.

In Italia la generazione elettrica avviene principalmente tramite le centrali a gas

Ciò dipende, anzitutto, dal mix di generazione dell’elettricità, in Italia legato in gran parte alla termoelettrica da gas naturale, mentre in altri Paesi si riscontrano tecnologie come il nucleare (in particolare in Francia), il carbone (per esempio in Germania) o una combinazione di nucleare e fonti rinnovabili (come nel caso della Spagna), che coprono maggiori volumi e riducono i prezzi. Contano anche le regole di mercato, dove il prezzo dell’energia (il cosiddetto Pun) è formato, in Italia, dall’uso delle centrali a gas nella maggioranza delle ore ogni anno, con conseguente volatilità in funzione degli andamenti del valore del gas stesso. Al prezzo di mercato si aggiungono i costi infrastrutturali per il mantenimento in sicurezza e adeguatezza del sistema e le politiche pubbliche, con oneri legati all’incentivazione delle energie rinnovabili e alla promozione dell’efficienza energetica . Il costo complessivo dell’energia elettrica viene poi ridotto per alcune tipologie di imprese, caratterizzate da alti consumi, ma ciò avviene anche negli altri paesi Ue, in alcuni casi in maniera più significativa.

Svantaggio competitivo per le imprese italiane

Tutto ciò crea uno svantaggio competitivo per le imprese italiane. Una maggiore integrazione del sistema europeo, una riforma del mercato elettrico, con la separazione della generazione da fossili da quella da rinnovabili, che si prevede avranno costi progressivamente inferiori, nonché lo sviluppo di nuove tecnologie e l’attuazione di attente misure di policy (incremento risorse per la compensazione dei costi indiretti), potrebbero attenuare i costi dell’energia in Italia e ridurre (sebbene non eliminare) la dipendenza estera dato che le rinnovabili (idrolettrico, fotovoltaico e eolico) che sono cicliche e dipendenti da diversi fattori climatici da sole non bastano a fornire tutta l’energia che il paese ha bisogno. Per questo si sta pensando a mini-centrali nucleari di nuova generazione per provare ad accelerare e ricostituire impianti di nucleare per produrre energia pulita e dare il giusto percorso e la giusta contemporaneità alle rinnovabili.