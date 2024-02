Confindustria, l'inizio del 2024 tra luci e ombre, ma torna la fiducia

L’inizio del 2024 appare tra luci e ombre: l’attesa è per tassi che resteranno alti più a lungo, con petrolio più caro anche se c’è una maggior fiducia e i servizi sono in espansione. E’ il quadro che emerge dalla congiuntura flash del Centro studi di Confindustria. “Il Pil italiano, cresciuto a fine 2023 (+0,2%) grazie a servizi e costruzioni, nel primo trimestre 2024 è sostenuto da fiducia in aumento e inflazione poco sopra i minimi”, si indica. Inoltre, “l’industria sembra vicina ad archiviare la fase di flessione, ma i tassi rimarranno alti più a lungo dell’atteso. Resta il freno ai flussi commerciali dovuto alla riduzione dei transiti nel canale di Suez: le acque sono quiete per il prezzo del gas, pur alto (a febbraio 28 euro/mwh), mentre il petrolio sta risalendo (82 dollari/barile)”.

In un contesto in cui a gennaio l’inflazione è leggermente risalita, il Centro studi di Confindustria, rileva che “le attese dei mercati sui tassi di interesse restano al ribasso, ma segnalano che la lenta decelerazione dei prezzi potrebbe indurre un ritardo: i future avevano previsto i tassi Fed e Bce fermi a gennaio (5,50% e 4,50%), ma ora il primo taglio è atteso per maggio, non più per marzo-aprile”, tuttavia “i tassi sovrani ne hanno risentito poco”.

Torna la fiducia

A livello economico interno, gli indicatori sul lavoro mostrano un miglioramento – a dicembre 2023 il tasso di occupazione è salito al 61,9% (dal 59%di fine 2019), quello di attività al 66,8% (dal 65,5%), mentre la disoccupazione è scesa al 7,2% (dal 9,7%) – e si aspetta anche nel corso del 2024 un rafforzamento del “recupero del potere di acquisto dei salari” che “solo in parte sosterrà i consumi delle famiglie”. Consumi da cui arrivano segnali misti: “le vendite al dettaglio sono scese a dicembre (-0,5%, ma +0,1% sui 3 mesi), ma a gennaio è risalita la fiducia delle famiglie e delle imprese del commercio”, anche se i tassi alti fanno rimandare gli acquisti di beni durevoli. Per quanto riguarda i settori, “i servizi trainano: a dicembre RTT (CSC-TeamSystem) ha indicato un netto recupero dell’attività nei servizi (+2,7%) e a gennaio l’HCOB PMI conferma che il settore è tornato a crescere (51,2 da 49,8). Anche la fiducia continua a salire a inizio anno, specie nei trasporti e nei servizi alle imprese”.

Per l’industria potrebbe essere finito il calo: “la produzione a dicembre ha recuperato in parte (+1,1%, dopo -1,3% a novembre). Nel quarto trimestre e’ in calo di -0,5% e l’ampio decumulo di scorte in atto spiega l’aumento (altalenante) di fatturato segnalato da RTT. A gennaio, l’HCOB PMI è salito ancora (48,5 da 45,3) segnalando che il calo si attenua, in linea con il recupero della fiducia delle imprese (che resta bassa) e le attese di una produzione in via di stabilizzazione indicate dalle imprese nell’indagine rapida CSC”.

Guardando al quadro internazionale, gli Stati Uniti mostrano ‘segnali di frenata’, quando in Cina ‘la crescita sopra le attese per il 2023 (+5,2%) rende migliori le prospettive per il 2024 (rialzate di 4 decimi dal Fmi)’, anche se ‘restano i rischi legati alle debolezze del settore immobiliare’.