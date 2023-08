Il Consiglio dei ministri dà il via libera ai decreti Omnibus. Ecco tutte le misure

Il Consiglio dei ministri dà il via libera ai decreti Omnibus

Dal ponte sullo stretto al caro voli, dall’aumento delle licenze per i taxi, alla lotta al granchio blu, fino ai provvedimenti sulla giustizia con l’estensione delle intercettazioni e le pene più severe per i piromani. Ma anche l’8 per mille per il recupero delle tossicodipendenze, e l’addio all’autoisolamento Covid. Ecco in pillole le misure contenute nei due decreti omnibus, e cosa cambierà.

Ponte sullo stretto – All’articolo 15 è previsto che alla società concessionaria non si applichi limite di 240 mila euro dei compensi massimi per gli amministratori e i dipendenti.

Taxi – Il dl punta ad aumentare fino al 20% le licenze delle grandi città attraverso un concorso internazionale che prevede obbligatoriamente l’uso di veicoli non inquinanti. I Comuni potranno inoltre rilasciare, in via sperimentale licenze aggiuntive per al massimo 24 mesi a favore di soggetti già titolari.

Caro voli – Stop agli algoritmi che alzano i prezzi per le rotte nazionali da e per le isole durante un periodo di picco di domanda e se il prezzo di vendita del biglietto è del 200% superiore alla tariffa media del volo. Vietato fissare le tariffe in base alla profilazione web o al modello di dispositivo usato.

Semiconduttori – Arriva un credito d’imposta da 630 milioni per le imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo nei chips. Il governo potrà inoltre dichiarare “il preminente interesse strategico nazionale” di investimenti esteri che superano il miliardo di euro. Potrà essere nominato un commissario straordinario e basterà l’autorizzazione unica.

Caro materiali – Contro l’aumento dei costi sono previste risorse aggiuntive per oltre un miliardo, coperte con il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

5G – Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del dl i limiti di esposizione attualmente in vigore pari a 6 v/m verranno “adeguati alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche”, nel rispetto delle regole Ue.

Golden power – si rafforzano i poteri speciali per monitorare il trasferimento all’estero di tecnologia particolarmente critica, anche quando avvenga infragruppo. L’esercizio avviene quando gli atti e le operazioni riguardino l’intelligenza artificiale, i macchinari per la produzione di semiconduttori, la cybersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell’energia, quantistica e nucleare.

Alitalia – La cigs per i lavoratori della vecchia Alitalia è prorogata fino al 31 ottobre 2024 ma vengono anche modificati gli ammortizzatori con il tetto all’aumento del trattamento economico che passa dall’80% al 60%.

Turismo in Sicilia – Un Fondo di 10 milioni sarà destinato ai viaggiatori e agli operatori turistici per il rimborso dei costi sostenuti dopo l’incendio – Investimenti esteri – Il governo potrà dichiarare “il preminente interesse strategico nazionale” e nominare un commissario straordinario responsabile della loro realizzazione, puntando così ad accelerare le procedure per i maxiprogetti da almeno un miliardo di euro.

Granchio blu – Contro la diffusione del granchio killer a decorrere dal primo agosto 2023 è autorizzata la spesa di 2,9 milioni di euro a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della specie.

Piccoli comuni – È istituito un fondo dal ministero dei Trasporti per gli investimenti stradali con una dotazione 50 milioni da qui al 2025. Si tratta di risorse destinate ai comuni con meno di 10.000 abitanti. Il contributo complessivamente concesso a ciascun comune può essere al massimo di 150mila euro.

Estensione intercettazioni – Esteso ad alcune ipotesi di criminalità grave l’utilizzo delle intercettazioni. Lo strumento investigativo si potrà applicare nei procedimenti per reati legati al traffico illecito di rifiuti, alle fattispecie aggravate dal metodo mafioso, ai sequestri di persona con finalità estorsive e al terrorismo.

Archivio centralizzato – Introdotto un archivio centralizzato, infrastrutture digitali interdistrettuali, dove verranno custodite le attività disposte dai singoli pm. L’organizzazione e la sorveglianza sull’attività di ascolto resterà nelle mani dei procuratori capo, ma “il ministero della Giustizia assicura l’allestimento e la manutenzione delle infrastrutture” e “con esclusione dell’accesso ai dati in chiaro”.

Stretta sugli incendiari – Il minimo edittale per chi causa il rogo passa da quattro a sei anni. Se la matrice è colposa, la pena minima è di due anni di reclusione. Viene aumenta “da un terzo alla metà” se “il fatto è commesso al fine di trarne profitto per sé o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all’esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell’ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi”.

8X1000 per le tossicodipendenze – Dalle dichiarazioni del prossimo anno lo si potrà destinare al “recupero delle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche”.

Covid – Cade l’obbligo di isolamento per i positivi. Cade anche l’indicazione per Regioni e Province autonome di comunicare quotidianamente i dati sui contagi a ministero e Iss.