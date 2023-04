Contratto bancari, i sindacati chiedono 435 euro in più e 35 ore di lavoro settimanale

Contratto bancari, chiesti più soldi e meno ore di lavoro

Aumento retributivo di 435 euro su base mensile per la figura di riferimento, con relativo adeguamento anche sulle altre voci economiche, e ripristino del calcolo pieno del trattamento di fine rapporto (Tfr), riduzione dell’orario di lavoro standard di 30 minuti al giorno per complessive 35 ore settimanali adattando i turni, allargamento dell’area contrattuale per estendere il perimetro di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e introdurre dei limiti certi alle attività appaltabili/accessorie, reintegra nel caso di licenziamenti ingiustificati e una normativa ulteriore per il lavoro da remoto per evitare abusi.

Sono questi alcuni dei punti presenti nella piattaforma di rinnovo del contratto nazionale dei bancari, che interessa 270mila dipendenti del settore, approvata dai segretari generali dei sindacati di settore Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin, rispettivamente Lando Maria Sileoni, Riccardo Colombani, Susy Esposito, Fulvio Furlan ed Emilio Contrasto e che verrà sottoposta, nelle prossime settimane, al vaglio delle assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori.

Proposta forte contro il disagio lavorativo

Si tratta, si legge nel documento, di “una proposta forte contro ogni deriva destrutturante e la risposta al disagio lavorativo sempre più diffuso, che si evidenzia anche nei fenomeni delle grandi adesioni alle uscite con il Fondo di solidarietà e delle dimissioni del personale più giovane”.

Tra gli altri punti presenti nel documento sottoscritto dai segretari delle cinque sigle, figurano anche l’estensione delle funzioni della ‘cabina di regia’ per aggiornare il Ccnl in caso di innovazioni, ma anche per evitare deroghe e fughe in avanti da parte dei gruppi, l’introduzione di una serie di momenti di confronto con le organizzazioni sindacali per provare ad intervenire sull’organizzazione del lavoro e incidere sulla situazione dei carichi di lavoro e la carenza degli organici, l’aggiornamento dell’accordo delle politiche commerciali, maggiori tutele in materia di obblighi del personale e procedimenti disciplinari (anche con contrasto ad esempio dei codici di condotta unilaterali) e, inoltre, l’attenzione alle politiche di genere, permessi, welfare e rafforzamento del Fondo per l’Occupazione.

Alle prese con le grandi trasformazioni del settore

“Ci troviamo di fronte a un passaggio storico” si legge nel documento “decisivo per il lavoro, per il credito, per la finanza, per l’economia e, in generale, per il Paese. L’anima del settore è contesa tra le opportunità offerte dalle grandi trasformazioni (digitale, ecologica e socio-demografica) e le debolezze di un modello di sviluppo troppo orientato al profitto e alla rendita, in cui tutte le crisi più recenti, dall’emergenza pandemica all’impennata inflazionistica determinata dalla guerra in Ucraina, hanno amplificato l’impatto negativo su retribuzioni, occupazione, diritti e welfare. Il contratto collettivo nazionale è la chiave di volta per rispondere ai bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori e, nel contempo, cogliere le sfide del futuro e governare le trasformazioni”, spiegano ancora le parti sociali.