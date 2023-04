Crollano le banche. Cresce la paura di fuga allo sportello come in Usa

I mercati premono per l’Unione Bancaria

Banche di nuovo nel mirino delle vendite sui listini azionari europei. Dopo il recupero messo a segno giovedì, i titoli dei principali istituti di credito continentali sono tornati sotto pressione, mentre gli investitori preferiscono realizzare i guadagni e alleggerire le posizioni in un contesto di persistente incertezza.

Il sottoindice Stoxx del comparto mette a segno così la peggiore prestazione di giornata (-2,26%) nell’ultima seduta di una settimana difficile, caratterizzata dal ritorno dei timori sulle condizioni del sistema creditizio americano dopo la fuga dei depositi da First Republic Bank e il suo conseguente tracollo in Borsa. Una malattia che potrebbe estendersi all’Europa. La soluzione è l’unione bancaria che consentirebbe l’introduzione dell’assicurazione sui depositi a livello europeo. Tutto questo però presuppone l’approvazione del Mes che per il governo italiano è materia radioattiva. Così a Milano crollano i big con: Unicredit perde il 3,8%, Banco Bpm e Bper il 4%. Banca Intesa lascia sul terreno il 3%.

La frenata dell’economia

La frenata dell’economia Usa, testimoniata ieri dal dato sul Pil del primo trimestre inferiore alle previsioni, e i dubbi sulle prospettive di politica monetaria contribuiscono ad alimentare la volatilità del settore. La giornata era del resto partita col piede sbagliato già in Giappone dopo la conferma della politica ultra accomodante della BoJ, che ha pesato sulle quotazioni degli istituti nipponici.

In Svizzera, d’altra parte, il presidente della banca centrale Thomas Jordan ha invocato regole più severe per prevenire crisi come quella del Credit Suisse. Secondo Jordan, infatti, «nel futuro la regolamentazione dovrà imporre alle banche di avere sufficienti asset» immediatamente disponibili per la vendita. Significa che le banche dovranno avere un cuscinetto di liquidità molto consistente per fronteggiare un’improvvisa fuga di depositi come quella che sta piegando gli Usa.

A suonare il campanello d’allarme è stata First Republic Bank

Il titolo cede il 20% a Wall Street dopo che la Cnbc, citando fonti a conoscenza della situazione, ha annunciato che la soluzione più probabile alla crisi della banca californiana è la nazionalizzazione. Vuol dire ll’amministrazione controllata della Federal Deposit Insurance Corporation (Fdic), intervenuta già lo scorso mese con altre banche in crisi.

Il titolo di First Republic Bank, nel 2023, ha perso oltre il 90%, con gli investitori che hanno perso fiducia nella banca, dopo la chiusura di altre due banche regionali, Silicon Valley Bank e Signature Bank. Da alcuni giorni, la banca californiana e le autorità statunitensi stanno cercando di lavorare a un piano di salvataggio coinvolgendo altre banche, come fatto lo scorso mese, quando undici istituti hanno versato 30 miliardi di dollari nelle casse di First Republic Bank, e ci sono ancora speranze che si possa trovare una soluzione diversa dall’amministrazione controllata, secondo le fonti della Cnbc. La Fdic è l’autorità bancaria statunitense che si occupa di proteggere i risparmi in caso di crac bancari. La soluzione in Europa è l’Unione bancaria legata al Mes: non a caso Christine Lagarde insiste perché l’Italia faccia presto