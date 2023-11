Cybercrime in crescita esponenziale. Ecco come proteggersi

Dall’inizio del 2003 a giugno gli attacchi cyber in Italia sono cresciuti del 40% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un vero record registato dal rapporto Clusit 2023 che dà un impietoso confronto con i quattro esercizi precedenti. Con due guerre in corso alle porte del Vecchio continente, la situazione per lo Stato e per le aziende italiane diventa peraltro di giorno in giorno più complessa. Non a caso un report della banca Pictet evidenzia come fra il 2021 e il 2025, la spesa annua cumulativa in cybersecurity dovrebbe raggiungere 1,75 mila miliardi di dollari. Al contempo, i costi globali della criminalità informatica dovrebbero salire fino a 10,5 mila miliardi di dollari annui entro il 2025. Cifre da capogiro.

Un’economia criminale che va veloce come un lampo

Secondo quanto riferisce l’analisi di Pictet, gli attacchi informatici rappresentano già oggi un problema enorme: ogni 39 secondi un hacker riesce a infiltrarsi in un sistema e ogni giorno vengono rubati circa 3,8 milioni di record tramite violazioni. “Non sorprende che, da attese, il settore della sicurezza informatica crescerà nell’ordine del 14% quest’anno, secondo Gartner” spiega Yves Kramer, Senior Investment Manager di Pictet Asset Management.

Di conseguenza, “la sfida per le aziende di sicurezza sarà sviluppare una nuova generazione di strumenti di sicurezza informatica che incorporino tecnologie come l’IA generativa per consentire il riconoscimento dei malware in modo rapido e su vasta scala” aggiunge l’esperto.

Il mese di ottobre ha riportato l’attenzione sul tema della cybersicurezza

L’European Cybersecurity Month (ECSM), promosso dall’Agenzia dell’Unione europea per la cybersicurezza (ENISA), ha messo al centro della campagna di sensibilizzazione di ottobre 2023 il fenomeno del social engineering, l’insieme delle tecniche utilizzate dai cybercriminali volte a convincere un obiettivo a rivelare informazioni specifiche o a eseguire azioni per motivi illegittimi.

Come scrive l’istituto europeo, l’atteggiamento del cybercriminale è noto: sfrutta leve come l’empatia e la compiacenza per ingraziarsi la propria vittima, facendo leva sull’urgenza della richiesta e la capacità di risolvere problemi (spesso creati dallo stesso criminale) per ottenere informazioni o denaro e far perdere le proprie tracce.

“Nel mondo online, spesso senza consapevolezza, le persone condividono dal loro smartphone alcune delle informazioni più importanti della propria sfera personale, sia tramite i social network, che (soprattutto) attraverso applicazioni bancarie, portali sanitari, cassetti fiscali o servizi di messaggistica. Ciò genera una mole enorme di dati personali condivisi, di cui spesso si trascura il livello di sicurezza” precisa la nota della banca.

Assicurare la sicurezza dei dati

Come ricorda il report, la sicurezza digitale e quella dei dati sono temi estremamente delicati. In un contesto in cui esiste ancora poca consapevolezza, le grandi aziende stanno mobilitando enormi somme di investimenti per assicurare la sicurezza dei propri utenti. Tra il 2021 e il 2025, la spesa annua cumulativa in criminalità informatica dovrebbero salire fino a 10,5 mila miliardi di dollari annui entro il 2025 1. La mancata prevenzione, dunque, può costare cara.

A questi dati si aggiunge la portata dell’Intelligenza Artificiale

Non a caso il sottosegretario all’innovazione, Alessio Butti, ha appena presentato un comitato di coordinamento per l’aggiornamento delle strategie sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale. “L’Italia dovrà mobilitare tutte le energie possibili per cominciare a essere un Paese che fa, e non solo usa, l’intelligenza artificiale. E per questo serve una politica industriale” ha spiegato.

Per Pictet la ragione è evidente. Da un lato l’integrazione di IA permetterà di rendere più efficaci i sistemi di protezione, ottimizzando il tempo impiegato per il rilevamento delle minacce, velocizzando l’offerta di soluzioni e migliorando la protezione dell’identità e del flusso di dati. Dall’altro, però, renderà sempre più sofisticati gli attacchi perpetrati, complicherà gli effetti per l’infrastruttura e amplierà il target. “Implementare nuova tecnologia per sfruttare i benefici e proteggersi dagli effetti dell’IA (elemento chiave di performance di mercato da inizio 2023, soprattutto per strategie legate al digitale e alla robotica) diverrà fondamentale nei prossimi mesi e anni” spiegano gli esperti.

Come tiferisce Pictet, gli attacchi informatici rappresentano già oggi un problema enorme: ogni 39 secondi un hacker riesce a infiltrarsi in un sistema 2 e ogni giorno vengono rubati circa 3,8 milioni di record tramite violazioni. “Non sorprende che, da attese, il settore della sicurezza informatica crescerà nell’ordine del 14% quest’anno, secondo Gartner. Tuttavia, data la presenza capillare dell’IA, riteniamo che la crescita possa accelerare ulteriormente in futuro, aprendo una grande opportunità per le società aperte ad accogliere il tema della digitalizzazione” spiega l’esperto.

Sempre in base alle stime, quest’anno due terzi delle aziende americane aumenteranno i propri investimenti in sicurezza informatica rispetto al 2022, con il timore principale di perdite finanziarie.

Nuove esigenze di sicurezza

“È proprio partendo dalla consapevolezza del tema che si può capire il potenziale che ancora esiste in tale ambito. Nuove tecnologie aprono nuove esigenze di sicurezza: sempre più le città intelligenti utilizzeranno tecnologie dirompenti (l’Internet of Things) per affrontare sfide demografiche, economiche, ambientali, infrastrutturali e sociali e richiederanno investimenti in infrastrutture, mobilità ed edilizia smart” riferisce Pictet.

Numero di dispositivi connessi

“La sfida per le aziende di sicurezza sarà sviluppare una nuova generazione di strumenti di sicurezza informatica che incorporino tecnologie come l’IA generativa per consentire il riconoscimento dei malware in modo rapido e su vasta scala. Lo sviluppo tecnologico potrebbe portare alla creazione di nuovi sottosettori di sicurezza informatica, ad esempio, creando un nuovo mercato per il controllo delle informazioni generate dai sistemi di IA” precisa il report.

“Più in generale, data la persistente incertezza economica, riteniamo che la priorità di aziende e governi sarà garantire le infrastrutture critiche dei Paesi, proteggere l’integrità dei cittadini e

garantire la capacità delle imprese di raggiungere i propri obiettivi. Il conflitto Russia-Ucraina e l’escalation delle tensioni israelo-palestinesi, temi strutturali chiave, ridefiniranno temi quali la sicurezza informatica, il reshoring e la sicurezza delle catene di approvvigionamento. Il cyberspazio si è rivelato la nuova frontiera della guerra: le difficoltà diplomatiche internazionali hanno ulteriormente evidenziato la crescente importanza della sicurezza informatica per proteggersi da attacchi informatici coordinati. A tal proposito, prevediamo che la domanda europea di prodotti di cybersecurity accelererà nel breve e medio termine, per recuperare il ritardo rispetto agli Stati Uniti e all’Asia” conclude l’esperto.