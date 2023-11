Dal Piano Mattei per l'Africa alla semplificazione del fisco al premierato. Ecco le decisioni del Cdm

Il Piano Mattei individua diversi ambiti di intervento come il contrasto all’immigrazione irregolare, la cooperazione allo sviluppo, la ricerca, l’istruzione, la promozione delle esportazioni, gli investimenti. Avrà durata quadriennale e potrà essere aggiornato anche prima della scadenza. L’obiettivo è quello di dare vita a un nuovo partenariato in grado di “ promuovere uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza “.

Seduta importante quella odierna del Consiglio dei ministri che ha assunto molte decisioni rilevanti: dal Piano Mattei all’alluvione che ha colpito la scorse notte Toscana, passando per decreto legislativo sull’accertamento tributario e il concordato preventivo biennale, in attuazione della delega fiscale fino all’attesissimo premierato.

La cabina di regia sarà presieduta dal presidente del Consiglio. A farne parte saranno i ministri, il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il direttore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, i rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica e della società civile. Tra i componenti figurano anche i presidenti di Cassa depositi e prestiti e della società Sace.

Inoltre è prevista l’istituzione di una struttura di missione, che assicurerà il supporto al presidente del Consiglio per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell’azione del governo; garantirà il supporto al presidente e al vicepresidente della cabina di regia nell’esercizio delle funzioni (di cui curerà il segretariato); provvederà a predisporre la relazione annuale al Parlamento ogni 30 giugno.

Ecco come cambia il Fisco

Si va verso l’entrata in vigore del concordato preventivo biennale: una procedura a cui i contribuenti potranno ricorrere al fine di accordarsi preventivamente e per due anni sui propri redditi con il Fisco. Il testo prevede che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei contribuenti la proposta di adesione entro aprile 2024, specificando però che a regime la scadenza è fissata al 15 marzo. I contribuenti avranno la possibilità di aderire entro luglio 2024; negli anni successivi il termine sarà entro il mese di giugno. Il concordato preventivo è finalizzato ai contribuenti con la partita Iva “ esercenti attività d’impresa, arti o professioni ai quali si rendono applicabili gli indici sintetici di affidabilità “.

Il decreto legislativo della delega fiscale si sofferma sul principio della dialettica tra amministrazione e contribuente soprattutto per quanto riguarda la fase di accertamento. Nei fatti, in presenza dell’adesione, la misura delle sanzioni dovrebbe essere ridotta alla metà. Situazione differente qualora vi fosse un mancato pagamento delle somme dovute: in tal caso l’Agenzia delle Entrate dovrebbe provvedere all’iscrizione a ruolo.

Non si tratta di un condono, ma di semplificazione

Non si tratta di un condono, ma una semplificazione e razionalizzazione del sistema fiscale, ha sottolineato il viceministro all’Economia Maurizio Leo nel corso della conferenza stampa a palazzo Chigi, spiegando che il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri vuole cambiare passo per i rapporti tra fisco e contribuenti.

Leo spiega inoltre che il provvedimento è strutturato in due parti: una riguarda i meccanismi dell’accertamento e la seconda l’introduzione del concordato preventivo biennale. “ Per quanto riguarda i meccanismi di accertamento – ha precisato – ridisegnamo le modalità con cui l’amministrazione finanziaria può far valere la sua pretesa tributaria, rivedendo bene l’accertamento che deve passare da processi verbali di constatazione, che può fare la Guardia di Fiannza e l’Agenzia dele Entrate, a cui il contribuente può fare acquiscenza entro 30 giorni” .

Il premierato, la madre di tutte le riforme

“Questa è la madre di tutte le riforme che si possono fare in Italia perchè se facciamo un passo indietro e guardiamo agli ultimi 20 anni abbiamo avuto 12 presidenti del Consiglio”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni durante la conferenza stampa a palazzo Chigi dopo l’ok alla riforma costituzionale del premierato in Consiglio dei ministri. Sottolineando che “il testo raccoglie i suggerimenti raccolti durante il confronto sia con la maggioranza sia con l’opposizione, sia con la società civile, auspico un provvedimento che possa incontrare il più ampio consenso e che non vogliamo imporre” Meloni ha assicurato che “non verrà toccato il ruolo del Presidente della Repubblica”, figura di “assoluta garanzia”. Verrà, invece, abolita la figura dei senatori a vita.

E’ una “riforma costituzionale che introduce l’elezione diretta del presidente del consiglio e garantisce due obiettivi che dall’inizio ci siamo impegnati a realizzare: il diritto cittadini a decidere da chi farsi governare, mettendo fine a ribaltoni, giochi di palazzo e governi tecnici” o “passati sulla testa dei cittadini”, spiega Meloni durante la conferenza stampa sottolineando che l’altro obiettivo è “garantire che governi chi è stato scelto dal popolo” con “stabilità”.