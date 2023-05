Dal cuneo fiscale alla fine del Reddito di cittadinanza, ecco il decreto lavoro

Il decreto lavoro del governo Meloni

Vale circa 5 miliardi di euro il decreto legge che il Consiglio dei ministri si appresta ad approvare il primo maggio, giornata di festa dei lavoratori. Una data simbolica per delle misure che includono il taglio del cuneo fiscale e la trasformazione del reddito di cittadinanza. Parte dei soldi necessari agli interventi sono stati con il Def appena approvato. Si tratta di 3,4 miliardi di euro che portano ad un aumento del deficit rispetto al tendenziale per il 2023. Altri 1,6 miliardi sono stati recuperati attraverso la revisione di misure già previste.

Cosa prevede il decreto legge

In dettaglio, il governo di Giorgia Meloni ha intenzione di destinare più di 3 miliardi al taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti a reddito medio basso. Le altre misure dovrebbero essere a vantaggio delle famiglie con figli. In arrivo anche nuove regole per i contratti a termine ed incentivi per i datori di lavoro che assumeranno under 30 che non studiano e non lavoro. Per queste assunzioni, secondo la bozza, è previsto“un incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali”. Nasce infine un fonfo da 10 milioni per famiglie di studenti deceduti in infortuni scuola-lavoro.

Reddito di cittadinanza, addio

Dal primo gennaio 2024 il Reddito di cittadinanza sparisce e diventa Assegno di inclusione. Una nuova “misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro”, si legge nella bozza del decreto.

Potrà essere richiesta solo dalle famiglie nelle quali ci sono componenti disabili, minori o over 60 e potrà arrivare a 500 euro al mese moltiplicati per la scala di equivalenza fino a un massimo di 2,2 (2,3 nel caso di disabili gravi). La scala cambia e vale uno per il primo componente, 0,5 per ogni altro componente con disabilità, 0,4 per gli altri componenti over 60 o con carichi di cura, 0,15 per i bambini fino a due anni e 0,10 per gli altri minori.

Cos’è l’Assegno di inclusione

“È una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa”. I richiedenti devono essere residenti in Italia da almeno cinque anni e gli ultimi due in modo continuativo. La famiglia deve avere un Isee non superiore a 9.360 euro e un reddito familiare inferiore a 6mila annui moltiplicati per la scala di equivalenza. Nel calcolo del reddito sono incluse le pensioni e i compensi da lavoro sportivo nell’area del dilettantismo.

Il valore del patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione non può superare i 30mila euro e non si possono possedere auto con oltre 1600 di cilindrata o moto oltre i 250cc immatricolati nei tre anni precedenti. La soglia massima dei 6mila euro annui viene incrementata in caso di affitto della casa di abitazione fino ad un massimo di 3.360 euro annui.

L’assegno è erogato per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. In caso di inizio di lavoro dipendente la retribuzione non è considerata nel reddito fino a un massimo di 3mila euro annui lordi.

Cambia anche il collocamento

Per avere il beneficio economico previsto dall’assegno di inclusione si deve effettuare l’iscrizione presso il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl). I beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Successivamente devono presentarsi ogni novanta giorni per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.

I componenti del nucleo familiare di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro vengono avviati ai centri per l’impiego per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato. La famiglia perde il beneficio economico se uno dei componenti rifiuta un’offerta di contratto di lavoro che preveda un periodo di almeno un mese. Nel caso di contratti tra uno e sei mesi il beneficio è solo sospeso.

Il taglio del cuneo fiscale

In arrivo anche il taglio del cuneo fiscale, che dovrebbe aumentare di un altro punto per i redditi medio-bassi, e maggiori agevolazioni fiscali per le aziende a favore dei lavoratori con figli. Inoltre, per sostenere l’occupazione giovanile, i datori di lavoro potranno richiedere un incentivo per un periodo di 12 mesi, pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni di giovani che, alla data dell’assunzione, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età.