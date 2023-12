Ecofin, flessibilità temporanea per la correzione del deficit. Giorgetti: "Primo passo"

L’accordo a quattro definito nella notte per sbloccare il negoziato sulle regole di bilancio Ue fa perno su una flessibilità per la correzione del deficit eccessivo (sopra il 3% del pil) quando un paese si trova sotto procedura europea. Si prevede di ‘tenere conto ‘ dell’aumento del carico del servizio supplementare del debito legato al forte aumento dei tassi di interesse. Si tratta di una flessibilità ‘temporanea’ per gli anni 2025-2027. Questa soluzione è stata delineata prima da Francia e Germania, poi la proposta è stata discussa con Italia e Spagna e poi è stata presentata agli altri ministri Ecofin.

Nel testo legislativo non si farà riferimento a cifre, ma resta la regola di un taglio del deficit/pil pari allo 0,5% in termini strutturali per i paesi sotto procedura per deficit pubblico eccessivo e il peso della spesa per servire il debito limitatamene alla parte relativa all’effetto dell’aumento dei tassi di interesse sarà tenuto in considerazione per definire la riduzione del disavanzo. In sostanza, non si tratterà più dello 0,5% del Pil in termini strutturali ma di meno. Per l’Italia un decimo di punto percentuale del Pil ai valori 2023 vale circa 2 miliardi di euro.

Un nuovo incontro il 19 dicembre

Ora la proposta viene discussa nelle capitali europee, mentre il 19 dicembre è previsto un nuovo incontro. Secondo le ultime stime Ue, i paesi che presumibilmente potrebbero trovarsi a fine giugno sotto procedura per deficit pubblico eccessivo sulla base dei dati 2023 sarebbero 8 nell’area euro: Belgio, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Malta, Slovenia e Slovacchia. Anche quattro paesi Ue avranno un deficit/pil oltre il 3%.

Giorgetti prudente sul risultato raggiunto oggi

Per il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti quanto ottenuto relativamente alla flessibilità sulle regole per la riduzione del deficit/pil per i paesi sotto procedura europea ‘è solo un passo nella direzione’ di una riforma in linea con le ambizioni e gli obiettivi strategici della Ue. ‘La definizione giuridica’ di quanto concordato ‘è qualcosa che merita ancora giorni e settimane di lavoro, c’è un passo nella direzione giusta che però, non è ancora l’accordo’, ha detto Giorgetti ai giornalisti.