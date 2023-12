Energia, l'addio al mercato tutelato fa sfumare 1500 posti di lavoro

Non solo gli utenti, ma anche i lavoratori dei call center. Per loro, infatti, la fine del mercato tutelato dell’energia rischia di diventare un boomerang. Prova ne è il fatto che a Taranto la società, Covisian, specializzata nel settorte, abbia già messo in cassa integrazione a zero ore oltre 200 persone che lavorano proprio nei servizi alla clientela del mercato tutelato. Secondo il sindacato potrebbe essere solo il primo di un’ondata di esuberi che interesseranno il settore. E a rischio potrebbero esserci più di 1500 posti di lavoro. “La situazione è estremamente delicata” spiega Pierpaolo Mischi, segretario nazionale di Uilcom Uil. Non a caso, se i posti di lavoro non saranno tutelati, Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil si sono già detto ” “pronti allo sciopero ad horas”.

Il sindacato ha chiesto di applicare la clausola di salvaguardia

“Da tempo il sindacato discute con il governo del passaggio al mercato tutelato e degli effetti sull’occupazione” spiega il sindacalista. “Per questa ragione avevano convenuto con il senatore Guido Quintino Liris (Fratelli d’Italia) una clausola di salvaguardia che mettesse al riparo i lavoratori dal cambiamento del mercato. Tanto più che si tratta di persone che lavorano in aziende che gesticono in subappalto i servizi di call center di grandi gruppi come Enel o Acea che hanno in mano la maggiore quota del mercato tutelato” sottolinea Mischi.

L’obiettivo del sindacato era evitare “l’ennesimo tentativo di superare l’articolo 36 ter previsto dalla L.85 del 3 luglio 2023“, norma che prevede il passaggio dei lavoratori nel caso di subentro di una nuova azienda nell’appalto. In pratica, prevedendo la migrazione verso il mercato libero, questa normativa garantisce anche il trasferimento dei lavoratori nei call center che gesrtiranno i nuovi clienti. Per Mischi si tratta, in sintesi, di “una norma di civiltà, che tutela le lavoratrici ed i lavoratori operanti nel settore tutelato del mercato energetico e che garantisce, attraverso la clausola sociale, la continuità lavorativa nella transizione al mercato libero”.

Il cambiamento della struttura di mercato inciderà sui lavoratori dei call center

Nell’ultima bozza del Dl energia non c’è però menzione alla clausola di salvaguardia. “Senza la norma di tutela prevista nella legge di luglio scorso sono a rischio 1500 dipendenti dei call center che lavorano oggi, fondamentalmente con Enel, nel mercato tutelato. Con il passaggio al mercato libero bisogna dunque garantire la continuità occupazionale, senza farsi influenzare da pressioni lobbistiche” riprende Mischi.

A trarre vantaggio da questa operazione saranno naturalmente le aziende che avranno la possibilità di rivedere l’appalto sul mercato libero comprimendo il costo della forza lavoro che sarà impegnata solo su un segmento di business. “In pratica le aziende dell’energia avranno mano libera per ridurre ulteriormente la spesa destinata ai servizi alla clientela incidendo determinando indirettamente una riduzione del numero dei lavoratori del settore” ha concluso.

Il mondo dei call center è già da tempo sotto pressione

Le gare al massimo ribasso hanno spesso e volentieri messo in difficoltà le aziende che hanno riversato posti lavoratori i tagli nelle commesse. Eppure si tratta di un settore in cui lavorano circa 23mila persone distribuire in 2mila aziende di piccola e media rimensione. Ma le necessità di revisione della spesa da parte degli enti locali e delle imprese hanno compresso il valore delle commesse per l’outsourcing di call center. Con il risultato di arrivare a prezzi che sono al di sotto del costo del lavoro impiegato come è accaduto per le gare dei comuni di Roma e Milano. I ritardi nei pagamenti hanno fatto il resto mettendo in ginocchio il settore e rendendo i òlavoratori sempre più poveri e precari.