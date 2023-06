L'energia arriva dalla grappa: con la distilleria Bonollo l'Italia si avvicina a Francia e Germania

Economia circolare

Potrebbe diventare un caso di scuola di economia circolare, un esempio virtuoso di come è possibile sostituire la produzione di energia di origine fossile con fonti alternative. Circa due mesi fa a Conselve (Padova) è stato inaugurato in primo impianto in Italia che consente di produrre biometano da una distilleria di grappa, la distilleria Bonollo, allacciandosi direttamente alla rete di distribuzione di Italgas. Tutto parte ovviamente dall’uva che normalmente immaginiamo serva solo a ottenere il vino e che invece dalla macinazione delle buccette d’uva essiccate, che sono ricche di cellulosa e sostanze nutrizionali, vengono destinate alla produzione dei mangimi animali e in parte all’alimentazione delle caldaie aziendali al fine di ottenere il vapore per distillare e il calore per essiccare la vinaccia stessa, evitando così l’impiego dei combustibili di origine fossile.

Il processo di trasformazione

Alla materia prima però va abbinato un processo di trasformazione che richiede un grande sforzo tecnologico. Il nuovo impianto produce biometano a partire dai residui liquidi delle attività di distillazione per un quantitativo medio giornaliero di 10.000 metri cubi e un complessivo annuo di circa 2,5 milioni di metri cubi, corrispondente ai consumi medi di circa 3.000 famiglie. Questo quantitativo di gas rinnovabile consente di sostituire, in una logica di economia circolare, un ammontare equivalente di gas di origine fossile e di distribuirlo in rete a famiglie e imprese, con importanti benefici in termini di decarbonizzazione dei consumi. Il collegamento delle Distillerie Bonollo Umberto alla rete di distribuzione è gestito grazie a una tecnologia digitale all’avanguardia sviluppata in house da Italgas. Si tratta dell’applicativo Dana (Digital Advanced Network Automation) che consente la gestione da remoto del punto di immissione e, sulla base dell’analisi in continuo della qualità del gas prima della sua iniezione in rete, la possibilità di impartire all’impianto ordini e istruzioni a distanza per la regolazione dei flussi.

“Ogni metro cubo di biometano qui ottenuto – sottolinea Elvio Bonollo – è un ulteriore frutto della generosità della vite, in una filiera che dopo l’ottenimento del vino in cantina, trova in Bonollo la massima espressione in termini di economia circolare attraverso l’estrazione e la valorizzazione di preziosi sottoprodotti in una logica zero waste. Giuseppe Bonollo che 115 anni fa ha iniziato la nostra attività di distillatori e che ci ha trasmesso il prezioso valore del precorrere i tempi attraverso l’innovazione, sarebbe orgoglioso di poter sapere che l’attività di famiglia oltre a dare la miglior grappa del mondo contribuisce alla decarbonizzazione dei consumi immettendo in rete prezioso gas di origine non fossile”.

Confronto con Francia e Germania

L’iniziativa allinea l’Italia alle best practice di Francia e Germania, primi Paesi in Europa per connessioni al network di distribuzione, ed è coerente con il percorso tracciato dal REPowerEU che indica nel biometano la fonte di energia destinata a sostituire il 25% del gas naturale proveniente dalla Russia. “Il biometano – ha spiegato l’Amministratore Delegato di Italgas Reti, Pier Lorenzo Dell’Orco – è una fonte rinnovabile già ‘matura’, ampiamente disponibile e in grado di dare un importante contributo alla transizione ecologica. È per questo che nel Piano Strategico 2022-2028 abbiamo destinato rilevanti investimenti per favorire la connessione di nuovi impianti al network di distribuzione. L’impianto delle Distillerie Bonollo Umberto è il primo collegato direttamente alla rete di distribuzione di un settore industriale molto importante per l’economia del territorio, a cui altri operatori del settore possono ispirarsi per un approccio sempre più sostenibile”.

I progetti per il futuro

Il biometano è oggi la fonte rinnovabile subito disponibile: le sue potenzialità sono tali che diversi studi sono concordi nel fissare a oltre il 10% la quota di consumi che può coprire nell’ambito del fabbisogno italiano. Oggi in Europa gli impianti di produzione sono collegati prevalentemente alle reti di distribuzione. In Francia, il Paese più avanti di tutti sotto questo profilo, ci sono 365 impianti (in aumento di 151 unità rispetto al 2020) che producono ogni anno 620 milioni di metri cubi di biometano. Non è l’unico benchmark a livello continentale.

La Germania è la più grande produttrice con 1,2 miliardi di metri cubi di biometano l’anno e 242 impianti. In Italia sono 54 gli impianti di produzione di biometano (47 collegati alla rete di trasporto e 7 a quella di distribuzione), con un aumento di 19 unità rispetto al 2020, e una produzione annuale di 479 milioni di metri cubi (0,6% della quota di consumi di gas). Nel prossimo futuro, secondo stime di settore, in Italia sono attesi 50 nuovi impianti con una produzione potenziale di 300 milioni di metri cubi complessivi.