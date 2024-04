Il piano di Enrico Letta per l'Europa. Tutto pronto per farlo finire nel cassetto

Il ”New European Competitiveness Deal”, il nuovo patto per la competitività dell’UE, finisce subito sotto il tiro incrociato delle capitali. La seconda giornata del summit informale a Bruxelles, avvia un percorso che si preannuncia quanto meno accidentato: i 27, hanno ascoltato Enrico Letta illustrare la propria ricetta per ridurre la frammentazione che affligge l’Unione. Il successivo confronto si è rivelato ”molto difficile”, hanno spiegato fonti UE. L’ex premier, che conosce bene le dinamiche UE, ha chiarito ai leader che il suo rapporto, commissionato da Charles Michel, non è ”la Bibbia”, bensì una ”cassetta degli attrezzi” a cui attingere. Non prevede ”cambiamenti dei trattati”, ma propone ”soluzioni pragmatiche” per iniziare a ridurre una frammentazione che crea serissimi problemi di competitività all’Unione Europea, esposta alla concorrenza della Cina e degli Usa, e non solo.

Cambiamenti radicali

A giudicare dai tempi del Consiglio di oggi, tuttavia, a Bruxelles non sembra tirare aria propizia a cambiamenti radicali. Il gabinetto di Michel ha portato nella riunione delle conclusioni ”aperte”, come si definisce in gergo diplomatico un testo su cui non c’è un accordo preventivo, anche per porre sul tavolo dei leader alcune questioni la cui urgenza si fa sempre più evidente. C’è più di una cosa da sistemare, nel mercato unico, se, come ha detto la premier estone Kaja Kallas, gli architetti canadesi possono lavorare senza problemi in tutta l’UE, grazie al Ceta, mentre quelli estoni non possono farlo. Perché, ha detto Kallas, ”il mercato unico funziona benissimo per le merci”, ma ”non per i servizi”. Letta, ben consapevole del rischio che il suo rapporto finisca per essere prima lodato e poi rapidamente accantonato (”il principale nemico è il cassetto”, ha detto), si è concentrato su ”l’energia, le telecomunicazioni e i mercati finanziari”. Per quanto riguarda le tlc, Letta ha parlato esplicitamente di ”disastro industriale” europeo, con un centinaio di operatori in 27 Paesi, in fortissima concorrenza tra loro, e con margini sempre più risicati. Risultato, la leadership nell’innovazione nel settore che l’Europa un tempo aveva ormai è un lontano ricordo. Letta ha proposto soluzioni pratiche come per esempio collegare le capitali UE con l’alta velocità ferroviaria su scala transfrontaliera, attualmente presente solo sull’asse Parigi-Bruxelles-Amsterdam. Girando le capitali per stilare il rapporto, si è accorto di poterlo fare solo in aereo. Per un premier come lo spagnolo Pedro Sanchez che chiede esplicitamente un nuovo Next Generation Eu dopo il 2026 per finanziare i ”beni comuni europei”, ci sono altri leader, a nord, che la pensano in modo molto diverso. Next Generation Eu, in Germania, è stato accettato da Angela Merkel solo a patto che fosse uno strumento ”una tantum”, limitato nel tempo e irripetibile.

Tecnologie arretrate

Per dare un’idea dell’aria che tira, basti pensare, come riferisce una fonte diplomatica, che nell’ultimo Ecofin, a Lussemburgo, alcuni Paesi hanno apertamente criticato la Commissione per il solo fatto di avere condotto una revisione di medio termine di Ngeu, dato che le somme stanziate non sono state ancora spese se non in minima parte. Prima di parlare di nuovi strumenti, è il ragionamento, iniziamo a spendere, possibilmente bene, i soldi già stanziati, che diversi Paesi fanno non poca fatica a utilizzare. Altri punti incontrano resistenze, come la necessità di procedere verso un’Unione dei mercati dei capitali, che renda conveniente investire nell’UE, evitando che quantità consistenti di risparmi europei finiscano investiti a Wall Street, per poi magari essere usati dalle imprese Usa per fare shopping nell’UE (senza contare che i rarissimi ‘unicorni’ che nascono nell’UE vanno a quotarsi a New York, come è successo con la svedese Spotify, sbarcata al Nasdaq, vista la frammentazione dei mercati finanziari europei). Alcuni Paesi avrebbero da perdere in uno scenario simile. Per non parlare dell’armonizzazione della tassazione a carico delle imprese (nella bozza delle conclusioni viene citata esplicitamente), mal vista dai piccoli: la premier estone Kaja Kallas ha spiegato chiaramente che, per un piccolo Paese come il suo, offrire un sistema fiscale “competitivo” consente di attrarre aziende che, altrimenti, avrebbero pochi motivi per scegliere di investire in un piccolo Stato UE, invece che in uno grande