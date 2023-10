Famiglia, in manovra decontribuzione totale per le mamme con tre figli

Decontribuzione totale per le mamme con tre figli, più fondi per gli asili nido e incentivi alle assunzioni di giovani e donne. E’ il pacchetto famiglia della manovra del governo di Giorgia Meloni. Poche risorse che l’esecutivo ha voluto concentrare sulle fasce più deboli della popolazione, come ha spiegato la premier. In particolare, in favore delle famiglie numerose e per alzare il tasso di natalità è stato stanziato un miliardo. Tra le misure, il governo ha confermato la carta “Dedicata a te” nella misura di 600 milioni di euro per l’anno 2024 e ha integrato lo stanziamento dei mutui prima casa di circa 380 milioni di euro. La decontribuzione è stata destinata alle le mamme lavoratrici per un anno se ha due figli entro i 10 anni del più piccolo e permanente per quelle che hanno 3 figli fino ai 18 anni del più piccolo.

“La decontribuzione assume un volto nuovo con riferimento alle donne lavoratrici, prevedendo che la quota dello sgravio sia pari all’intera quota dei contributi a carico delle lavoratrici stesse, per un anno se hanno due figli fino all’età di 10 anni del più piccolo e permanente per quelle che hanno 3 figli fino ai 18 anni del più piccolo” ha sottolineato il Ministero dell’Economia e delle Finanze in una nota.

“Aumentiamo in modo significativo il fondo per gli asili nido: al secondo figlio l’asilo è gratis” ha detto Meloni. “La misura più significativa – ha aggiunto – riguarda il tema della decontribuzione delle madri: le madri con due figli o più non pagheranno i contributi a carico del lavoratore. Una donna che mette al mondo almeno due figli ha già offerto un importante contributo alla società, e lo Stato cerca di compensare pagando i contributi previdenziali”.

Sul tavolo 28 miliardi

La manovra e il decreto legislativo di riforma fiscale che modifica l’Irpef stanziano complessivamente circa 28 miliardi di euro per il 2024. Come chiarisce il ministero dell’Economia e delle Finanze in una nota, queste risorse “rientrano nel quadro economico-finanziario delineato nella Nadef che fissa obiettivi programmatici al 4,3% del Pil nel 2024, 3,6% nel 2025 e 2,9% nel 2026, comportando una manovra espansiva negli anni 2024 e 2025 rispettivamente di 0,7 e 0,2 punti percentuali di Pil e una lieve correzione di 0,2 punti percentuali nell’anno 2026”.

La manovra guarda al futuro

Un intervento che ha una “visione” come ha chiarito Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità. “Dalla decontribuzione per le mamme lavoratrici all’asilo nido gratis dal secondo figlio, dallo scorporo dei titoli di Stato dal calcolo Isee all’ulteriore potenziamento dei congedi parentali, dal sostegno alle scuole per l’infanzia paritarie, che si aggiunge al grande investimento che nel Pnrr è stato previsto per gli asili nido, alle misure per i mutui per la prima casa e per l’acquisto di generi alimentari fino alle risorse per gli alloggi per gli studenti fuori sede, la legge di bilancio varata oggi dal Consiglio dei Ministri” ha chiarato la ministra.

Con questa mossa “si conferma la grande attenzione del governo per le famiglie, per la natalità, per il lavoro femminile, per il valore sociale della genitorialità, per il sostegno alle situazioni di fragilità. Il tutto non attraverso bandierine o misure spot, ma con interventi organici che proseguono nella rotta tracciata fin dallo scorso anno e che delinea una direzione ben precisa. Nonostante le difficoltà anche internazionali e gli strettissimi vincoli di bilancio – ha concluso la ministra -, anche quest’anno abbiamo destinato alle famiglie un miliardo seguendo una progettualità e una visione”.

Dagli interventi su cuneo e Irpef fino a 1298 euro l’anno in più in busta paga

Secondo le stime del Tesoro, la contemporanea applicazione della riduzione del cuneo contributivo e della nuova aliquota Irpef avrà l’effetto di rafforzare le buste paga dei lavoratori dipendenti fino 1.298 euro annui (per 27.500 euro lordi annui). Circa dieci miliardi sono destinati al rinnovo nel 2024 del taglio del cuneo fiscale-contributivo (7% per i redditi fino a 25 mila euro, 6% per i redditi fino a 35 mila euro). A questa misura si aggiunge la riforma delle aliquote Irpef con l’accorpamento delle prime due fasce (0-15mila al 23% e 15-28mila al 23%) al 23% per tutti i redditi fino a 28mila euro l’anno. Una misura, quest’ultima, che è finanziata con 4,3 miliardi.