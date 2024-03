Fastweb/Vodafone, un concorrente temibile per la nuova Tim senza rete

“Questa operazione segna un punto di svolta per Fastweb e genererà un valore significativo per tutti gli stakeholder”. Lo dice Walter Renna ad di Fastweb in Italia. L’operazione in questione è l’acquisto di Vodafone Italia da parte di Fastweb, l’operatore di rete fissa (oggi anche mobile ma virtuale su rete di WindTre).

In pratica l’offerta del monopolista delle tlc svizzero Swisscom, che controlla Fastweb azienda nata come eBiscom nel 2000, è di 8 miliardi di euro per il 100% di Vodafone Italia. La fusione creerà una società di tlc con circa 6 milioni di clienti nel fisso (2,6 quelli di Fastweb, 3 milioni per Vodafone) e circa 20 nel mobile (16 milioni Vodafone e 3,5 milioni Fastweb). La nuova società, che ha già ricevuto la benedizione dell’authority svizzera, avrà circa 10 mila dipendenti (3,8 Fastweb, circa 6 mila Vodafone) tanti certo per un operatore fisso/mobile ma sempre meno di quelli che resteranno a Tim dopo lo scorporo della rete, 16mila, che troverà, nella nuova compagine, un concorrente temibile.

L’accordo tra svizzeri e inglesi era l’opzione meno desiderata dall’ad di Tim Labriola

Infatti questa era l’opzione di integrazione era la meno desiderata dall’ad di Tim Pietro Labriola che avrebbe di gran lunga preferito l’acquisto di Iliad da parte di Vodafone. In quel caso sarebbe scomparso dal mercato un operatore mobile infrastrutturato molto agguerrito mentre sul fisso e nel settore dei servizi alle imprese le possibilità di concorrenza erano scarse.

Invece Fastweb è già il secondo operatore italiano per la banda larga, dopo Tim e il primo per la fibra Ftth (ossia la fibra fino in casa). Inoltre è già presente nella compagine azionaria di Fibercop, la rete in rame e fibra che Tim si appresta a vendere al fondo Kkr, con il 4,5%. E dunque Fastweb potrebbe far parte in maniera più significativa della società della rete che, secondo i piani, dovrebbe essere controllata da Kkr e dal Mef, ossia dal governo, tramite Cdp e F2i.

“La nostra nuova società- ha detto Renna- contribuirà all’evoluzione del settore strategico delle tlc in Italia con investimenti significativi in fibra e 5G, servizi innovativi Ict e sicurezza delle infrastrutture, abilitando così una rapida trasformazione digitale delle famiglie, delle imprese e della Pa”.

Nel mobile resteranno 4 operatori infrastrutturati

Il closing, che necessita del via libera dalle Authority italiane (Antitrust e Agcom) ma non è ancora chiaro se anche di quelle Ue dato che c’è una forte complementarietà tra i due business, è previsto tra un anno. Fastweb ritiene che non saranno necessari “rimedi”, visto che in realtà il mercato non cambia. Infatti in Italia resteranno 4 operatori mobili infrastutturati (Vodafone/Fastweb, Tim, WindTre e Iliad) mentre nel fisso gli operatori sono parecchi, circa 12, e l’infrastruttura impiegata è praticamente sempre la stessa, ossia la rete di Tim e quella di Open Fiber che potrebbero confluire in una unica società.

Nel frattempo Swisscom che è partecipata dal governo svizzero si gode quello che diventerà uno sbarco in forse nel settore delle tlc italiane. “In questo periodo abbiamo generato un solido track record di investimenti e crescita in Italia- ha detto Christoph Aeschlimann, ad di Swisscom– La logica industriale di questa fusione è molto solida. Fastweb e Vodafone Italia rappresentano una combinazione ideale per generare un elevato valore aggiunto per tutti gli stakeholder.

Di conseguenza, i clienti residenziali e business beneficeranno dell’offerta più completa. Anche Swisscom risulterà rafforzata nel suo complesso, consentendoci di continuare a effettuare investimenti significativi”. Con le operazioni in Italia e Francia il gruppo Vodafone avrà a disposizione 12 miliardi di euro di proventi anticipati in contanti. L’ad Margherita Della Valle ha già specificato di “voler ritornare 4 miliardi agli azionisti tramite buybacks». E infatti in Borsa il titolo Vodafone è salito alla Borsa di Londra del 4,5% circa. Bene anche Swisscom +2,4% circa a Zurigo.