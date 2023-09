La Fed decide lo stop all'aumento dei tassi ma teme il super petrolio

L’ottimismo della Yellen

Ormai è tutto pronto per il grande giorno della FED. Le decisioni saranno annunciate domani. Il segretario al Tesoro americano, Janet Yellen, ha detto ieri di non aver visto segnali che l’economia americana stia entrando in recessione. La forza del dollaro sarà messa alla prova dalle parole di Powell e dai prossimi dati macro.

Parla Goldman Sachs

Un larghissimo consensus si aspetta che i tassi restino fermi nell’intervallo 5,25%-5,50%. Resta aperto il confronto tra gli economisti su un eventuale rialzo prima della fine dell’anno. Goldman Sachs ritiene che la stretta monetaria sia terminata, poco importa se i membri del direttivo nelle loro proiezioni hanno indicato un livello dei tassi a fine anno più alto di quello attuale. . Una conferma di questa aspettativa potrebbe portare gli operatori a prezzare un ulteriore rialzo entro fine anno: oggi gli swap prezzano una probabilità intorno al 50% di un rialzo da 25 punti base a dicembre.

Le grandi banche

Ci sono in calendario anche le riunioni della Bank of England (giovedì) e Bank of Japan (venerdì). La prima dovrebbe alzare il tasso di riferimento di 25 punti base e fornire indicazioni sulla possibilità di ulteriori rialzi. Dalla seconda non ci si aspetta interventi, semmai qualche accenno a future mosse il prossimo anno. Ci sono anche le riunioni delle banche centrali di Brasile, Cina, Norvegia, Svezia, Svizzera Sud Africa e Turchia.

Indice manifattura

Venerdì saranno pubblicati gli indici PMI manifatturiero e servizi delle principali economie occidentali, con quelli dell’Eurozona che particolarmente osservati dopo la delusione dell’ultima lettura. Le attese sono per una stabilizzazione degli indici manifatturiero e servizi, con quest’ultimo che proprio il mese scorso è tornato sotto soglia 50, ossia in area di contrazione.

Nella conferenza stampa finale il presidente Jerome Powell probabilmente porrà l’accento sulla fiducia nei dati che consentiranno nuove informazioni sulle tendenze generali dei mercati del lavoro e dell’inflazione. Guardando al 2024, il mercato si concentrerà anche sull’eventuale modifica del numero di tagli previsti, nonché su eventuali cambiamenti nelle proiezioni di crescita del PIL, del tasso di disoccupazione e dell’inflazione di base. Queste informazioni possono aiutare a capire se la Fed si stia orientando verso una strategia di mantenimento dei tassi alti per un periodo di tempo lungo, piuttosto che verso un nuovo aumento del tasso di riferimento.

Sciopero nell’auto

Sullo sfondo, le preoccupazioni per lo sciopero del sindacato dei metalmeccanici americani Uaw, arrivato al quarto giorno e che rischia di bloccare il settore automobilistico a stelle e strisce, e i crescenti timori per lo ‘shutdown’, l’interruzione temporanea delle attivita’ del governo federale Usa, per evitare il quale Il Congresso ha tempo solo fino al 30 settembre.