La prudenza sui tassi d'interesse divide il direttivo della Fed

Lo stop è solo temporaneo

“Alcuni componenti della Federal Reserve hanno spinto per aumentare il tasso di interesse chiave della Fed di un quarto di punto durante la loro riunione del mese scorso per combattere l’inflazione elevata”. Alla fine però la banca centrale ha deciso di rinunciare a un aumento dei tassi a giugno. È quanto riportano i verbali dell’incontro del 13 e 14 giugno del Fomc, il direttivo della Federal Reserve responsabile della politica monetaria Dopo la riunione il consiglio ha fatto sapere di aver deciso di tenere i tassi d’interesse al 5%-5,25% dopo dieci rialzi in consecutiva.

Consiglio diviso su un altro aumento di o,25%

Come dimostrazione di crescente divisione tra i responsabili della politica monetaria degli Stati Uniti, alcuni membri del consiglio – emerge dai verbali – erano favorevoli a un aumento di un quarto di punto o hanno affermato che “avrebbero potuto sostenere tale proposta”. Alla fine, gli 11 membri votanti del comitato che fissa i tassi di interesse della Fed hanno deciso all’unanimità di non proseguire con la ma hanno segnalato che potrebbero aumentare i tassi altre due volte quest’anno, a partire da questo mese.

Minoranza agguerrita

Nel gergo della Fed, “alcuni” è inferiore a “più” o “molti”, prova che il supporto per un altro rialzo dei tassi era un’opinione di minoranza. E alcuni che sostenevano tale opinione probabilmente non erano in grado di votare alla riunione; i 18 membri del comitato decisionale della Fed votano a rotazione.