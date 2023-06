Scontro sul Grande Fratello del mare: “Così l’Ue vuole portarci il pesce sintetico sulle tavole”

“Non bastavano il Covid e i rincari del carburante, ora ci si mette anche Bruxelles che punta ad eliminare la pesca a strascico nel Vecchio continente entro il 2030. Non si capisce però per sostituirla con che cosa” dichiara Francesca Biondo, direttore generale di Federpesca. Di certo, se si continua di questo passo, l’attuale politica comunitaria favorirà a medio termine le importazioni e la produzione di pesce sintetico. Ecco perchè Biondo non riesce a celare la sua preoccupazione per quanto sta accadendo in queste ore in sede comunitaria con il nuovo regolamento che, nell’ultima versione, prevede l’obbligo di telecamere a bordo per le imbarcazioni oltre i 18 metri. Una sorta di Grande Fratello del Mare che non va giù ai pescatori. Per non parlare del patentino anche per chi, ogni tanto, si diletta con la pesca amatoriale.

Sullo sfondo un interrogativo

Che cosa arriverà sulle tavole degli italiani? “Prodotti importati da ogni angolo del mondo con un grado di sicurezza alimentare inferiore agli standard europei” spiega. E prodotti di laboratorio, esattamente come sta accadendo per la carne.

Per questo Federpesca è sul piede di guerra. Dice no al Grande Fratello del Mare e dei oescatori che criminalizza un’intera categoria. E minaccia di intervenire in ogni sede se le nuove norme comunitarie danneggeranno il settore italiano della pesca. Un comparto che ci vede protagonisti in Europa con una flotta da oltre 12mila pescherecci, una produzione da allevamento pari a 123 mila tonnellate (al quarto posto in Europa), 141 mila tonnellate di pesce pescato in mare (undicesimo posto nell’Ue 27).

Il Grande fratello dei pescatori rischia di essere un precedente inquietante

Adottato così come previsto nella bozza, il regolamento Ue “creerebbe un precedente che non esiste in nessun altro settore. Prevede infatti l’installazione di telecamere che riprendono l’attività quotidiana a bordo. Cosa accradà dopo? Si prevederanno telecamere notte e giorno anche in ufficio?” si domanda Biondo.

“Crediamo che questa soluzione sia assolutamente lesiva della dignità di questo lavoro e conferma anche un approccio della Commissione europea che sostanzialmente presuppone che la maggior parte dei pescatori siano criminali e che per questo vadano tenuti sotto osservazione e monitorati. Ma la verità non è questa” precisa. Per non parlare del problema di privacy. “Siamo convinti che questa cosa debba essere fermata” aggiunge spiegando che l’Italia ha dalla sua anche altre associazioni come, ad esempio, Europeche”

Qualcosa non funziona nel nuovo regolamento Ue

In discussione da cinque annu, l’ultimo testo ha subito una accelerazione con un “piano d’azione che punta a ridurre quasi sostanzialmente eliminare la pesca a strascico entro il 2023 a pochi mesi dalla scadenza del mandato del commissario Pierre Karleskind” riprende. “Ci sembra un approccio ideologico proprio mentre si parla di autonomia strategica dell’Europa. Se l’intenzione è smantellare la pesca a strascico, bisogna sapere che si sta condannando l’Europa a dipendere dall’importazione di prodotti ittici, probabilmente meno freschi e sicuri, perché di certo non saranno i consumatori a smettere di mangiare pesce” aggiunge.

Sullo sfondo c’è poi la questione pesce sintetico

Esattamente come per la carne, anche per il pesce ci sono investimenti miliardari destinati alla realizzazione di pesce in laboratorio. “Sicuramente c’è una spinta in quella direzione, ma questa cosa ci sembra sinceramente assurda. A maggior ragione da parte di un commissario all’ambiente che dovrebbe anche conservare e valorizzare la biodiversità, preziosa nel Mediterraneo” spiega Biondo. “Rassegnarsi a mangiare prodotti fatti con la stampante 3D non è l’idea di politica alimentare che noi abbiamo e che fortunatamente non ha neanche il nostro governo in questo momento. Siamo soddisfatti che il ministro Francesco Lollobrigida sarà il 26 giugno a Bruxelles al prossimo consiglio sul tema per testimoniare la contrarietà del governo italiano a queste politiche” precisa il numero uno di Federpesca.

La situazione delle imprese è delicata

Le aziende italiane escono da un periodo molto complicato. “Prima il Covid, poi il caro-gasolio che è stato davvero un colpo molto duro perché per un’impresa di pesca il costo del carburante è pari al 60% dei costi di produzione. E fra la fine del 2021 e del 2022, i costi del gasolio sono più che triplicati” aggiunge. “Questo ha portato ad una riduzione dell’attività e dei margini di redditività delle imprese. Molte si sono trovate in grande difficoltà. Oggi ancora la situazione non è facile, ma le imprese di pesca che sono sopravvissute avrebbero voglia e intenzione di riscommettere sul futuro e riprendere un percorso di crescita che dovrebbe anche essere sostenuta dalle politiche europee e nazionali”.

C’è voglia di ripartire, ma l’Europa non aiuta

Il settore è pronto a rimettersi in gioco. “In questo momento siamo nelle condizioni per recuperare, grazie anche al fondo europeo Feampa 2021-2027 si potrebbero mettere in campo una serie di investimenti importanti per rinnovare la flotta, per riqualificare il personale di bordo, per utilizzare attrezzi più selettivi, per fare progetti di valorizzazione del prodotto e della commercializzazione” spiega.

I fondi ci sono, ma non vanno di pari passo con i regolamenti. “Se infatti da un lato il regolamento ci dice che dobbiamo ridurre le emissioni di Co2, dall’altro lato i fondi europei non ci permettono di rinnovare le imbarcazioni di una flotta che per età e condizioni strutturali non può che essere meno sicura e meno inquinante” prosegue.

“Abbiamo chiesto di poter finanziare con il Feampa almeno in parte l’acquisto di nuove imbarcazioni per la flotta italiana e invece ci è stato detto di no. Ma viene dato un aiuto ai giovani pescatori per l’acquisto di imbarcazioni usate. E’ un controsenso. E non è l’unico. Se vogliamo incentivare i giovani a lavorare in questo settore e gli diciamo che possono farlo comprando imbarcazioni con 40 anni è chiaro che rendiamo il settore meno attrattivo” sottolinea.

In sintesi, “vorremmo da parte della Commissione lo stesso impegno, se non uno maggiore, rispetto a quello che sta mettendo in queste normative di smantellamento delle flotte europee” precisa Biondo. Con in più degli accordi sulla pesca nel Mediterraneo anche con i Paesi extra-Ue per evitare una concorrenza sleale che fa male al Mare e alle imprese italiane.