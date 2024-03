Fincantieri aggiusta la rotta. E con la Difesa riduce il rosso

Fincantieri è sulla rotta giusta grazie al business della Difesa. Ma ancora non ha raggiunto la meta: nel 2023 il gruppo di cantieristica, controllato dal Tesoro, resta in perdita per 53 milioni di euro. In compenso il dato è in deciso miglioramento rispetto al rosso di 324 milioni dell’esercizio precedente. Inoltre l’azienda ha segnato un marcato rialzo dell’ebitda che si è attestato a 397 milioni (+79,6%) su ricavi cresciuti del 2,8% a 7,65 miliardi.

Il risultato netto rettificato, escludendo proventi e oneri esterni alla gestione ordinaria e non ricorrenti (61 mln riguardano contenziosi per danni da amianto), è stato comunque negativo per 7 milioni (-108 mln un anno fa). La marginalità lorda sui ricavi è aumentata al 5,2% dal 3% del 2022.

Cresce il portafoglio ordini

I nuovi ordini acquisiti nel 2023 sono stati pari a 6,6 miliardi, in aumento del 23,9% (book-to-bill a 0,9) e il portafoglio ordini è stato di 23 miliardi (34,7 miliardi comprendendo opzioni, lettere d’intenti e commesse in negoziazione).

Forte è stato il contributo che arriva dall’offshore e navi speciali, con una forte accelerazione degli ordini per navi posacavi a dicembre, e del business della difesa, settore il cui trend è previsto in crescita anche nel 2024, grazie alle opportunità emergenti dal contesto geopolitico internazionale.

Bene la generazione di cassa: il dato è infatti positivo per 201 milioni (-672 milioni nel 2022). Così per il 2024 Fincantieri ha confermato la guidance di 8 miliardi di ricavi (+4,5% circa) e una marginalità intorno al 6% oltre a prevedere che la leva finanziaria si collochi tra 5,5 e 6,5 volte a fine 2024 (6-7 volte la stima nel piano 23-27). In miglioramento (10,3%) al 31 dicembre 2023 la posizione finanziaria netta che è risultata negativa per 2,27 miliardi (5,7 volte l’ebitda).

Un primo bilancio

“Nel primo anno del nuovo Piano Industriale abbiamo costruito e concretizzato un significativo aumento della redditività: l’Ebitda è cresciuto dell’80% rispetto al 2022 fino a sfiorare quota 400 milioni di euro. L’Ebitda margin è salito al 5,2% dal 3,0% dello scorso anno. La generazione di cassa è stata superiore alle aspettative comportando un miglioramento della posizione finanziaria netta” ha spiegato l’amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, Pierroberto Folgiero.

“Questi risultati sono frutto della disciplina finanziaria e della solida performance operativa dello Shipbuilding militare e civile e di una forte ripresa dell’attività commerciale del settore Offshore e Navi speciali. Proprio il segmento Offshore ha segnato un’accelerazione a dicembre dei nuovi ordini. Complessivamente, nel 2023 ne abbiamo acquisiti per 6,6 miliardi, a fronte di 5,3 miliardi nel 2022. Ringrazio per questi risultati tutte le persone di Fincantieri che hanno consegnato nell’anno 26 navi nonostante l’uscita da un periodo di congestione industriale oltre a promuovere con professionalità e determinazione gli obiettivi strategici del nuovo piano industriale” ha aggiunto.

Cauto ottimismo per l’anno in corso

“La guidance 2024 vede ricavi pari a circa 8 miliardi di euro, in crescita del 4,5% rispettando i target del Piano industriale presentato nel maggio 2023, un EBITDA margin intorno al 6%, in continua crescita in coerenza con i target del Piano ed una PFN che accelera il deleveraging rispetto agli obiettivi iniziali” ha concluso il manager.