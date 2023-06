Franchising, il far west per i piccoli imprenditori italiani. Da Burger King fino a Carrefour e Wind Tre

Contratti capestro che mettono in difficoltà i piccoli franchisee (i licenziatari, ndr), condizioni incomprensibili e persino incostituzionali come la pretesa di risiedere in prossimità del ristorante. E persino l’obbligo di far versare al franchisor l’Iva di tasca propria a danno dell’azienda gestita come nel caso di Wind Tre. Con l’aggravante dei prezzi “consigliati” come nel caso Carrefour: lo squilibrio fra il concessionario e il licenziatario è una peculiarità tutta italiana con contratti standard in cui raramente è prevista la possibilità per il licenziatario di rivedere i termini dell’intesa nel caso in cui cambi la situazione di mercato. Fatto che, con la crisi che morde il freno, sta mettendo in ginocchio le piccole e medie imprese licenziatarie.

Il mondo del franchising è una vera e propria giungla

La situazione estremamente difficile emerge chiaramente da una serie di provvedimenti adottati dell’Antitrust in tema di dipendenza economica così come stabilita all’articolo 9 della legge 192 del 1998. Delibere che offrono uno spaccato inquietante di un mondo di tutto rispetto fatto di 955 reti, quasi 240mila occupati e un fatturato che sfiora i 26 miliardi di euro nei servizi, nell’abbigliamento, nelle telecomunicazioni e naturalmente nella ristorazione (dati Assofranchising-Nomisma).

“E’ un sistema variegato e complesso che prevede dei contratti standard in Europa e in Italia che traspongono le regole delle casa madre” spiega l’avvocato Fabrizio Benintendi, che da anni si occupa dei contratti di franchising sia per conto delle grandi aziende che dei licenziatari. “Il problema è che in Italia questi contratti vengono presi a scatola chiusa, senza alcuna via di uscita per il licenziatario nel caso in cui cambino le condizioni esterne. All’estero le cose funzionano diversamente. Le associazioni che rappresentano gli imprenditori licenziatari hanno maggiori spazi di manovra e così c’è una maggiore tutela per chi investe nella rete nazionale”.

Quota fissa e quota variabile

Uno degli aspetti che stanno maggiormente pesando sulle aziende italiane è la presenza l’importo da riversare al proprietario del marchio. I contratti di franchising prevedono sia definito in percentuale (fra il 10 e il 20%) del fatturato, ma se per caso l’imprenditore ha un giro d’affari inferiore ad una data soglia indicata dal franchisor, è tenuto comunque a riversare una sorta di canone. “E’ evidente che in una condizione di mercato come quella attuale i licenziatari soffrono di più visto che il contratto non prevede elementi di flessibilità in funzione delle condizioni di mercato” aggiunge l’esperto.

Ma questo è solo un aspetto: il banco vince sempre

Ci sono poi mille atre difficoltà anche nel momento in cui si decide di uscire dal mercato. “Una licenza dura in genere una ventina di anni, per aprire un ristorante tipo Burger King ci vuole poco più di un milione di uro. Nel momento in cui però il contratto finisce e i beni mobili sono rivenduti, all’imprenditore licenziatario non viene riversato più del 10% dell’investimento iniziale. Ma magari poi quegli stessi macchinari sono rivenduti ad un altro imprenditore per una cifra analoga a quella iniziale”. Un meccanismo perverso in cui il banco vince sempre.

E poi c’è il caso Wind-Tre con i licenziatari che, come riferisce l’Antitrust, erano obbligati a riversare l’Iva. “In pratica, gli imprenditori pagavano di tasca propria” sintetizza l’avvocato che evidenzia come nel franchising delle tlc ci sia un nodo irrisolto sulla proprietà dei preziosi dati dei clienti. O ancora le difficoltà dei franchising di Carrefour dove non è chiaro se il prezzo consigliato sia davvero consigliato o sia magari imposto. Insomma, settore che vai, problema che trovi. Per fortuna non mancano i casi virtuosi, come segnala Benintendi, come ad esempio La Piadineria che sta crescendo velocemente sul territorio nazionale.