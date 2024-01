Gas e tariffe: il ritorno dell'Iva al 22% fa crescere la bolletta

Il ritorno dell’Iva al 22% sul gas fa impennare le bollette. Oltre alla fine del mercato tutelato ad eccezione dei vulnerabili, il governo, dopo due anni torna a far cassa sulle bollette riportando l’Iva al 22% togliendo dunque l’agevolazione al 5% che tanto aveva mitigato, insieme all’abolizione delle accise, l’aumento dei prezzi della materia prima.

La storia

Nel corso del quarto trimestre del 2021 il decreto Taglia Bollette applicò una riduzione al 5% dell’Iva per il gas, indipendentemente dallo scaglione di consumo.

L’Iva agevolata ha sostituito dunque quella ordinaria che ora torna al 10% fino a 480 metri cubi di consumo e del 22% oltre questa soglia, oltre che sulle quote fisse. Il mancato rinnovo della misura da parte del Governo ha portato al ripristino dell’Iva ordinaria da gennaio 2024.

Iva al 10% solo per chi consuma poco per gli altri rincari del 13%

Secondo una ricerca effettuata dal sito di comparazione Segugio.it rimarca che il ritorno all’aliquota ordinaria comporta un incremento della spesa del 13% per la famiglia tipo, quella con consumo annuo di 1.400 metri cubi, rispetto alla spesa che si sarebbe registrata con il rinnovo dell’Iva agevolata. Ovviamente per una famiglia con consumi ridotti, ossia sotto la soglia di 480 metri cubi l’impatto è minore, pari al +8%.

Le stime

In generale, il prezzo del gas per il 2024 è previsto attualmente a ridosso dei 40 centesimi per metro cubo (smc), valore simile a luglio 2021, prima della crisi energetica derivata dall’attacco della Russia all’Ucraina. E dunque combinando l’effetto dell’Iva e il calo dei prezzi all’ingrosso, risulta che una famiglia tipo registrerà un rincaro della spesa del 6% (a parità di consumo) tra dicembre 2023 e gennaio 2024. Oltre il 50% della spesa in bolletta per tasse e accise dove si paga anche l’Iva al 22%.

Il problema è che l’Iva è calcolata sul costo complessivo del servizio e quindi su tutte le voci della bolletta gas, comprensive anche delle accise e le addizionali regionali sono calcolate con Iva al 22%. E pure il costo di commercializzazione, che è in pratica l’unica voce in bolletta dove gli operatori possono farsi un po’ di concorrenza e sottoposta a Iva al 22%.

In bolletta

In pratica si può affermare che il 48,60% dell’importo indicato nella bolletta corrisponde alla spesa per la materia prima gas e di questa percentuale, l’8,12% è imputabile alla commercializzazione. Mentre l’altro 51,49% di spesa viene ripartito come segue: il 18,75% dell’importo per il trasporto e la gestione del contatore, il 19,65% per Oneri di Sistema mentre il 13,00%, è il valore delle imposte.