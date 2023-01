Prezzo del gas ai minimi, a gennaio potrebbero diminuire anche le bollette

Prezzo del gas ai minimi da dicembre 2021

Aiutano le condizioni atmosferiche così come sicuramente sta dando una mano il calo domanda di energia da parte delle imprese, fatto sta che al TTF olandese, uno dei principali mercati di riferimento per lo scambio del gas in Europa, il prezzo del metano ha toccato i minimi dal mese di dicembre 2021 sotto quota 70 euro per MW/h. E le bollette? Alla domanda ha provato a dare una risposta Stefano Basseghini, il presidente dell’Arera, l’autorità di regolazione per energia reti e ambiente, che si è spinto a pronosticare una riduzione delle tariffe già a partire da gennaio.

“È presumibile – ha sottolineato in un’intervista al Corriere della Sera – che se i prezzi si dovessero mantenere sui livelli attuali, il mese di gennaio farà registrare una diminuzione delle tariffe. Questo perché abbiamo introdotto a luglio un nuovo metodo che aggiorna mensilmente le tariffe calcolando la media dei 30 giorni precedenti agganciandolo alla componente gas a copertura dei costi di approvvigionamento”. Non solo perché Basseghini ha anche precisato che rispetto allo scorso anno i depositi di gas sono pieni non al 68 ma all’84%. “Se le temperature non dovessero aumentare – ha continuato – potremmo non intaccare troppo i depositi e questa considerazione si trasferirebbe sul mercato-spot, quello giornaliero, e su quello forward che incorpora le aspettative degli operatori con contratti a scadenza anche a 3-6 mesi”.

Sarebbe una bella boccata d’ossigeno. Anche perché nonostante i risparmi messi in campo dal governo, il 2022 ha portato un conto energetico molto salato per le famiglie italiane. In media un rincaro di 1.866 euro con un rialzo del 64,8% sul 2021. Secondo le associazioni dei consumatori se al gas si somma la luce arriviamo a un salasso complessivo pari a 3.547 euro.