Il gas scende sotto i 100 euro e Piazza Affari reagisce bene. Occhio a Cucinelli e Avio

Promosso Brunello Cucinelli, male Avio

Partenza di buona lena grazie alla caduta del prezzo del gas che torna sotto quota 100 euro. Le prime indicazioni indicano un rialzo del Ftse Mib di circa lo 0,6%. Le turbolenze provocate dall’inaspettata decisione della Banca del Giappone di modificare alcuni aspetti della sua politica monetaria ultra espansiva si sono ridimensionate. Stamattina in Asia Pacifico, le borse della Cina fluttuano intorno alla parità. Il Nikkei segna un calo dello 0,5%. Poco mossi anche i listini azionari della Corea del Sud e dell’India. Certo i dubbi non sono stati azzerati. Gli investitori temono una sorta di patto fra le grandi banche centrali per chiudere qualunque spiraglio di speranza ai mercati almeno fino a quando l’inflazione non sarà tornata sotto controllo. Puntano a evitare che eventuali rialzi possano innescare un “effetto ricchezza” che spinga sui consumi. Una strategia che potrebbe proseguire fino a quando non ci saranno segnali forti di rientro dall’inflazione.

TITOLI CALDISSIMI

AVIO: fallisce all’ultimo la missione Vega. Vendere

BRUNELLO CUCINELLI: Jefferies alza il target da 62 a 80 euro e rafforza il BUY.

SOTTO LA LENTE

Ferrari: Piero Ferrari (77 anni) ha trasferito la nuda proprietà delle sue azioni in Ferrari a un trust, che ha come beneficiari sua figlia Antonella e i nipoti Enzo e Piero. Nessun riflesso particolare sul titolo.

Mediobanca: supera gli esami patrimoniali di Bce.

Poste Italiane: aspettative positive dopo che il gruppo FedEx ha riportato risultati trimestrali nel 2Q (periodo Settembre-Novembre) migliori delle attese,

. ANALISI DELLA TENDENZA

FtseMib: prezzi respinti bruscamente dalle resistenze in zona 25mila punti, prese d’assedio più volte nelle ultime sei settimane. A questo punto si riducono drasticamente le possibilità di un suo superamento entro la fine dell’anno.-

L’ANGOLO DEGLI ANALISTI: I BUY DI OGGI

SALCEF

Mediobanca Securities ha alzato il TP a 24,4 € da 24 €, di riflesso ad un incremento delle stime 023-2024 del 5% dopo l’accordo per l’acquisizione del 100% di Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie e ad un aggiornamento del modello di valutazione al 2023. (16,72€ ultima quotazione)

SESA

Equita Sim ha alzato il TP a 145 € da 140 € dopo risultati migliori delle attese. Confermato, nella parte alta del range, l’Outlook 2023. “Apprezziamo i risultati molto solidi e le prospettive del management per i prossimi trimestri, ma rimaniamo prudenti sul titolo considerando lo scenario macro molto difficile previsto nel prossimo futuro. TP a 145 € (da 140) principalmente per variazione stime”, commentano gli esperti. – Intesa Sanpaolo conferma la raccomandazione BUY e il TP a 190 €. Mediobanca Securities conferma 175 € (110,5€ ultima quotazione9.

L’ANGOLO DEGLI ANALISTI:BOCCIATI

ENI

Jefferies ha ridotto da 20 a 19 € il TP. Gli analisti hanno rivisto le valutazioni sul settore OIL alla luce di un aggiornamento delle stime sui prezzi del petrolio e del gas nel 2023-2024. – Equita invece conferma il TP a 19 €. Il gruppo e Snam, evidenziano gli analisti, in JV paritetica collaboreranno allo sviluppo e alla gestione della Fase 1 del Progetto Ravenna di cattura e stoccaggio della CO2. (13 euro ultima quotazione)

L’ANGOLO DEGLI ANALISTI: HOLD E NEUTRAL

ARISTON: Mediobanca Securities conferma e il TP a 12,3 €. L’assemblea, segnalano gli analisti, ha approvato l’acquisizione di Centrotec Climate System. “Il closing”, ricorda MB, “è atteso per il 2 gennaio 2023”. A settembre Ariston aveva annunciato la più grande acquisizione della sua storia, quella della tedesca Centrotec Climate Systems. Attraverso i brand Wolf, Brink, Pro-Klima e Ned Air, Centrotec Climate Systems è tra i leader nella fornitura di soluzioni per il riscaldamento, la ventilazione e il trattamento dell’aria e di soluzioni per la generazione combinata di calore ed energia. (9,09 € ultima quotazione)

NEXI: Il governo sta pensando a un contributo di solidarietà per abbassare le commissioni agli esercenti che sarebbe pagato da banche e dai gestori dei pos. Pur se servono più dettagli per valutare il possibile impatto della misura, evidenziamo che, guardando alle offerte di principali banche e acquirer, i piccoli pagamenti sono già privi di commissione o soggetti a minori commissioni, commentano gli analisti di Mediobanca Securities. Su Nexi il giudizio è confermato a 13 €. (Ultima quotazione 7,37€)

PREVISIONI

Mario Rocco, partner di EY, “l’economia italiana ha mostrato una forte dinamicità nei primi tre trimestri del 2022, trainata soprattutto dalla domanda delle famiglie e degli investimenti”. Tuttavia, puntualizza l’esperto, gli indicatori delineano una prospettiva incerta per il trimestre in corso e per quelli successivi. Le previsioni di EY indicano per l’Italia una crescita del Pil reale del 3,8% nel 2022 e dello 0,6% nel 2023, mentre si stima che l’inflazione passerà dall’8,2% al 7,1% nel 2023. “I consumi sono attesi stabili l’anno prossimo e le esportazioni, anche se in rallentamento daranno un contributo positivo alla crescita. Gli investimenti, saranno in crescita ma stimiamo un rallentamento a causa di un quadro economico più debole”. Il PNRR, conclude Rocco, giocherà un ruolo fondamentale perché il Pil si mantenga su un sentiero di crescita”.

Massimo Trabattoni, Head of Italian Equity di KAIROS. Nell’azionario Italia “vanno preferite le società i cui fatturati dipendono da trend strutturali come la digitalizzazione e gli investimenti in energia rinnovabile e i cui prodotti di qualità garantiscono la capacità di alzare i prezzi ai propri clienti per mantenere costanti i margini”

PILLOLE DALL’ESTERO

Amazon: sostanzialmente immobile (-0,7%) dopo aver raggiunto un accordo con l’Unione europea in due procedimenti antitrust. L’intesa eviterà pagamento di una multa fino al 10% dei ricavi globali.

CoinBase: prova a rimbalzare dal minimo storico toccato ieri.

CREDIT SUISSE: deve rivedere il suo piano di liquidazione (“resolution plan”) depositato alle autorità statunitensi nel 2021. La Federal Reserve (Fed) e la Federal Deposit Insurance Corporation hanno riscontrato lacune in due settori: la capacità di prevedere il cash-flow e la governance della banca negli affari statunitensi. Credit Suisse ha tempo fino al 28 febbraio per presentare una bozza. Il “resolution plan” spiega in che modo la banca verrebbe ricapitalizzata, risanata e/o liquidata in caso di crisi.

CELLNEX: la Commissione Europea ha assegnato a Cellnex 6 progetti per sviluppare un’infrastruttura 5G su alcuni dei principali corridoi di trasporto transfrontalieri in Europa. Si tratta di 2 corridoi tra Spagna e Francia (Barcelona – Montpellier/Toulouse and Bilbao – Bordeaux) e di 2 corridoi che collegano Spagna e Portogallo (Salamanca – Porto – Vigo and Me’rida – E’vora). A questo si aggiungono 2 studi di fattibilità per il corridoio autostradale che collega l’Italia con l’Austria (Udine/Carnia/Tarvisio e della porzione transfrontaliera con l’Austria).

FedEx: +3% nell’afterhours, non ha raggiunto il consensus degli analisti per quanto riguarda le vendite trimestrali, ma il titolo è salito perché la società ha annunciato un nuovo piano di riduzione dei costi.

HUGO BOSS: Deutsche Bank ha alzato il rating sul titolo da HOLD a BUY e il TP da 56 a 60 €.

LUCID: la rivale di Tesla ha annunciato un aumento di capitale da 1,5 miliardi. Di particolare rilievo il private placement da 915 milioni di dollari realizzato con fondi dell’Arabia Saudita.

Nike: +12% nell’afterhours, la società dell’abbigliamento sportivo e del tempo libero ha registrato un incremento delle vendite del 17%, con un utile piatto, entrambe le voci sono meglio delle aspettative

3M: (-0,5%) Dopo essere stata minacciata con la richiesta di danni da miliardi di dollari, il conglomerato ha deciso di interrompere i processi di produzione che coinvolgono le cosiddette Forever Chemical (PFAS), entro la fine del 2025. Si tratta di sostanze difficilmente biodegradabili, utilizzate nell’ambito della produzione industriale

TESLA: Evercore ISI e Mizuho hanno ridotto il loro prezzo obiettivo a causa di preoccupazioni sulla tenuta della domanda. L’analista di Evercore ISI, Chris McNally, ha tagliato il TP a 200 $ da 300 $; il nuovo target implica un aumento potenziale del +33%. L’analista di Mizuho, Vijay Rakesh, (BUY) ha ridotto il TP a 285 $ da 330 $; il nuovo target implica un aumento potenziale del +90%.

WALT DISNEY: deludente debutto del seguito di Avatar. Il film di James Cameron ha incassato 134 milioni nel weekend d’esordio in Usa. Risultato non particolarmente negativo ma comunque sotto alle attese. A deludere, però, è stata soprattutto la performance in Cina, mercato in cui il primo Avatar del 2009 era stato un grande successo. Nel Paese asiatico l’incasso è stato “solo” di 57,1 milioni di dollari a causa del Covid-19, visto che molti cinesi hanno ancora paura di frequentare i cinema per l’allarme sulla ripresa della pandemia.

WELLS FARGO: ha raggiunto un accordo con l’, agenzia del governo federale che si occupa della protezione dei consumatori, e pagherà una multa complessiva di $3,7 miliardi per chiudere il contenzioso sulle attività illecite.. Le accuse sono relative ai prestiti, mutui e vendite allo scoperto. La banca statunitense pagherà una multa di $1,7 miliardi e rimborserà i consumatori con oltre due miliardi. Secondo l’agenzia federale, l’attività illegale della banca “ha provocato danni ai suoi clienti per miliardi di dollari e, per migliaia di clienti, la perdita dei loro veicoli e delle loro case”.

OBBLIGAZIONI

L’ammontare dei titoli di Stato italiani in portafoglio agli investitori esteri è sceso ancora in ottobre, per il settimo mese di fila. Lo dicono i dati di Banca d’Italia sulla bilancia dei pagamenti, da cui emerge che le posizioni degli investitori esteri sono diminuite di 2,3 miliardi di euro dopo la flessione di 13,2 miliardi in settembre. Gli investitori esteri riducono stabilmente le loro posizioni dall’agosto 2021 con la sola eccezione di marzo scorso quando sono aumentate di 8 miliardi.

Il decennale degli Stati Uniti si è portato a 3,71%, da 3,51% di lunedì. Bund decennale a 2,30% da 2,15%. BTP decennale a 4,45% da 4,27%. rispettivi livelli di allerta da monitorare sono a 4,40%, 2,50% e 5% rispettivamente.

PETROLIO

Prezzi in lieve rialzo: Brent (80,2 dollari, Wti (76,40 dollari). Le scorte di greggio degli Stati Uniti sono scese la scorsa settimana di 3 milioni di barili. La tendenza delle quotazioni resta orientata al ribasso.

GAS

Apre la seduta a 98 euro, sotto quota 100 euro per la prima volta da 13 giugno.

VALUTE

Il cambio consolida intorno a 1,06€. La politica della Bce resterà restrittiva, ha detto ieri Peter Kazimir. “La risposta è un ritmo costante”, ha affermato Kazimir, interrogato su quale sarà la potenziale entità degli aumenti dei tassi, durante una conferenza stampa televisiva per la banca centrale slovacca, di cui è governatore. “La domanda oggi non è se dobbiamo andare verso la fascia restrittiva, cioè se dobbiamo andare oltre il 2%. La questione è quanto dovremmo andare avanti e per quanto tempo dovremmo rimanere a livelli più alti del tasso di base”, ha precisato.

ORO

Torna protagonista con la quotazione nell’area dei top da giugno. C’è da sottolineare che il balzo è giunto pur in presenza di un recupero del dollaro e delle crescenti tensioni sui tassi, a conferma del cambio di visione in corso. Il 2022 è quasi in parità se espressa in dollari e in guadagno del +6% in Euro. Una chiusura di settimana/anno sopra area 1.800 dollari aprirebbe la strada al ritorno verso i top assoluti oltre i 2mila dollari Sfruttare eventuali correzioni verso 1.720/1.700 dollari per comprare.