Boom di assenze per malattie. I tedeschi non lavorano più

La Germania è il grande malato d’Europa perchè i lavoratori tedeschi si ammalano con troppa frequenza. Una inattesa conslusione che fa giustizia di qualche migliaio di luoghi comuni. Un totale ribaltamento della narraziuone tradizione che contrappone la pignola efficienza tedesca con la furbizia mediterranea degli italiani che confina con l’indolenza del Sud.

Danno da 26 miliardi

L’indagine è stata concdotta dalla Vfa equivalente della Farmindustria. Un danno piuttosto consistente. Espresso in euro e centesimi significa: se le assenze per malattia non fossero state di nuovo così elevate, nel 2023 sarebbero stati generati circa 26 miliardi di euro in più di entrate. Invece di una lieve recessione – il prodotto interno lordo tedesco si è ridotto dello 0,3% l’anno scorso – ci sarebbe stato un aumento di quasi mezzo punto percentuale nel 2023. La perdita totale dovuta all’elevato livello di malattia nel 2022 e nel 2023 ammonta a oltre 50 miliardi di euro in termini reali e quindi all’1,6% della produzione economica nel 2023.

Malattie respiratorie

“Poiché le ondate di malattie respiratorie non si attenuano bruscamente con la fine dell’anno, i tassi di malattia nei mesi di novembre e dicembre forniscono di solito un’indicazione dei livelli temuti fino a primavera inoltrata. I valori estremamente elevati alla fine del 2023 indicano che anche nell’attuale primo trimestre del 2024 ci saranno livelli significativamente elevati di perdita di lavoro. Ciò significa: l’alto livello di malattie metterà per il momento a dura prova lo sviluppo economico”, continua l’associazione.